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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото

Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото Некоторых из них трудно узнать в реальной жизни.

На экранах и красных дорожках голливудские актрисы выглядят настолько безупречно, что заставляют женщин со всего мира страдать от комплекса неполноценности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Но действительно ли знаменитости так прекрасны на самом деле?

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, которые заставят вас полностью изменить свое мнение о звездах шоу-бизнеса.

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Уверены, что после этого ваша самооценка подскочит до небес!

Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото


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 Теги: знаменитости, фото

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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