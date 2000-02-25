Раздел: Фоторепортажи
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Некоторых из них трудно узнать в реальной жизни.
На экранах и красных дорожках голливудские актрисы выглядят настолько безупречно, что заставляют женщин со всего мира страдать от комплекса неполноценности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но действительно ли знаменитости так прекрасны на самом деле?
Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, которые заставят вас полностью изменить свое мнение о звездах шоу-бизнеса.
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Уверены, что после этого ваша самооценка подскочит до небес!
На экранах и красных дорожках голливудские актрисы выглядят настолько безупречно, что заставляют женщин со всего мира страдать от комплекса неполноценности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но действительно ли знаменитости так прекрасны на самом деле?
Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, которые заставят вас полностью изменить свое мнение о звездах шоу-бизнеса.
Читайте также: Легендарный каменный лес в Китае. Фото
Уверены, что после этого ваша самооценка подскочит до небес!
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