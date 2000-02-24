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Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото Этот материк очень сильно отличается от других.

На самом юге нашей планеты расположен континент под названием Антарктида, окутанный вечным холодом. Его площадь составляет 14 107 000 км², сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Интересно, что материк не принадлежит ни одному государству; на нем в основном пребывают группы учёных, проводящие исследовательские работы, которые координируются Научным комитетом антарктических исследований.

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


1. Антарктида - самая большая пустыня в мире. (Dave Pape)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


2. Антарктида - единственный в мире континент, на котором не водятся рептилии. (Baron Reznik/CC BY-NC-SA 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


3. 90% всей пресной воды Земли находится в Антарктиде. (Baron Reznik/CC BY-NC-SA 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


4. Таяние льдов в Антарктиде вызвало небольшое смещение гравитации в регионе. Несмотря на фантастичность этого утверждения, оно подтверждено исследованиями. (NASA Goddard Space Flight Center/CC BY 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


5. В Антарктиде нет белых медведей - они водятся только в Арктике. (Stefan Cook/CC BY-NC 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


6. Антарктида - самый холодный, ветреный и сухой континент на Земле. (August Allen/CC BY-NC-SA 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


7. Вы не сможете работать в Антарктиде, пока не удалите аппендикс и зубы мудрости, даже если они абсолютно здоровы. Это связано с тем, что на месте невозможно будет оказать помощь. (James Morley/CC BY-NC 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


8. Антарктический ледяной щит существует не менее 40 миллионов лет. (Eli Duke/CC BY-SA 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


9. Антарктида - единственный континент без временных зон. (Darren Tunnicliff/CC BY-NC-ND 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


10. Использование ездовых собак в Антарктиде запрещено с 1994 года. (gabri_micha/CC BY-NC-SA 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


11. Один из ученых в Антарктиде назначил свидание девушке с полярной станции в 45 минутах от его станции, через приложение Tinder. (Wayan Vota/CC BY-NC-SA 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


12. Во всей Антарктиде есть только один банкомат. (Leo Reynolds/CC BY-NC-SA 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


13. Самый южный вулкан на Земле находится в Антарктиде. (Eli Duke/CC BY-SA 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


14. В Антарктиде расположен город, принадлежащий Чили. Там имеется школа, больница, гостиница, почта, интернет, телевидение и мобильная связь. (Mefisto29)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


15. В эпоху эоцена, более 40 миллионов лет назад, в Антарктиде было так же тепло, как в Калифорнии. (Christopher Michel/CC BY 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


16. В Антарктиде находится красный, как кровь, водопад. Причина - окисление железа при контакте с воздухом. (DLR German Aerospace Center/CC BY 2.0)

Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


17. В Антарктиде есть семь церквей. (nomis-simon/CC BY 2.0)

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Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото


18. Самая высокая температура, зафиксированная в Антарктиде, составила 14.5°C. (Christopher Michel/CC BY 2.0)

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 Теги: Антарктида, факты, фото

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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