Раздел: Фоторепортажи
Удивительные улитки в ярких макроснимках. Фото
Снимки сделаны украинским фотографом.
Художник и фотограф Вячеслав Мищенко живет в небольшом украинском городке со всем известным названием Бердичев. Он рисует в нескольких жанрах, равно как и фотографирует. Мы познакомим вас с его веселой серией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Она посвящена улиткам и их лично-интимным взаимоотношениям. Естественно, речь идет о макросъемке. Твердая рука Вячеслава фиксирует невероятные кадры.
Поражает также и его терпение. Согласитесь, выждать такие удачные мгновения - дорогого стоит. Тут вам и отношение старших улиток к более младшим и взаимоотношения «ровесников».
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В общем, на самом-то деле все эти фантазии являются лишь выдумкой. Каждый волен придумать свою историю к каждой фотографии. Вячеслав Мищенко просто делает небольшие подсказки.
Художник и фотограф Вячеслав Мищенко живет в небольшом украинском городке со всем известным названием Бердичев. Он рисует в нескольких жанрах, равно как и фотографирует. Мы познакомим вас с его веселой серией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Она посвящена улиткам и их лично-интимным взаимоотношениям. Естественно, речь идет о макросъемке. Твердая рука Вячеслава фиксирует невероятные кадры.
Поражает также и его терпение. Согласитесь, выждать такие удачные мгновения - дорогого стоит. Тут вам и отношение старших улиток к более младшим и взаимоотношения «ровесников».
Читайте также: Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
В общем, на самом-то деле все эти фантазии являются лишь выдумкой. Каждый волен придумать свою историю к каждой фотографии. Вячеслав Мищенко просто делает небольшие подсказки.
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