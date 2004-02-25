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Неимоверный Дубай: снимки с высоты. Фото
Этот город стал одним из самых быстрорастущих в мире.
Фотограф-любитель из Ливана Бахир Мукарцель (Bachir Moukarzel) решил по-новому посмотреть на крупнейший город Эмиратов Дубай. Он сделал снимки с высоты птичьего полета. Одна из его фотографий настолько поразила жюри конкурса лучших фотографий, сделанных с дрона, Dronestagram от National Geographic, что ему отдали первое место, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
«Я начал этот проект, когда задался вопросом, как Дубай будет выглядеть, если взглянуть на него с другой точки», - рассказывает фотограф.
Основная работа Бахира совершенно не связана с фотографией - он работает финансовым контролером. Но он успешно совмещает работу и увлечение фотографией.
«Мои фирменные снимки - под углом в 90 градусов, другими словами, «взгляд сверху»». В работе Бахир использует дроны DJI Phantom.
«Что я действительно люблю, так это перспективу, кинематографичную сцену, которую мы можем увидеть только в фильмах. Теперь каждый может сделать такой снимок и поделиться им с семьей и друзьями. Мир выглядит по-другому сверху, в этом вся соль».
«Использование беспилотников только развивается. Правительство пытается это контролировать, в некоторых странах запрещают дроны. Надеюсь, что у нас будут какие-то законы для аэрофотографов по всему миру».
Фотограф говорит, что его снимки показывают не только красоту города, но и его эволюцию.
«Когда я приехал в Дубай в 2002 году, в этом районе не было ничего, кроме песка. С течением времени он был урбанизирован. Снимки символизируют прогресс города».
Эта фотография поразила жюри конкурса Dronestagram от National Geographic. На конкурс были отобраны 8000 фотографий по категориям: «Природа», «Люди», «Город» и «Творчество». Фотография Бахира победила в категории «Город».
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«Я очень рад объявить, что после трех лет участия в Международном конкурсе фотографий с дрона мой снимок победил. Это признание - честь для меня. На конкурсе были представлены тысячи снимков от талантливых профессиональных фотографов и любителей со всего мира. Я так благодарен за всю ту поддержку, которую мне оказывали не только крупные известные каналы, но и все вы, ребята», - поделился Бахир новостью о победе в инстаграме.
Фотограф-любитель из Ливана Бахир Мукарцель (Bachir Moukarzel) решил по-новому посмотреть на крупнейший город Эмиратов Дубай. Он сделал снимки с высоты птичьего полета. Одна из его фотографий настолько поразила жюри конкурса лучших фотографий, сделанных с дрона, Dronestagram от National Geographic, что ему отдали первое место, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
«Я начал этот проект, когда задался вопросом, как Дубай будет выглядеть, если взглянуть на него с другой точки», - рассказывает фотограф.
Основная работа Бахира совершенно не связана с фотографией - он работает финансовым контролером. Но он успешно совмещает работу и увлечение фотографией.
«Мои фирменные снимки - под углом в 90 градусов, другими словами, «взгляд сверху»». В работе Бахир использует дроны DJI Phantom.
«Что я действительно люблю, так это перспективу, кинематографичную сцену, которую мы можем увидеть только в фильмах. Теперь каждый может сделать такой снимок и поделиться им с семьей и друзьями. Мир выглядит по-другому сверху, в этом вся соль».
«Использование беспилотников только развивается. Правительство пытается это контролировать, в некоторых странах запрещают дроны. Надеюсь, что у нас будут какие-то законы для аэрофотографов по всему миру».
Фотограф говорит, что его снимки показывают не только красоту города, но и его эволюцию.
«Когда я приехал в Дубай в 2002 году, в этом районе не было ничего, кроме песка. С течением времени он был урбанизирован. Снимки символизируют прогресс города».
Эта фотография поразила жюри конкурса Dronestagram от National Geographic. На конкурс были отобраны 8000 фотографий по категориям: «Природа», «Люди», «Город» и «Творчество». Фотография Бахира победила в категории «Город».
Читайте также: Так выглядят пешеходные переходы для животных. Фото
«Я очень рад объявить, что после трех лет участия в Международном конкурсе фотографий с дрона мой снимок победил. Это признание - честь для меня. На конкурсе были представлены тысячи снимков от талантливых профессиональных фотографов и любителей со всего мира. Я так благодарен за всю ту поддержку, которую мне оказывали не только крупные известные каналы, но и все вы, ребята», - поделился Бахир новостью о победе в инстаграме.
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