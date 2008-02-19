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Беременные звезды на красной дорожке «Оскара». Фото
Беременность - не повод отказываться от общественной деятельности.
Звезды уже давно своим примером доказывают, что беременность совершенно не мешает активному образу жизни. Несмотря на все сопутствующие ей физиологические неприятности вроде токсикоза и отеков (и это далеко не полный список, как вы понимаете), знаменитости не теряют бодрости духа и, вместо того чтобы страдать, зачеркивая в календаре дни, как ни в чем не бывало продолжают вести свою звездную жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
Съемки в фильмах, интервью, светские мероприятия - словно чуя, что насидеться дома с пинетками они всегда успеют, селебрити явно не оставляют пропусков в своих ежедневниках на этот период, да и журналистам будет о чем писать. Как показал пример Меган Маркл, инфоповодом может стать и положение рук на животе. До радостного события в британской королевской семье остается еще примерно два месяца, но тема материнства явно станет одной из главных в этом году благодаря герцогине Сассекской.
Накануне "Оскара" мы решили вспомнить актрис, которым округлившиеся животы не мешали блистать на красной ковровой дорожке церемонии!
Лорен Бэколл
В 1952 году актриса не была номинирована на премию, но пришла поддержать своего (на тот момент) мужа Хэмфри Богарта, который тогда получил свой первый и единственный "Оскар" за роль в фильме "Африканская королева" (African Queen).
Я была на четвертом месяце беременности, но все-таки смогла втиснуться в свое единственное платье от Christian Dior,
- вспоминала Лорен о той церемонии в своей биографии.
Лорен Бэколл и Хэмфри Богарт
Мерил Стрип
В 1983 году актриса была номинирована на "Оскар" уже в четвертый раз и ожидала своего второго ребенка. Удача улыбнулась звезде в этот вечер - домой Стрип забрала статуэтку за роль в фильме "Выбор Софи" (Sophie's Choice).
Гленн Клоуз
В 1988 году Гленн Клоуз тоже была среди номинанток "Оскара" (увы, актриса уступила в борьбе Шер). Более того, знаменитость едва не опоздала на церемонию из-за пробок, но в итоге предпочла дойти пешком - на каблуках, будучи на восьмом месяце беременности! Уже чере 15 дней после "Оскара" на свет появилась ее дочь Энни.
К слову, "оскаровская" судьба Гленн напоминает историю Леонардо ДиКаприо - актриса была номинирована семь раз, но ни разу еще не поднималась на сцену за статуэткой! Держим за нее кулачки в этот раз - Клоуз снова выпал шанс побороться за награду благодаря ее роли в фильме "Жена" (The Wife).
Джон Старк и Гленн Клоуз
Сьюзен Сарандон
В 1992 году актриса была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Тельма и Луиза" (Thelma & Louise). В момент церемонии Сарандон была уже на восьмом месяце беременности (к слову, ей тогда было 47 лет!) - сын Майлз родился пять недель спустя.
Сьюзан Сарандон и Тим Робинс
Кэтрин Зета-Джонс
В 2003 году, когда Кэтрин Зета-Джонс получала премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Чикаго" (Chicago), она находилась уже на восьмом месяце беременности! На вечере актриса появилась в платье от Versace с глубоким декольте. Впрочем, звезда не скрывала, что светский выход на таком сроке дался ей нелегко.
Надо все записать завтра! Мне кажется, я сейчас даже имени своего не помню,
- пошутила Кэтрин про рассеяность беременных.
Рэйчел Вайс
В 2006 году Рэйчел Вайс во время вручения премии была на седьмом месяце беременности - статуэтка ей тоже досталась в номинации "Лучшая роль второго плана". Академики в тот год оценили актерскую игру Вайс в фильме "Преданный садовник" (The Constant Gardener).
На красной ковровой дорожке Рэйчел появилась в довольно скромном наряде от Narciso Rodriguez.
Наоми Уоттс
Годом позже, в 2007-м, еще одна будущая мама снова стала одной из главных звезд на "Оскаре" - на этот раз Наоми Уоттс. И хотя за заветную статуэтку актриса не боролась, публике было что обсудить. Для выхода знаменитость выбрала очень нежный, но в то же время сексуальный образ: актриса позировала фоторафам в платье от Escada цвета сливочного масла, а открытую зону декольте украшало колье от Chopard.
Николь Кидман
В ожидании первого ребенка от своего мужа Кита Урбана на ковровой дорожке премии появилась и Николь Кидман, которая для выхода в 2008 году выбрала черное платье от Balenciaga.
Кейт Бланшетт
В тот год Николь, впрочем, была не единственной будущей мамой на красной ковровой дорожке - компанию ей составила и Кейт Бланшетт. Буквально через пару месяцев актриса родила сына, ну а на церемонии блистала в фиолетовом платье с цветочной вышивкой от Dries van Noten, которое она дополнила клатчем от Roger Vivier.
Джессика Альба
Красная ковровая дорожка в 2008 году стала настоящим парадом будущих мам - Джессика Альба тогда тоже ожидала прибавления в семействе. Актриса выбрала наряд винного цвета от Marchesa. Звезда выбрала фасон с открытыми плечами и декоративной отделкой из перьев на груди. Завершали образ украшения от Cartier.
Пола Паттон
Многие беременные актрисы выбирали спокойную цветовую гамму, но только не актриса Пола Паттон. Звезда экрана, известная по ролям в фильмах "Дежавю" (Deja Vu) и "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (Mission: Impossible - Ghost Protocol) для церемонии в 2010 году выбрала ярко-оранжевое платье от Carolina Herrera.
Эми Адамс
В 2010 году с округлившимся животом на красной ковровой дорожке появилась и Эми Адамс. Оригинальной в выборе фасона рыжеволосая актриса не была: как и многие беременные звезды, она была вынуждена выбрать наряд с завышенной талией в стиле начала XIX века. Актриса отдала предпочтение шелковому платью василькового цвета от Alberta Ferretti.
Натали Портман
Появление Натали Портман в 2011 году на "Оскаре" запомнилось многим, и причина тому не только беременность актрисы - весь зал рукоплескал заслуженной победе, которую Портман принесла ее роль в фильме "Черный лебедь" (Black Swan).
Для церемонии, ставшей для нее триумфальной, Натали выбрала платье от Rodarte сливого оттенка и дополнила образ ювелирными украшениями от Tiffany& Co.
Дженна Дьюэнн-Татум
Сейчас Дженна Дьюэнн-Татум вовсю судится со своим бывшем мужем Ченнингом Татумом за право опеки над дочерью, а вот в 2013 году в семейной жизни пары все еще было безоблачно. Супруги вместе позировали на красной ковровой дорожке "Оскара", как раз когда Дженна ожидала ребенка.
Для выхода она выбрала черное кружевное платье от Rachel Roy и дополнила игривый образ серьгами от Irene Neuwirth.
Джорджина Чапман
Джорджина Чапман, соосновательница бренда Marchesa, появилась на церемонии в 2013 году в белоснежном платье макси от своего бренда и с мужем Харви Вайнштейном под руку - до секс-скандала, разрушившего карьеру продюсера и их семью, было еще далеко. Сама Джорджина тогда была на восьмом месяце беременности. Оригинальности простому на вид наряду придавало болеро с вышивкой.
Эльза Патаки
Эльза Патаки в 2014 году была беременна уже второй раз - знаменитость ожидала двойню! Изменившаяся фигура не стала поводом для того, чтобы отказать себе в эффектном платье - Эльза выбрала наряд от любимчика всех знаменитостей Эли Сааба.
Оливия Уайлд
На церемонии "Оскар" в 2014 году актриса Оливия Уайлд была на седьмом месяце. Для появления на публике она сделала ставку на классический образ: аккуратно убранные волосы с легким начесом и черно-белое платье от Valentino.
Керри Вашингтон
В приятном ожидании в 2014 году была и актриса Керри Вашингтон - для светского выхода будущая мама выбрала бледно-сиреневое платье от Jason Wu. Кстати, это был первый раз, когда наряд этого дизайнера засветился на церемонии вручения "Оскара", хотя до этого хорошую рекламу Ву уже сделала Мишель Обама - в платье этого бренда она посетила торжественный бал, посвященный инаугурации Барака Обамы.
Кира Найтли
Обратить внимание на свою беременность Кира Найтли совсем не стремилась. Вместо облегающих фасонов для церемонии в 2015 году актриса выбрала платье телесного цвета с пышной многослойной юбкой. Наряд из кутюрной коллекции Valentino отправился в гардероб знаменитости прямиком с подиума - показы коллекций весна/лето состоялись лишь за месяц до "Оскара".
Крисси Тейген
А вот Крисси Тейген в том же году, наоборот, решила подчеркнуть свой округлившийся живот - знаменитость выбрала облегающее платье от Marchesa с эффектной бордово-красной вышивкой.
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Эмили Блант
То, что беременность не повод облачаться в балахоны, доказала в 2016 году и Эмили Блант. Актриса сделала ставку на нежный розовый оттенок и выбрала платье прямого кроя от Prada.
Звезды уже давно своим примером доказывают, что беременность совершенно не мешает активному образу жизни. Несмотря на все сопутствующие ей физиологические неприятности вроде токсикоза и отеков (и это далеко не полный список, как вы понимаете), знаменитости не теряют бодрости духа и, вместо того чтобы страдать, зачеркивая в календаре дни, как ни в чем не бывало продолжают вести свою звездную жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
Съемки в фильмах, интервью, светские мероприятия - словно чуя, что насидеться дома с пинетками они всегда успеют, селебрити явно не оставляют пропусков в своих ежедневниках на этот период, да и журналистам будет о чем писать. Как показал пример Меган Маркл, инфоповодом может стать и положение рук на животе. До радостного события в британской королевской семье остается еще примерно два месяца, но тема материнства явно станет одной из главных в этом году благодаря герцогине Сассекской.
Накануне "Оскара" мы решили вспомнить актрис, которым округлившиеся животы не мешали блистать на красной ковровой дорожке церемонии!
Лорен Бэколл
В 1952 году актриса не была номинирована на премию, но пришла поддержать своего (на тот момент) мужа Хэмфри Богарта, который тогда получил свой первый и единственный "Оскар" за роль в фильме "Африканская королева" (African Queen).
Я была на четвертом месяце беременности, но все-таки смогла втиснуться в свое единственное платье от Christian Dior,
- вспоминала Лорен о той церемонии в своей биографии.
Лорен Бэколл и Хэмфри Богарт
Мерил Стрип
В 1983 году актриса была номинирована на "Оскар" уже в четвертый раз и ожидала своего второго ребенка. Удача улыбнулась звезде в этот вечер - домой Стрип забрала статуэтку за роль в фильме "Выбор Софи" (Sophie's Choice).
Гленн Клоуз
В 1988 году Гленн Клоуз тоже была среди номинанток "Оскара" (увы, актриса уступила в борьбе Шер). Более того, знаменитость едва не опоздала на церемонию из-за пробок, но в итоге предпочла дойти пешком - на каблуках, будучи на восьмом месяце беременности! Уже чере 15 дней после "Оскара" на свет появилась ее дочь Энни.
К слову, "оскаровская" судьба Гленн напоминает историю Леонардо ДиКаприо - актриса была номинирована семь раз, но ни разу еще не поднималась на сцену за статуэткой! Держим за нее кулачки в этот раз - Клоуз снова выпал шанс побороться за награду благодаря ее роли в фильме "Жена" (The Wife).
Джон Старк и Гленн Клоуз
Сьюзен Сарандон
В 1992 году актриса была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Тельма и Луиза" (Thelma & Louise). В момент церемонии Сарандон была уже на восьмом месяце беременности (к слову, ей тогда было 47 лет!) - сын Майлз родился пять недель спустя.
Сьюзан Сарандон и Тим Робинс
Кэтрин Зета-Джонс
В 2003 году, когда Кэтрин Зета-Джонс получала премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Чикаго" (Chicago), она находилась уже на восьмом месяце беременности! На вечере актриса появилась в платье от Versace с глубоким декольте. Впрочем, звезда не скрывала, что светский выход на таком сроке дался ей нелегко.
Надо все записать завтра! Мне кажется, я сейчас даже имени своего не помню,
- пошутила Кэтрин про рассеяность беременных.
Рэйчел Вайс
В 2006 году Рэйчел Вайс во время вручения премии была на седьмом месяце беременности - статуэтка ей тоже досталась в номинации "Лучшая роль второго плана". Академики в тот год оценили актерскую игру Вайс в фильме "Преданный садовник" (The Constant Gardener).
На красной ковровой дорожке Рэйчел появилась в довольно скромном наряде от Narciso Rodriguez.
Наоми Уоттс
Годом позже, в 2007-м, еще одна будущая мама снова стала одной из главных звезд на "Оскаре" - на этот раз Наоми Уоттс. И хотя за заветную статуэтку актриса не боролась, публике было что обсудить. Для выхода знаменитость выбрала очень нежный, но в то же время сексуальный образ: актриса позировала фоторафам в платье от Escada цвета сливочного масла, а открытую зону декольте украшало колье от Chopard.
Николь Кидман
В ожидании первого ребенка от своего мужа Кита Урбана на ковровой дорожке премии появилась и Николь Кидман, которая для выхода в 2008 году выбрала черное платье от Balenciaga.
Кейт Бланшетт
В тот год Николь, впрочем, была не единственной будущей мамой на красной ковровой дорожке - компанию ей составила и Кейт Бланшетт. Буквально через пару месяцев актриса родила сына, ну а на церемонии блистала в фиолетовом платье с цветочной вышивкой от Dries van Noten, которое она дополнила клатчем от Roger Vivier.
Джессика Альба
Красная ковровая дорожка в 2008 году стала настоящим парадом будущих мам - Джессика Альба тогда тоже ожидала прибавления в семействе. Актриса выбрала наряд винного цвета от Marchesa. Звезда выбрала фасон с открытыми плечами и декоративной отделкой из перьев на груди. Завершали образ украшения от Cartier.
Пола Паттон
Многие беременные актрисы выбирали спокойную цветовую гамму, но только не актриса Пола Паттон. Звезда экрана, известная по ролям в фильмах "Дежавю" (Deja Vu) и "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (Mission: Impossible - Ghost Protocol) для церемонии в 2010 году выбрала ярко-оранжевое платье от Carolina Herrera.
Эми Адамс
В 2010 году с округлившимся животом на красной ковровой дорожке появилась и Эми Адамс. Оригинальной в выборе фасона рыжеволосая актриса не была: как и многие беременные звезды, она была вынуждена выбрать наряд с завышенной талией в стиле начала XIX века. Актриса отдала предпочтение шелковому платью василькового цвета от Alberta Ferretti.
Натали Портман
Появление Натали Портман в 2011 году на "Оскаре" запомнилось многим, и причина тому не только беременность актрисы - весь зал рукоплескал заслуженной победе, которую Портман принесла ее роль в фильме "Черный лебедь" (Black Swan).
Для церемонии, ставшей для нее триумфальной, Натали выбрала платье от Rodarte сливого оттенка и дополнила образ ювелирными украшениями от Tiffany& Co.
Дженна Дьюэнн-Татум
Сейчас Дженна Дьюэнн-Татум вовсю судится со своим бывшем мужем Ченнингом Татумом за право опеки над дочерью, а вот в 2013 году в семейной жизни пары все еще было безоблачно. Супруги вместе позировали на красной ковровой дорожке "Оскара", как раз когда Дженна ожидала ребенка.
Для выхода она выбрала черное кружевное платье от Rachel Roy и дополнила игривый образ серьгами от Irene Neuwirth.
Джорджина Чапман
Джорджина Чапман, соосновательница бренда Marchesa, появилась на церемонии в 2013 году в белоснежном платье макси от своего бренда и с мужем Харви Вайнштейном под руку - до секс-скандала, разрушившего карьеру продюсера и их семью, было еще далеко. Сама Джорджина тогда была на восьмом месяце беременности. Оригинальности простому на вид наряду придавало болеро с вышивкой.
Эльза Патаки
Эльза Патаки в 2014 году была беременна уже второй раз - знаменитость ожидала двойню! Изменившаяся фигура не стала поводом для того, чтобы отказать себе в эффектном платье - Эльза выбрала наряд от любимчика всех знаменитостей Эли Сааба.
Оливия Уайлд
На церемонии "Оскар" в 2014 году актриса Оливия Уайлд была на седьмом месяце. Для появления на публике она сделала ставку на классический образ: аккуратно убранные волосы с легким начесом и черно-белое платье от Valentino.
Керри Вашингтон
В приятном ожидании в 2014 году была и актриса Керри Вашингтон - для светского выхода будущая мама выбрала бледно-сиреневое платье от Jason Wu. Кстати, это был первый раз, когда наряд этого дизайнера засветился на церемонии вручения "Оскара", хотя до этого хорошую рекламу Ву уже сделала Мишель Обама - в платье этого бренда она посетила торжественный бал, посвященный инаугурации Барака Обамы.
Кира Найтли
Обратить внимание на свою беременность Кира Найтли совсем не стремилась. Вместо облегающих фасонов для церемонии в 2015 году актриса выбрала платье телесного цвета с пышной многослойной юбкой. Наряд из кутюрной коллекции Valentino отправился в гардероб знаменитости прямиком с подиума - показы коллекций весна/лето состоялись лишь за месяц до "Оскара".
Крисси Тейген
А вот Крисси Тейген в том же году, наоборот, решила подчеркнуть свой округлившийся живот - знаменитость выбрала облегающее платье от Marchesa с эффектной бордово-красной вышивкой.
Читайте также: Десять мест, отражающих разнообразие природы. Фото
Эмили Блант
То, что беременность не повод облачаться в балахоны, доказала в 2016 году и Эмили Блант. Актриса сделала ставку на нежный розовый оттенок и выбрала платье прямого кроя от Prada.
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