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Жизнь Японии в начале прошлого века. Фото
Эта страна пережила кардинальные изменения.
Т. Энами (Enami Nobukuni) – передовой японский фотограф эпохи Мэйдзи. Он оставил большое наследство черно-белых фото и цветных слайдов с 3D эффектом. В работах изображалось жизни Японии на рубеже эпох Мэйдзи и Тайсе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Эпоха Мэйдзи отличилась промышленными преобразованиями и притоком иностранцев. Наступает время железной дороги, телеграфа и фотографии.
Т. Энами был единственным фотографом своего времени, работал во всех известных тогда техниках.
Достоверно неизвестно, что означает буква "Т" в имени Энами. По одной версии, иероглиф в слове "Нобукуни" может читаться как "Тоши". По другой – Энами стал использовать заглавную букву имени старшего сына, планируя передать ему свое дело, избежав волокиты с переименованием.
Мастер создавал уникальные широкоформатные фотографии, собранные в "Альбомы Йокогамы". А также изображение малого формата - стереоскопические карточки, слайды для проекционного фонаря, которые раскрашены вручную.
Фотографии пользовались популярностью у туристов и коллекционеров уже при жизни автора.
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Его фотографии несколько раз появлялись на страницах National Geographic, что является настоящей честью для любого фотографа. Одно из стереоизображений Энами украсило обложку книги "Одиссея: искусство фотографии в National Geographic", посвященной 100-летию организации.
Т. Энами (Enami Nobukuni) – передовой японский фотограф эпохи Мэйдзи. Он оставил большое наследство черно-белых фото и цветных слайдов с 3D эффектом. В работах изображалось жизни Японии на рубеже эпох Мэйдзи и Тайсе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Эпоха Мэйдзи отличилась промышленными преобразованиями и притоком иностранцев. Наступает время железной дороги, телеграфа и фотографии.
Т. Энами был единственным фотографом своего времени, работал во всех известных тогда техниках.
Достоверно неизвестно, что означает буква "Т" в имени Энами. По одной версии, иероглиф в слове "Нобукуни" может читаться как "Тоши". По другой – Энами стал использовать заглавную букву имени старшего сына, планируя передать ему свое дело, избежав волокиты с переименованием.
Мастер создавал уникальные широкоформатные фотографии, собранные в "Альбомы Йокогамы". А также изображение малого формата - стереоскопические карточки, слайды для проекционного фонаря, которые раскрашены вручную.
Фотографии пользовались популярностью у туристов и коллекционеров уже при жизни автора.
Читайте также: Девушки на фоне классических американских грузовиков. Фото
Его фотографии несколько раз появлялись на страницах National Geographic, что является настоящей честью для любого фотографа. Одно из стереоизображений Энами украсило обложку книги "Одиссея: искусство фотографии в National Geographic", посвященной 100-летию организации.
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