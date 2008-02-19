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Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. ФотоТюрьма и ее обитательницы.

Женская тюрьма «Неве-Тирца» (Nerve Tirza) находится в израильском городе Рамла и вмещает 200 заключенных в возрасте от 18 до 70 лет. Эти несколько сотен представляют лишь малую часть от общего количества заключенных Израиля - около 20-25 тысяч человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.

Фотограф Томер Ифрах (Tomer Ifrah) из Тель-Авива получил доступ на посещение тюрьмы в 2011 году. В то время он работал репортером, и его первоначальным заданием было сделать портрет одной заключенной. Поговорив с пребывающими там женщинами и завершив работу, Ифрах позже вернулся в тюрьму.

На протяжении трех месяцев фотограф каждую неделю хотя бы один день проводил в женской тюрьме, слушал и записывал истории отбывающих наказание.

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


«Заключенные имеют разное социальное происхождение, в основном принадлежат к бесправным национальным меньшинствам. Им приходится жить бок о бок в тесных камерах. Большинство женщин отбывают второй и третий сроки - они не способны вырваться из этого порочного круга».

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


В 1979 году бывшая арестантка «Неве-Тирца» Расмеа Одех (Rasmiah Odeh), палестинка, обвиненная в двух взрывах, дала показания комитету ООН по Израилю и правам человека.

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


Она видела, как в одной камере жили 150 женщин, некоторые из них с детьми.

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


Заключенные были лишены права на свободу выражения, у них отбирали любые письма, где они писали о своем состоянии.

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото
Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


Евреев и мусульман никак не разделяли. Из-за этого возникали конфликты.

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


Практиковались коллективные наказания, включая избиения, применение газа, лишение визитов от родственников и друзей.

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


Фотограф же рассказывает следующее: «Женщин держат по 5-6 человек в камере. Просто представьте себе крошечную камеру, которую вам приходится делить еще с пятью заключенными. С 7 вечера и до утра двери закрывают. В остальное время можно выйти, но и снаружи очень много заключенных. Понятное дело, постоянно возникают конфликты и драки».

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


«Многие вообще не должны находиться там, им нужна психиатрическая помощь. Большинство родились не в Израиле, а приехали из России, Эфиопии или Южной Америки».

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото
Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


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Фотограф вернулся в «Неве-Тирца» еще раз в 2014 году и снял обнадеживающую фотосерию о первом модном показе, организованном заключенными женщинами.

Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото


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 Теги: Израиль, тюрьма

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Сегодня, 11:03 » Автор: Анна Мартынова
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