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Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото

Французский фотограф показал красоту бабочек. ФотоБабочки, похожие на цветы.

Французский фотограф Себ Жаньяк немало времени провел в лавках таксидермистов в поисках коллекций редких бабочек. После чего он фотографировал их в крупном разрешении. А затем смонтировал крылья в различные формы цветов. Получился проект под названием Mimesi. Кстати, проект и сейчас продолжает пополняться новыми видами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото
Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото
Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото
Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото
Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото
Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото
Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото
Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото


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 Теги: фотограф, бабочки

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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