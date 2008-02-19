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Самые красивые города Нидерландов. Фото

Самые красивые города Нидерландов. ФотоСтрана, богатая на туристические достопримечательности.

Родина Ван Гога и Рембрандта, Эразма Роттердамского, Пола Верховена и Анны Франк в течение 80 лет сражалась за свою независимость, и получила ее в 1581 году. Голландцы очень трудолюбивый народ, и в свое время отвоевали у моря часть территории, потому многие города стоят на каналах и дамбах. Проведем небольшую экскурсию по маленькой европейской стране, и посетим самые красивые города Нидерландов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Харлем

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Тихий, уютный городок выполняет функции столицы провинции Северная Голландия. Это ещё один из древнейших городков Европы, основанный в 1245 году.

Знакомство с Харлемом начинается с рыночной площади Гроте-Маркт, над которой возвышается городская ратуша и Дом стражи, возведённый в XIII столетии. Железнодорожный вокзал является архитектурным памятником своеобразной харлемской школы.

Самые красивые города Нидерландов. Фото


На фото: Железнодорожный вокзал Харлема

Как и большинство городов у побережья Харлем изрезан каналами, через которые перекинуты вычурные мосты.

Утрехт

Самые красивые города Нидерландов. Фото

Наш рейтинг продолжает некогда разрушенный, а затем бережно восстановленный Утрехт. Основан он был ещё в римский период, что подтвердили археологические находки.

Он расположен в самом центре небольшой Голландии, и именно здесь подписали знаменитую Утрехтскую унию, с которой началось объединение нидерландских провинций в единое государство.

Историческая часть окружена уникальными двухъярусными каналами, проложенными ещё в XIII столетии. С 1982 года на площадях и улочках Утрехта проходит музыкальный фестиваль Oude Muziek, собирающий десятки тысяч любителей музыки.

Делфт

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Город на каналах, название которого с голландского языка так и переводится «искусственно вырытый канал». В 1246 году получил статус города, быстро став важным торговым центром Северной Европы.

Многим поколениям горожан удалось сохранить уникальный исторический центр со зданиями XVII столетия. В городской чёрте сохранились старинные церкви, выстроенные в готическом стиле, здание Ратуши, городские ворота, сохранившиеся от крепостной стены, окружавшей поселение.

Знаменит Делфт своим фарфором, технология производства которого уходит корнями в раннее Средневековье. Сине-белые чаши, вазы и тарелки известны далеко за пределами страны.

Лейден

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Самый голландский город, как говорят его жители, ведёт свою историю с начала Х столетия. Вопросов для туристов, что посмотреть в Лейдене практически не возникает.

Здесь всё дышит стариной и национальными традициями. Сеть узких каналов с набережными без парапетов, домики, прижавшиеся друг к другу, а также старинные церкви.

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Именно в Лейдене среди множества красивых мест и достопримечательностей стоит у детской больницы знаменитая скульптура, ставшая известным интернет-мемом «Ждун».

Гронинген

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Первый раз поселение упоминается в историческом документе под 1040 годом, а сегодня это город, в котором проживает чуть больше 190 тысяч человек, из них почти 50 тысяч это студенты гронингемского университета.

Весёлый, жизнерадостный Гронинген называют европейской столицей велосипедов, а самая большая велосипедная парковка находится возле студенческого городка. Среди знаний выделяются железнодорожный вокзал, музей, а также стадион.

Самые красивые города Нидерландов. Фото


В голландском городе ежегодно проводятся джазовые фестивали, а в многочисленных кафе всегда играет живая музыка. Самая интересная культурная площадка называется «Мартини-плаза», на которой выступают известные мировые музыканты.

Гаага

Самые красивые города Нидерландов. Фото


В список красивых городов Голландии по праву входит удивительная Гаага. Не зря местом своего пребывания королевская чета выбрала именно этот уютный городок.

Здесь же расположены правительство, парламент и офисы международных организаций. Третий по величине город страны был основан в 1230 году, сохранив в городской чёрте множество старинных зданий. Располагает двумя пляжами с прекрасными видами на морские просторы Северного моря.

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Автолюбителям знаком этот город, так как здесь находится лучший автомобильный Музей Лаувмана. Здесь же штаб-квартира международного трибунала.

Кстати, на нашем сайте most-beauty.ru есть занимательный список самых странных и необычных музеев мира.

Неймеген

Самые красивые города Нидерландов. Фото


На реке Ваал стоит красавец Неймеген, основанный ещё римскими легионами Batavodurum. Первоначально это была крупная римская крепость, защищавшая долину Рейна.

В Средние века получил статус вольного города, став крупным культурным и торговым центром северных территорий Европы. Туристы с удовольствием посещают Музей Соколиного подворья, в экспозициях которого собраны уникальные артефакты Античности.

Неймеген официально признан самым древним городом Нидерландов, а судя по отзывам туристов, это очень уютный и чистый городок. В него приезжают, чтобы прочувствовать атмосферу голландской глубинки.

Харлингем

Самые красивые города Нидерландов. Фото


В провинции Фрисландия стоит город, основанный в конце XII века, а в 1234 получивший городские права. Сегодня его население не превышает 16 тысяч жителей.

Основные поступления в городскую казну идут от туристического бизнеса. Население занято ловлей рыбы, обработкой морепродуктов, а также в сельском хозяйстве. Дизайн небольших уютных домиков выполнен в традиционном национальном стиле.

Город-порт знаменит своим белоснежным маяком, возвышающимся над морской бухтой. Туристы могут арендовать в маяке трёхкомнатную квартиру-люкс, чтобы с высоты осмотреть красоты города.

Хертогенбос

Самые красивые города Нидерландов. Фото


В южных просторах страны расположился Хертогенбос, который ещё называют Ден Бош. Промышленный, культурный центр сохранил множественные исторические здания.

Среди достопримечательностей города на канале Зёйд-Виллемсварт туристы отмечают Церковь Святого Иоанна, выстроенную в 1530 году. В алтаре церкви стоит уникальная деревянная статуя Девы Марии.

На одной из улиц работает единственный в мире Музей карнавалов. Среди известных уроженцев города прославленный живописец Иероним Босх, который взял творческий псевдоним по названию своей родины.

Леуварден

Самые красивые города Нидерландов. Фото


В этом небольшом городке расположены самоуправления провинции Фрисландия, а свою историю он ведёт с Х столетия. Туристам известен Леуварден тем, что здесь находится падающая башня Олдехове, подобная Пизанской.

Сюда приезжают посмотреть не только недостроенную башню, но и другие памятники архитектуры. Ежегодно тысячи людей съезжаются сюда, чтобы увидеть неповторимый фестиваль домино, на котором каждый раз устанавливаются новые мировые рекорды.

Самые красивые города Нидерландов. Фото


В черте города стоит памятник корове, на постаменте можно прочитать короткую надпись на голландском языке «Ус мэм», что в переводе на русский язык значит «Наша мама».

Хорн

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Первые поселения на месте современного Хорна в Северной Голландии появились в 716 году, а со временем небольшое поселение выросло в крупный торговый центр.

Главная площадь называется Roode Steen, и недавно здесь был восстановлен знаменитый сырный рынок. От площади во все стороны света расходятся пять старейших улочек. Есть в городе красивые церкви, а туристы считают Хорн одним из самых уютных городков Нидерландов.

В истории были и трагические события, когда из одного из музеев были похищены шедевры живописи на сумму свыше 10 млн долларов. Недавно часть полотен была обнаружена у украинских националистов, и возвращена в страну.

Роттердам

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Город был выстроен в устье реки Ньюве-Маас, там, где она впадает в Северное море. Крупнейший европейский порт впервые упоминается в документах в 1283 году.

В крупном городе, кроме портовых сооружений, есть достопримечательности, созданные в разные времена его истории. Над рекой раскинулись величественные мосты, а улицы и площади украшают скульптуры и необычные фонтаны.

Сегодня население Роттердама составляет более 600 тысяч человек, а по национальному составу это самый пёстрый город страны. К тому же в 2009 году бургомистром впервые стал мусульманин.

Эйндховен

Самые красивые города Нидерландов. Фото


На пересечении ручьёв Гендер и Доммел было основано небольшое поселение, жителям которого в 1232 году герцог Брабантский даровал права городских поселенцев.

Сейчас Эйндховен крупнейший промышленный и культурный центр Нидерландов, а всему миру известен компанией «Филипс». Прославили свой город и футболисты «ПСВ», добывшие множество европейских и мировых трофеев.

В городе работает крупнейший музей современного искусства, названный в честь своего основателя ван Аббе. С 1994 года побратимом Эйндховена является главный город Беларуси Минск.

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Амстердам

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Наше путешествие завершается в нидерландской столице, которая уютно расположилась в устьях рек Амстел и Эй. С Северным морем Амстердам соединён судоходным Нордзе-каналом.

Свой статус столицы Королевства город получил в 1814 году. Посещая Амстердам, в первую очередь необходимо пройтись в исторической части города, чтобы осмотреть необычные танцующие дома, а также прогуляться по живописнейшим мостам.

Самые красивые города Нидерландов. Фото


Город каналов и мостов известен своими музеями, среди которых выделяются неповторимый Музей Ван Гога и интерактивный Nemo. Отмечены здесь и места, где был русский царь Пётр Алексеевич.

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 Теги: Нидерланды, города

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Сегодня, 12:20 » Автор: Анна Мартынова
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