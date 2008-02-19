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Самые красивые города Нидерландов. Фото
Страна, богатая на туристические достопримечательности.
Родина Ван Гога и Рембрандта, Эразма Роттердамского, Пола Верховена и Анны Франк в течение 80 лет сражалась за свою независимость, и получила ее в 1581 году. Голландцы очень трудолюбивый народ, и в свое время отвоевали у моря часть территории, потому многие города стоят на каналах и дамбах. Проведем небольшую экскурсию по маленькой европейской стране, и посетим самые красивые города Нидерландов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Харлем
Тихий, уютный городок выполняет функции столицы провинции Северная Голландия. Это ещё один из древнейших городков Европы, основанный в 1245 году.
Знакомство с Харлемом начинается с рыночной площади Гроте-Маркт, над которой возвышается городская ратуша и Дом стражи, возведённый в XIII столетии. Железнодорожный вокзал является архитектурным памятником своеобразной харлемской школы.
На фото: Железнодорожный вокзал Харлема
Как и большинство городов у побережья Харлем изрезан каналами, через которые перекинуты вычурные мосты.
Утрехт
Наш рейтинг продолжает некогда разрушенный, а затем бережно восстановленный Утрехт. Основан он был ещё в римский период, что подтвердили археологические находки.
Он расположен в самом центре небольшой Голландии, и именно здесь подписали знаменитую Утрехтскую унию, с которой началось объединение нидерландских провинций в единое государство.
Историческая часть окружена уникальными двухъярусными каналами, проложенными ещё в XIII столетии. С 1982 года на площадях и улочках Утрехта проходит музыкальный фестиваль Oude Muziek, собирающий десятки тысяч любителей музыки.
Делфт
Город на каналах, название которого с голландского языка так и переводится «искусственно вырытый канал». В 1246 году получил статус города, быстро став важным торговым центром Северной Европы.
Многим поколениям горожан удалось сохранить уникальный исторический центр со зданиями XVII столетия. В городской чёрте сохранились старинные церкви, выстроенные в готическом стиле, здание Ратуши, городские ворота, сохранившиеся от крепостной стены, окружавшей поселение.
Знаменит Делфт своим фарфором, технология производства которого уходит корнями в раннее Средневековье. Сине-белые чаши, вазы и тарелки известны далеко за пределами страны.
Лейден
Самый голландский город, как говорят его жители, ведёт свою историю с начала Х столетия. Вопросов для туристов, что посмотреть в Лейдене практически не возникает.
Здесь всё дышит стариной и национальными традициями. Сеть узких каналов с набережными без парапетов, домики, прижавшиеся друг к другу, а также старинные церкви.
Именно в Лейдене среди множества красивых мест и достопримечательностей стоит у детской больницы знаменитая скульптура, ставшая известным интернет-мемом «Ждун».
Гронинген
Первый раз поселение упоминается в историческом документе под 1040 годом, а сегодня это город, в котором проживает чуть больше 190 тысяч человек, из них почти 50 тысяч это студенты гронингемского университета.
Весёлый, жизнерадостный Гронинген называют европейской столицей велосипедов, а самая большая велосипедная парковка находится возле студенческого городка. Среди знаний выделяются железнодорожный вокзал, музей, а также стадион.
В голландском городе ежегодно проводятся джазовые фестивали, а в многочисленных кафе всегда играет живая музыка. Самая интересная культурная площадка называется «Мартини-плаза», на которой выступают известные мировые музыканты.
Гаага
В список красивых городов Голландии по праву входит удивительная Гаага. Не зря местом своего пребывания королевская чета выбрала именно этот уютный городок.
Здесь же расположены правительство, парламент и офисы международных организаций. Третий по величине город страны был основан в 1230 году, сохранив в городской чёрте множество старинных зданий. Располагает двумя пляжами с прекрасными видами на морские просторы Северного моря.
Автолюбителям знаком этот город, так как здесь находится лучший автомобильный Музей Лаувмана. Здесь же штаб-квартира международного трибунала.
Кстати, на нашем сайте most-beauty.ru есть занимательный список самых странных и необычных музеев мира.
Неймеген
На реке Ваал стоит красавец Неймеген, основанный ещё римскими легионами Batavodurum. Первоначально это была крупная римская крепость, защищавшая долину Рейна.
В Средние века получил статус вольного города, став крупным культурным и торговым центром северных территорий Европы. Туристы с удовольствием посещают Музей Соколиного подворья, в экспозициях которого собраны уникальные артефакты Античности.
Неймеген официально признан самым древним городом Нидерландов, а судя по отзывам туристов, это очень уютный и чистый городок. В него приезжают, чтобы прочувствовать атмосферу голландской глубинки.
Харлингем
В провинции Фрисландия стоит город, основанный в конце XII века, а в 1234 получивший городские права. Сегодня его население не превышает 16 тысяч жителей.
Основные поступления в городскую казну идут от туристического бизнеса. Население занято ловлей рыбы, обработкой морепродуктов, а также в сельском хозяйстве. Дизайн небольших уютных домиков выполнен в традиционном национальном стиле.
Город-порт знаменит своим белоснежным маяком, возвышающимся над морской бухтой. Туристы могут арендовать в маяке трёхкомнатную квартиру-люкс, чтобы с высоты осмотреть красоты города.
Хертогенбос
В южных просторах страны расположился Хертогенбос, который ещё называют Ден Бош. Промышленный, культурный центр сохранил множественные исторические здания.
Среди достопримечательностей города на канале Зёйд-Виллемсварт туристы отмечают Церковь Святого Иоанна, выстроенную в 1530 году. В алтаре церкви стоит уникальная деревянная статуя Девы Марии.
На одной из улиц работает единственный в мире Музей карнавалов. Среди известных уроженцев города прославленный живописец Иероним Босх, который взял творческий псевдоним по названию своей родины.
Леуварден
В этом небольшом городке расположены самоуправления провинции Фрисландия, а свою историю он ведёт с Х столетия. Туристам известен Леуварден тем, что здесь находится падающая башня Олдехове, подобная Пизанской.
Сюда приезжают посмотреть не только недостроенную башню, но и другие памятники архитектуры. Ежегодно тысячи людей съезжаются сюда, чтобы увидеть неповторимый фестиваль домино, на котором каждый раз устанавливаются новые мировые рекорды.
В черте города стоит памятник корове, на постаменте можно прочитать короткую надпись на голландском языке «Ус мэм», что в переводе на русский язык значит «Наша мама».
Хорн
Первые поселения на месте современного Хорна в Северной Голландии появились в 716 году, а со временем небольшое поселение выросло в крупный торговый центр.
Главная площадь называется Roode Steen, и недавно здесь был восстановлен знаменитый сырный рынок. От площади во все стороны света расходятся пять старейших улочек. Есть в городе красивые церкви, а туристы считают Хорн одним из самых уютных городков Нидерландов.
В истории были и трагические события, когда из одного из музеев были похищены шедевры живописи на сумму свыше 10 млн долларов. Недавно часть полотен была обнаружена у украинских националистов, и возвращена в страну.
Роттердам
Город был выстроен в устье реки Ньюве-Маас, там, где она впадает в Северное море. Крупнейший европейский порт впервые упоминается в документах в 1283 году.
В крупном городе, кроме портовых сооружений, есть достопримечательности, созданные в разные времена его истории. Над рекой раскинулись величественные мосты, а улицы и площади украшают скульптуры и необычные фонтаны.
Сегодня население Роттердама составляет более 600 тысяч человек, а по национальному составу это самый пёстрый город страны. К тому же в 2009 году бургомистром впервые стал мусульманин.
Эйндховен
На пересечении ручьёв Гендер и Доммел было основано небольшое поселение, жителям которого в 1232 году герцог Брабантский даровал права городских поселенцев.
Сейчас Эйндховен крупнейший промышленный и культурный центр Нидерландов, а всему миру известен компанией «Филипс». Прославили свой город и футболисты «ПСВ», добывшие множество европейских и мировых трофеев.
В городе работает крупнейший музей современного искусства, названный в честь своего основателя ван Аббе. С 1994 года побратимом Эйндховена является главный город Беларуси Минск.
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Амстердам
Наше путешествие завершается в нидерландской столице, которая уютно расположилась в устьях рек Амстел и Эй. С Северным морем Амстердам соединён судоходным Нордзе-каналом.
Свой статус столицы Королевства город получил в 1814 году. Посещая Амстердам, в первую очередь необходимо пройтись в исторической части города, чтобы осмотреть необычные танцующие дома, а также прогуляться по живописнейшим мостам.
Город каналов и мостов известен своими музеями, среди которых выделяются неповторимый Музей Ван Гога и интерактивный Nemo. Отмечены здесь и места, где был русский царь Пётр Алексеевич.
Родина Ван Гога и Рембрандта, Эразма Роттердамского, Пола Верховена и Анны Франк в течение 80 лет сражалась за свою независимость, и получила ее в 1581 году. Голландцы очень трудолюбивый народ, и в свое время отвоевали у моря часть территории, потому многие города стоят на каналах и дамбах. Проведем небольшую экскурсию по маленькой европейской стране, и посетим самые красивые города Нидерландов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Харлем
Тихий, уютный городок выполняет функции столицы провинции Северная Голландия. Это ещё один из древнейших городков Европы, основанный в 1245 году.
Знакомство с Харлемом начинается с рыночной площади Гроте-Маркт, над которой возвышается городская ратуша и Дом стражи, возведённый в XIII столетии. Железнодорожный вокзал является архитектурным памятником своеобразной харлемской школы.
На фото: Железнодорожный вокзал Харлема
Как и большинство городов у побережья Харлем изрезан каналами, через которые перекинуты вычурные мосты.
Утрехт
Наш рейтинг продолжает некогда разрушенный, а затем бережно восстановленный Утрехт. Основан он был ещё в римский период, что подтвердили археологические находки.
Он расположен в самом центре небольшой Голландии, и именно здесь подписали знаменитую Утрехтскую унию, с которой началось объединение нидерландских провинций в единое государство.
Историческая часть окружена уникальными двухъярусными каналами, проложенными ещё в XIII столетии. С 1982 года на площадях и улочках Утрехта проходит музыкальный фестиваль Oude Muziek, собирающий десятки тысяч любителей музыки.
Делфт
Город на каналах, название которого с голландского языка так и переводится «искусственно вырытый канал». В 1246 году получил статус города, быстро став важным торговым центром Северной Европы.
Многим поколениям горожан удалось сохранить уникальный исторический центр со зданиями XVII столетия. В городской чёрте сохранились старинные церкви, выстроенные в готическом стиле, здание Ратуши, городские ворота, сохранившиеся от крепостной стены, окружавшей поселение.
Знаменит Делфт своим фарфором, технология производства которого уходит корнями в раннее Средневековье. Сине-белые чаши, вазы и тарелки известны далеко за пределами страны.
Лейден
Самый голландский город, как говорят его жители, ведёт свою историю с начала Х столетия. Вопросов для туристов, что посмотреть в Лейдене практически не возникает.
Здесь всё дышит стариной и национальными традициями. Сеть узких каналов с набережными без парапетов, домики, прижавшиеся друг к другу, а также старинные церкви.
Именно в Лейдене среди множества красивых мест и достопримечательностей стоит у детской больницы знаменитая скульптура, ставшая известным интернет-мемом «Ждун».
Гронинген
Первый раз поселение упоминается в историческом документе под 1040 годом, а сегодня это город, в котором проживает чуть больше 190 тысяч человек, из них почти 50 тысяч это студенты гронингемского университета.
Весёлый, жизнерадостный Гронинген называют европейской столицей велосипедов, а самая большая велосипедная парковка находится возле студенческого городка. Среди знаний выделяются железнодорожный вокзал, музей, а также стадион.
В голландском городе ежегодно проводятся джазовые фестивали, а в многочисленных кафе всегда играет живая музыка. Самая интересная культурная площадка называется «Мартини-плаза», на которой выступают известные мировые музыканты.
Гаага
В список красивых городов Голландии по праву входит удивительная Гаага. Не зря местом своего пребывания королевская чета выбрала именно этот уютный городок.
Здесь же расположены правительство, парламент и офисы международных организаций. Третий по величине город страны был основан в 1230 году, сохранив в городской чёрте множество старинных зданий. Располагает двумя пляжами с прекрасными видами на морские просторы Северного моря.
Автолюбителям знаком этот город, так как здесь находится лучший автомобильный Музей Лаувмана. Здесь же штаб-квартира международного трибунала.
Кстати, на нашем сайте most-beauty.ru есть занимательный список самых странных и необычных музеев мира.
Неймеген
На реке Ваал стоит красавец Неймеген, основанный ещё римскими легионами Batavodurum. Первоначально это была крупная римская крепость, защищавшая долину Рейна.
В Средние века получил статус вольного города, став крупным культурным и торговым центром северных территорий Европы. Туристы с удовольствием посещают Музей Соколиного подворья, в экспозициях которого собраны уникальные артефакты Античности.
Неймеген официально признан самым древним городом Нидерландов, а судя по отзывам туристов, это очень уютный и чистый городок. В него приезжают, чтобы прочувствовать атмосферу голландской глубинки.
Харлингем
В провинции Фрисландия стоит город, основанный в конце XII века, а в 1234 получивший городские права. Сегодня его население не превышает 16 тысяч жителей.
Основные поступления в городскую казну идут от туристического бизнеса. Население занято ловлей рыбы, обработкой морепродуктов, а также в сельском хозяйстве. Дизайн небольших уютных домиков выполнен в традиционном национальном стиле.
Город-порт знаменит своим белоснежным маяком, возвышающимся над морской бухтой. Туристы могут арендовать в маяке трёхкомнатную квартиру-люкс, чтобы с высоты осмотреть красоты города.
Хертогенбос
В южных просторах страны расположился Хертогенбос, который ещё называют Ден Бош. Промышленный, культурный центр сохранил множественные исторические здания.
Среди достопримечательностей города на канале Зёйд-Виллемсварт туристы отмечают Церковь Святого Иоанна, выстроенную в 1530 году. В алтаре церкви стоит уникальная деревянная статуя Девы Марии.
На одной из улиц работает единственный в мире Музей карнавалов. Среди известных уроженцев города прославленный живописец Иероним Босх, который взял творческий псевдоним по названию своей родины.
Леуварден
В этом небольшом городке расположены самоуправления провинции Фрисландия, а свою историю он ведёт с Х столетия. Туристам известен Леуварден тем, что здесь находится падающая башня Олдехове, подобная Пизанской.
Сюда приезжают посмотреть не только недостроенную башню, но и другие памятники архитектуры. Ежегодно тысячи людей съезжаются сюда, чтобы увидеть неповторимый фестиваль домино, на котором каждый раз устанавливаются новые мировые рекорды.
В черте города стоит памятник корове, на постаменте можно прочитать короткую надпись на голландском языке «Ус мэм», что в переводе на русский язык значит «Наша мама».
Хорн
Первые поселения на месте современного Хорна в Северной Голландии появились в 716 году, а со временем небольшое поселение выросло в крупный торговый центр.
Главная площадь называется Roode Steen, и недавно здесь был восстановлен знаменитый сырный рынок. От площади во все стороны света расходятся пять старейших улочек. Есть в городе красивые церкви, а туристы считают Хорн одним из самых уютных городков Нидерландов.
В истории были и трагические события, когда из одного из музеев были похищены шедевры живописи на сумму свыше 10 млн долларов. Недавно часть полотен была обнаружена у украинских националистов, и возвращена в страну.
Роттердам
Город был выстроен в устье реки Ньюве-Маас, там, где она впадает в Северное море. Крупнейший европейский порт впервые упоминается в документах в 1283 году.
В крупном городе, кроме портовых сооружений, есть достопримечательности, созданные в разные времена его истории. Над рекой раскинулись величественные мосты, а улицы и площади украшают скульптуры и необычные фонтаны.
Сегодня население Роттердама составляет более 600 тысяч человек, а по национальному составу это самый пёстрый город страны. К тому же в 2009 году бургомистром впервые стал мусульманин.
Эйндховен
На пересечении ручьёв Гендер и Доммел было основано небольшое поселение, жителям которого в 1232 году герцог Брабантский даровал права городских поселенцев.
Сейчас Эйндховен крупнейший промышленный и культурный центр Нидерландов, а всему миру известен компанией «Филипс». Прославили свой город и футболисты «ПСВ», добывшие множество европейских и мировых трофеев.
В городе работает крупнейший музей современного искусства, названный в честь своего основателя ван Аббе. С 1994 года побратимом Эйндховена является главный город Беларуси Минск.
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Амстердам
Наше путешествие завершается в нидерландской столице, которая уютно расположилась в устьях рек Амстел и Эй. С Северным морем Амстердам соединён судоходным Нордзе-каналом.
Свой статус столицы Королевства город получил в 1814 году. Посещая Амстердам, в первую очередь необходимо пройтись в исторической части города, чтобы осмотреть необычные танцующие дома, а также прогуляться по живописнейшим мостам.
Город каналов и мостов известен своими музеями, среди которых выделяются неповторимый Музей Ван Гога и интерактивный Nemo. Отмечены здесь и места, где был русский царь Пётр Алексеевич.
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