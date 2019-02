Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото

На самом юге нашей планеты расположен континент под названием Антарктида, окутанный вечным холодом. Его площадь составляет 14 107 000 км², сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture Интересно, что материк не принадлежит ни одному государству; на нем в основном пребывают группы учёных, проводящие исследовательские работы, которые координируются Научным комитетом антарктических исследований.1. Антарктида - самая большая пустыня в мире. (Dave Pape)2. Антарктида - единственный в мире континент, на котором не водятся рептилии. (Baron Reznik/CC BY-NC-SA 2.0)3. 90% всей пресной воды Земли находится в Антарктиде. (Baron Reznik/CC BY-NC-SA 2.0)4. Таяние льдов в Антарктиде вызвало небольшое смещение гравитации в регионе. Несмотря на фантастичность этого утверждения, оно подтверждено исследованиями. (NASA Goddard Space Flight Center/CC BY 2.0)5. В Антарктиде нет белых медведей - они водятся только в Арктике. (Stefan Cook/CC BY-NC 2.0)6. Антарктида - самый холодный, ветреный и сухой континент на Земле. (August Allen/CC BY-NC-SA 2.0)7. Вы не сможете работать в Антарктиде, пока не удалите аппендикс и зубы мудрости, даже если они абсолютно здоровы. Это связано с тем, что на месте невозможно будет оказать помощь. (James Morley/CC BY-NC 2.0)8. Антарктический ледяной щит существует не менее 40 миллионов лет. (Eli Duke/CC BY-SA 2.0)9. Антарктида - единственный континент без временных зон. (Darren Tunnicliff/CC BY-NC-ND 2.0)10. Использование ездовых собак в Антарктиде запрещено с 1994 года. (gabri_micha/CC BY-NC-SA 2.0)11. Один из ученых в Антарктиде назначил свидание девушке с полярной станции в 45 минутах от его станции, через приложение Tinder. (Wayan Vota/CC BY-NC-SA 2.0)12. Во всей Антарктиде есть только один банкомат. (Leo Reynolds/CC BY-NC-SA 2.0)13. Самый южный вулкан на Земле находится в Антарктиде. (Eli Duke/CC BY-SA 2.0)14. В Антарктиде расположен город, принадлежащий Чили. Там имеется школа, больница, гостиница, почта, интернет, телевидение и мобильная связь. (Mefisto29)15. В эпоху эоцена, более 40 миллионов лет назад, в Антарктиде было так же тепло, как в Калифорнии. (Christopher Michel/CC BY 2.0)16. В Антарктиде находится красный, как кровь, водопад. Причина - окисление железа при контакте с воздухом. (DLR German Aerospace Center/CC BY 2.0)17. В Антарктиде есть семь церквей. (nomis-simon/CC BY 2.0)18. Самая высокая температура, зафиксированная в Антарктиде, составила 14.5°C. (Christopher Michel/CC BY 2.0)