Раздел: Фоторепортажи
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Его работы публикуют известные журналы о природе и фотографии.
Пейзажному американскому фотографу Марку Адамусу всегда удается для своих фотографий необычные ракурсы, а также передать самое разное настроение природы. Его пейзажи действительно впечатляют. Фотоработы Марка публикуются во многих СМИ, в том числе в таких известных журнальных изданиях, как National Geographic, Digital Photo, Popular Photography и др, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Марк, конечно же, много путешествует и порой на месяцы погружается в работу, снимая даже в самых суровых погодных условиях. Непокорная, величественная, дикая и яркая ― такой природа предстает в работах этого талантливого фотографа.
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Пейзажному американскому фотографу Марку Адамусу всегда удается для своих фотографий необычные ракурсы, а также передать самое разное настроение природы. Его пейзажи действительно впечатляют. Фотоработы Марка публикуются во многих СМИ, в том числе в таких известных журнальных изданиях, как National Geographic, Digital Photo, Popular Photography и др, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Марк, конечно же, много путешествует и порой на месяцы погружается в работу, снимая даже в самых суровых погодных условиях. Непокорная, величественная, дикая и яркая ― такой природа предстает в работах этого талантливого фотографа.
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