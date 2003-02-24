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Так выглядит самый красивый метеорит, упавший на Землю. Фото
Объект был обнаружен в Китае.
Метеорит Фукан, возраст которого, как полагают ученые, составляет 4,5 миллиарда лет, был найден рядом с одноименным городом в Китае в 2000 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Это палласит – тип метеорита с прозрачными золотистыми кристаллами минерала под названием оливин, которые слиты в серебристых «сотах» никеля и железа. Метеорит великолепен. Возможно, это самый красивый чужеземный кусок камня, который мы когда-либо видели.
Метеорит Фукан был найден туристом. Этот человек часто останавливался и обедал на этом огромном камне. Его всегда интересовало, что же это за огромный камень с металлом и кристаллами.
Наконец, он взял топор и долото и отколол несколько кусочков, которые он отправил в США для подтверждения того, что это действительно метеорит.
Оригинальный метеорит весил более тысячи килограмм, но камень был настолько красивым, что всем хотелось взять себе по кусочку. Так метеорит был разобран на мелкие кусочки, которые продавали на аукционах или просто разошлись по всему миру.
Всего 31 кг этого вида находится в Университете Аризоны. Марвин Килгор из того же университета обладает самым большим куском весом в 420 кг.
В 2008 году этот кусок мог уйти с молотка за 2 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке, но, к сожалению для владельца, в тот день покупателей больше интересовал кусок окаменелого помета динозавра возрастом 130 миллионов лет.
Палласиты состоят примерно на 50% из кристаллов оливина и перидота и на 50% из никель-железа. Считается, что это – остатки образующихся планет. Очевидно, они составляют менее чем 1% от метеорита.
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Считается, что они произошли от глубоких и нетронутых метеоров во время образования солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. И мало кто смог пережить преодоление земной атмосферы.
Метеорит Фукан, возраст которого, как полагают ученые, составляет 4,5 миллиарда лет, был найден рядом с одноименным городом в Китае в 2000 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Это палласит – тип метеорита с прозрачными золотистыми кристаллами минерала под названием оливин, которые слиты в серебристых «сотах» никеля и железа. Метеорит великолепен. Возможно, это самый красивый чужеземный кусок камня, который мы когда-либо видели.
Метеорит Фукан был найден туристом. Этот человек часто останавливался и обедал на этом огромном камне. Его всегда интересовало, что же это за огромный камень с металлом и кристаллами.
Наконец, он взял топор и долото и отколол несколько кусочков, которые он отправил в США для подтверждения того, что это действительно метеорит.
Оригинальный метеорит весил более тысячи килограмм, но камень был настолько красивым, что всем хотелось взять себе по кусочку. Так метеорит был разобран на мелкие кусочки, которые продавали на аукционах или просто разошлись по всему миру.
Всего 31 кг этого вида находится в Университете Аризоны. Марвин Килгор из того же университета обладает самым большим куском весом в 420 кг.
В 2008 году этот кусок мог уйти с молотка за 2 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке, но, к сожалению для владельца, в тот день покупателей больше интересовал кусок окаменелого помета динозавра возрастом 130 миллионов лет.
Палласиты состоят примерно на 50% из кристаллов оливина и перидота и на 50% из никель-железа. Считается, что это – остатки образующихся планет. Очевидно, они составляют менее чем 1% от метеорита.
Читайте также: Малоизвестные факты о загадочной Антарктиде. Фото
Считается, что они произошли от глубоких и нетронутых метеоров во время образования солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. И мало кто смог пережить преодоление земной атмосферы.
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