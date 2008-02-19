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Как делают сыр Рокфор во Франции. Фото

Как делают сыр Рокфор во Франции. ФотоЭто интересный, но трудоемкий процесс.

Рокфор - сорт сыра, хорошо известный гурманам во всем мире. Перед его утонченным вкусом и ароматом сложно устоять, ведь не зря рокфор называют "королем голубых сыров". Несмотря на популярность этого продукта, мало кто знает его историю и традиции приготовления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Родиной этого сыра считается деревушка Roquefort-sur-Soulzon на юге Франции. Здесь по сей день сохраняются древнейшие традиции его приготовления из цельного овечьего молока. Вызревает сыр в природных известковых гротах, где влажность превышает 90%. Благодаря таким климатическим факторам, сыр приобретает свой неповторимый вкус.

Как делают сыр Рокфор во Франции. Фото


Рокфор - один из известнейших плесневых сыров, для его изготовления используется гриб Penicillium roqueforti. Для получения благородной плесени сыроделы оставляли в пещерах хлеб на 6-8 недель, затем высушивали заплесневелые кусочки, перемалывали в муку и добавляли этот порошок в сырную массу. Современные технологии позволяют выращивать плесень в лабораторных условиях, чтобы обеспечить приготовление трех миллионов головок сыра в год! Да-да, именно столько сыра вызревает на дубовых стеллажах в пещерах.

Как делают сыр Рокфор во Франции. Фото


Конечно, у сыра рокфор, как и у любого старинного лакомства, есть своя легенда. Если верить фольклору, однажды пастух, сидя за традиционной трапезой, увидел прекрасную девушку, и, не притронувшись к еде, бросился ее догонять, чтобы познакомиться. Чем закончилась история, доподлинно неизвестно, но парень вернулся в пещеру лишь месяц спустя, увидел оставленные куски сыра и хлеба, которые к тому времени покрылись плесенью. Он был настолько голоден, что отважился попробовать на вкус пропавшую еду, и, оказалось, правильно сделал. Вкус сыра был необыкновенно нежным и изысканным.

Как делают сыр Рокфор во Франции. Фото


Вряд ли причиной для изобретения рецепта плесневого сыра действительно была любовь с первого взгляда. Но обнаружить кусок сыра, покрытый плесенью, в пещере могли запросто. Например, в трудах Плиния старшего упоминался богатый вкус голубого сыра.

Как делают сыр Рокфор во Франции. Фото


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Интересно, что по сей день изготовлением настоящего сыра рокфор занимается лишь 7 сыроваренных фабрик. Они обеспечивают 70% всего производимого в мире сыра этого сорта. Пещеры, в которых вызревает сыр, открыты для посетителей, и это поистине рай для настоящих гурманов.

Как делают сыр Рокфор во Франции. Фото
Как делают сыр Рокфор во Франции. Фото


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 Теги: Франция, сыр

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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