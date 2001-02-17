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Украинские художники провели ярмарку в поддержку пленных моряков. Фото

Украинские художники провели ярмарку в поддержку пленных моряков. ФотоВсего на ярмарке в Киеве представили 24 картины.

Художники из разных уголков Украины создавали ее два месяца, все – чтобы привлечь внимание общества к незаконным действиям России, а также, чтобы моряки почувствовали вкус дома и поддержку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Часть картин подарят ребятам, когда они вернутся домой. Остальные – продадут на аукционе, а деньги за них направят на помощь захваченным украинским военным и их семьям.

Самая молодая участница на ярмарке – сестра пленного моряка Андрея Эйдера.

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Всего на ярмарке в Киеве представили 24 картины, посвященные возвращению домой 24 пленных моряков. На каждой из них – бурное море и те корабли, на которых были захвачены украинцы.

Украинские художники провели ярмарку в поддержку пленных моряков. Фото
Украинские художники провели ярмарку в поддержку пленных моряков. Фото
Украинские художники провели ярмарку в поддержку пленных моряков. Фото
Украинские художники провели ярмарку в поддержку пленных моряков. Фото




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 Теги: Украинские художники, Фото

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