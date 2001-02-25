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Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
Подобные объекты все чаще строятся в цивилизованных странах.
Переходы для животных – это специальные постройки, которые позволяют животным безопасно преодолеть созданные руками человека барьеры, такие как шоссе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Сюда могут входить как наземные, так и подземные переходы, туннели и мосты, а также специальные «зеленые крыши» и «лестницы для рыбы».
Переходы для животных позволяют диким зверям безопасно переходить дороги и другие опасные участки ландшафта, сделанные таковыми «благодаря» человеку.
Эти переходы также помогают избежать гибели животных на дорогах, что также может привести к гибели людей и порче имущества. За год ДТП с участием животных стоит США 8 миллиардов долларов. На фото: наземный переход в Нидерландах.
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Экологические организации сообщают, что строительство более 600 туннелей для животных в Нидерландах помогло сократить численность погибающих на дорогах европейских барсуков. (The World Geography)
Переходы для животных – это специальные постройки, которые позволяют животным безопасно преодолеть созданные руками человека барьеры, такие как шоссе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Сюда могут входить как наземные, так и подземные переходы, туннели и мосты, а также специальные «зеленые крыши» и «лестницы для рыбы».
Переходы для животных позволяют диким зверям безопасно переходить дороги и другие опасные участки ландшафта, сделанные таковыми «благодаря» человеку.
Эти переходы также помогают избежать гибели животных на дорогах, что также может привести к гибели людей и порче имущества. За год ДТП с участием животных стоит США 8 миллиардов долларов. На фото: наземный переход в Нидерландах.
Читайте также: Как выглядят знаменитости без прически и макияжа. Фото
Экологические организации сообщают, что строительство более 600 туннелей для животных в Нидерландах помогло сократить численность погибающих на дорогах европейских барсуков. (The World Geography)
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