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Раздел: Фоторепортажи  
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У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото

У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. ФотоОрганизатором стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон.

В пятницу, 22 февраля, в Колумбии вблизи границ с Венесуэлой прошел благотворительный концерт, целью которого было собрать 10 миллионов долларов для покупки гуманитарной помощи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Одним из организаторо стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон, передает The Miami Herald.

"Люди умирают в Венесуэле каждый день из-за отсутствия базовых медикаментов. Каждый день тысячи людей приходят сюда через границу", - заявил Брэнсон.

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Всего во время концерта выступили более 30 артистов. Среди них был и Луис Фонси, известный по исполнению песни Despacito.

У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото
У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото
У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото
У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото
У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото
У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото
У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото
У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото
У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото
У границ Венесуэлы прошел уникальный концерт. Фото


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 Теги: Венесуэла, Фото, концерт

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Вчера, 23:02 » Автор: Эдгар Букмирза
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