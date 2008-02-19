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Французский фотограф показал красоту бабочек. Фото
Бабочки, похожие на цветы.
Французский фотограф Себ Жаньяк немало времени провел в лавках таксидермистов в поисках коллекций редких бабочек. После чего он фотографировал их в крупном разрешении. А затем смонтировал крылья в различные формы цветов. Получился проект под названием Mimesi. Кстати, проект и сейчас продолжает пополняться новыми видами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
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Французский фотограф Себ Жаньяк немало времени провел в лавках таксидермистов в поисках коллекций редких бабочек. После чего он фотографировал их в крупном разрешении. А затем смонтировал крылья в различные формы цветов. Получился проект под названием Mimesi. Кстати, проект и сейчас продолжает пополняться новыми видами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
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