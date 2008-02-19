Раздел: Фоторепортажи
Красоту гор показали в черно-белых снимках. Фото
Горные вершины со всего мира.
«Вершины миры» - серия снимков, от который захватывает дух. Дмитрий Архипов – фотограф и путешественник, сделал фотографии девятнадцати самых красивых, прекрасных и опасных горных вершин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Арарат (5165 метров) - потухший вулкан на востоке Турции. Согласно библейскому преданию, именно сюда пристал Ноев ковчег.
Гашербрум - многовершинный горный массив в Каракоруме. Состоит из 7 вершин, главная из которых высотой 8080 м над уровнем моря - 11-й по высоте восьмитысячник мира. Всего в состав массива входят 3 восьмитысячника.
Пик K2 или Чогори, 8611 м - вторая высочайшая вершина мира, не имеющая ни одного простого маршрута восхождения. К2 известна одновременно как прекраснейшая и самая опасная вершина.
Кафедральный пик - горный массив в районе Гилгит-Балтистан в Пакистане.
Вулкан Килиманджаро - высочайшая гора Африки 5895 м, находится на границе Кении и Танзании.
Пик Мак-Кинли, (6194м) на Аляске - высочайшая точка Северной Америки, очень труден для восхождения. Сильнейшие ветры, низкая температура, быстроменяющаяся погода, километровые стены надежно стерегут эти места от неподготовленного вторжения.
Нангапарбат (8125м) - девятый по высоте восьмитысячник, находится на северо-западе Гималаев. Наряду с К2 и Анапурной входит в тройку самых опасных для восхождения вершин.
Пик Пейджет (2934 м) - высшая точка труднодоступного острова Южная Георгия вблизи Антарктиды.
Торрес-дель-Пайне, или башни Пайне - три массивных гранитных столба, возвышающиеся приблизительно на 3000 метров, в одном из самых прекрасных национальных парков Южной Америки.
Макалу (8485 м) - пятый по высоте восьмитысячник мира. Расположен в центральных Гималаях, в 22 км к юго-востоку от Эвереста. Макалу является самым трудным восьмитысячником для восхождения, успеха добиваются менее 30% экспедиций.
Броуд-Пик или K3 - горная вершина в Каракоруме. Высота над уровнем моря 8051 м - двенадцатый по высоте восьмитысячник мира.
Легендарный Кайлас. Кайлас - пожалуй, самая мистическая вершина на планете. Высотой в 6666 метров и формой равносторонней четырехгранной пирамиды, она ориентирована ровно по сторонам света. Верующие четырёх религий - индуисты, буддисты, джайны и приверженцы бон - считают эту необычную гору «сердцем мира», «осью земли». Тысячи и тысячи паломников стремятся в этот труднодоступный район Тибета что бы совершить кору - ритуальный 54-километровый обход горы Кайлас, проходящий на больших высотах.
Транго Тауэрс - многовершинный скальный массив в Каракоруме. Восхождение на любую башню является выдающимся достижением в альпинизме. Большая Башня Транго самая большая вертикальная скала в мире.
Монблан «белая гора» - кристаллический массив, высота которого достигает 4810 м. Расположен в Западных Альпах, на границе Франции и Италии. Если не считать Эльбрус, является высшей точкой Европы.
Ледяной панцирь скал на Южной Георгии. Большую часть года на труднодоступном субантарктическом архипелаге Южная Георгия дуют сильные ветры из Антарктиды, они несут с собой влагу, которая оседая на утесах острова, образует ледяной панцирь.
Серро-Торре - необычайно красивая вершина в Патагонии, Южная Америка, расположенная на границе Аргентины и Чили. Высота 3102м.
Вершина Фицрой (3405м), одна из красивейших на земле, находится в Патагонии на границе Аргентины и Чили.
Шишабангма - горный массив в Гималаях, находится на территории Тибета, две вершины превышают 8000 метров (8027 и 8008). Считается самым «легким» среди восьмитысячников, однако при попытках восхождения погиб 21 человек.
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Архипелаг Шпицберген. Некоторые вершине на архипелаге своими очертаниями напоминают легендарный Кайлас.
«Вершины миры» - серия снимков, от который захватывает дух. Дмитрий Архипов – фотограф и путешественник, сделал фотографии девятнадцати самых красивых, прекрасных и опасных горных вершин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Арарат (5165 метров) - потухший вулкан на востоке Турции. Согласно библейскому преданию, именно сюда пристал Ноев ковчег.
Гашербрум - многовершинный горный массив в Каракоруме. Состоит из 7 вершин, главная из которых высотой 8080 м над уровнем моря - 11-й по высоте восьмитысячник мира. Всего в состав массива входят 3 восьмитысячника.
Пик K2 или Чогори, 8611 м - вторая высочайшая вершина мира, не имеющая ни одного простого маршрута восхождения. К2 известна одновременно как прекраснейшая и самая опасная вершина.
Кафедральный пик - горный массив в районе Гилгит-Балтистан в Пакистане.
Вулкан Килиманджаро - высочайшая гора Африки 5895 м, находится на границе Кении и Танзании.
Пик Мак-Кинли, (6194м) на Аляске - высочайшая точка Северной Америки, очень труден для восхождения. Сильнейшие ветры, низкая температура, быстроменяющаяся погода, километровые стены надежно стерегут эти места от неподготовленного вторжения.
Нангапарбат (8125м) - девятый по высоте восьмитысячник, находится на северо-западе Гималаев. Наряду с К2 и Анапурной входит в тройку самых опасных для восхождения вершин.
Пик Пейджет (2934 м) - высшая точка труднодоступного острова Южная Георгия вблизи Антарктиды.
Торрес-дель-Пайне, или башни Пайне - три массивных гранитных столба, возвышающиеся приблизительно на 3000 метров, в одном из самых прекрасных национальных парков Южной Америки.
Макалу (8485 м) - пятый по высоте восьмитысячник мира. Расположен в центральных Гималаях, в 22 км к юго-востоку от Эвереста. Макалу является самым трудным восьмитысячником для восхождения, успеха добиваются менее 30% экспедиций.
Броуд-Пик или K3 - горная вершина в Каракоруме. Высота над уровнем моря 8051 м - двенадцатый по высоте восьмитысячник мира.
Легендарный Кайлас. Кайлас - пожалуй, самая мистическая вершина на планете. Высотой в 6666 метров и формой равносторонней четырехгранной пирамиды, она ориентирована ровно по сторонам света. Верующие четырёх религий - индуисты, буддисты, джайны и приверженцы бон - считают эту необычную гору «сердцем мира», «осью земли». Тысячи и тысячи паломников стремятся в этот труднодоступный район Тибета что бы совершить кору - ритуальный 54-километровый обход горы Кайлас, проходящий на больших высотах.
Транго Тауэрс - многовершинный скальный массив в Каракоруме. Восхождение на любую башню является выдающимся достижением в альпинизме. Большая Башня Транго самая большая вертикальная скала в мире.
Монблан «белая гора» - кристаллический массив, высота которого достигает 4810 м. Расположен в Западных Альпах, на границе Франции и Италии. Если не считать Эльбрус, является высшей точкой Европы.
Ледяной панцирь скал на Южной Георгии. Большую часть года на труднодоступном субантарктическом архипелаге Южная Георгия дуют сильные ветры из Антарктиды, они несут с собой влагу, которая оседая на утесах острова, образует ледяной панцирь.
Серро-Торре - необычайно красивая вершина в Патагонии, Южная Америка, расположенная на границе Аргентины и Чили. Высота 3102м.
Вершина Фицрой (3405м), одна из красивейших на земле, находится в Патагонии на границе Аргентины и Чили.
Шишабангма - горный массив в Гималаях, находится на территории Тибета, две вершины превышают 8000 метров (8027 и 8008). Считается самым «легким» среди восьмитысячников, однако при попытках восхождения погиб 21 человек.
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Архипелаг Шпицберген. Некоторые вершине на архипелаге своими очертаниями напоминают легендарный Кайлас.
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