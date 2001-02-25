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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото

Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото Подобные объекты все чаще строятся в цивилизованных странах.

Переходы для животных – это специальные постройки, которые позволяют животным безопасно преодолеть созданные руками человека барьеры, такие как шоссе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Сюда могут входить как наземные, так и подземные переходы, туннели и мосты, а также специальные «зеленые крыши» и «лестницы для рыбы».

Переходы для животных позволяют диким зверям безопасно переходить дороги и другие опасные участки ландшафта, сделанные таковыми «благодаря» человеку.

Эти переходы также помогают избежать гибели животных на дорогах, что также может привести к гибели людей и порче имущества. За год ДТП с участием животных стоит США 8 миллиардов долларов. На фото: наземный переход в Нидерландах.

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Экологические организации сообщают, что строительство более 600 туннелей для животных в Нидерландах помогло сократить численность погибающих на дорогах европейских барсуков. (The World Geography)

Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото


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 Теги: пешеходные переходы, животные

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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