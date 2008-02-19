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Раздел: Фоторепортажи  
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Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото

Природа в фантастических работах американского фотографа. ФотоЕго работы публикуют известные журналы о природе и фотографии.

Пейзажному американскому фотографу Марку Адамусу всегда удается для своих фотографий необычные ракурсы, а также передать самое разное настроение природы. Его пейзажи действительно впечатляют. Фотоработы Марка публикуются во многих СМИ, в том числе в таких известных журнальных изданиях, как National Geographic, Digital Photo, Popular Photography и др, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Марк, конечно же, много путешествует и порой на месяцы погружается в работу, снимая даже в самых суровых погодных условиях. Непокорная, величественная, дикая и яркая ― такой природа предстает в работах этого талантливого фотографа.

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Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото
Природа в фантастических работах американского фотографа. Фото


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 Теги: природа, фотограф

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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