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Уникальный ресторан, построенный над пропастью. Фото
Он находится в Китае.
Экстраординарный ресторан Фанвэн находится рядом с «Пещерой трех путешественников» в китайской провинции Хубэй, примерно в 12 км к северу от города Ичан. Ресторан располагается в Счастливой долине ущелья Силин – ряда очень живописных утесов, пещер и парков в районе, где река Чан Цзян впадает в Янцзы. Вход в заведение представляет собой ничем не примечательное кирпичное здание, но в дальнем конце узкого бетонного моста ресторан практически висит в нескольких сотнях метров над землей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
С этого моста посетители ресторана могут полюбоваться водами реки Янцзы. А для любителей адреналина здесь имеется платформа для прыжков на тарзанке.
Войдя в ресторан и спустившись по ступеням, вы окажетесь в естественном «пещерном вестибюле».
Справа находится дощатая дорога в 30 метров длиной, построенная вдоль края утеса.
Она ведет в еще одну пещеру, которую превратили в столовую. Эту пещеру заливает нежно-желтый свет.
Мебель в китайском стиле отлично сочетается с окружающим пейзажем. Часть этого зала частично выпирает из пещеры, где стоят столы.
Это ресторан, подвешенный в воздухе, с которого можно полюбоваться водами реки внизу. Ресторан назван в честь великого поэта из династии Сунн.
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Говорят, он варил чай в этой пещере.
Экстраординарный ресторан Фанвэн находится рядом с «Пещерой трех путешественников» в китайской провинции Хубэй, примерно в 12 км к северу от города Ичан. Ресторан располагается в Счастливой долине ущелья Силин – ряда очень живописных утесов, пещер и парков в районе, где река Чан Цзян впадает в Янцзы. Вход в заведение представляет собой ничем не примечательное кирпичное здание, но в дальнем конце узкого бетонного моста ресторан практически висит в нескольких сотнях метров над землей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
С этого моста посетители ресторана могут полюбоваться водами реки Янцзы. А для любителей адреналина здесь имеется платформа для прыжков на тарзанке.
Войдя в ресторан и спустившись по ступеням, вы окажетесь в естественном «пещерном вестибюле».
Справа находится дощатая дорога в 30 метров длиной, построенная вдоль края утеса.
Она ведет в еще одну пещеру, которую превратили в столовую. Эту пещеру заливает нежно-желтый свет.
Мебель в китайском стиле отлично сочетается с окружающим пейзажем. Часть этого зала частично выпирает из пещеры, где стоят столы.
Это ресторан, подвешенный в воздухе, с которого можно полюбоваться водами реки внизу. Ресторан назван в честь великого поэта из династии Сунн.
Читайте также: Самые красивые города Нидерландов. Фото
Говорят, он варил чай в этой пещере.
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