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Украинские художники провели ярмарку в поддержку пленных моряков. Фото
Всего на ярмарке в Киеве представили 24 картины.
Художники из разных уголков Украины создавали ее два месяца, все – чтобы привлечь внимание общества к незаконным действиям России, а также, чтобы моряки почувствовали вкус дома и поддержку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Часть картин подарят ребятам, когда они вернутся домой. Остальные – продадут на аукционе, а деньги за них направят на помощь захваченным украинским военным и их семьям.
Самая молодая участница на ярмарке – сестра пленного моряка Андрея Эйдера.
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Всего на ярмарке в Киеве представили 24 картины, посвященные возвращению домой 24 пленных моряков. На каждой из них – бурное море и те корабли, на которых были захвачены украинцы.
Художники из разных уголков Украины создавали ее два месяца, все – чтобы привлечь внимание общества к незаконным действиям России, а также, чтобы моряки почувствовали вкус дома и поддержку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Часть картин подарят ребятам, когда они вернутся домой. Остальные – продадут на аукционе, а деньги за них направят на помощь захваченным украинским военным и их семьям.
Самая молодая участница на ярмарке – сестра пленного моряка Андрея Эйдера.
Читайте также: В Виннице бойцы Нацгвардии провели флешмоб в поддержку пленных моряков. Видео
Всего на ярмарке в Киеве представили 24 картины, посвященные возвращению домой 24 пленных моряков. На каждой из них – бурное море и те корабли, на которых были захвачены украинцы.
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