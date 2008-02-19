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Так выглядит знаменитая женская тюрьма в Израиле. Фото
Тюрьма и ее обитательницы.
Женская тюрьма «Неве-Тирца» (Nerve Tirza) находится в израильском городе Рамла и вмещает 200 заключенных в возрасте от 18 до 70 лет. Эти несколько сотен представляют лишь малую часть от общего количества заключенных Израиля - около 20-25 тысяч человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Фотограф Томер Ифрах (Tomer Ifrah) из Тель-Авива получил доступ на посещение тюрьмы в 2011 году. В то время он работал репортером, и его первоначальным заданием было сделать портрет одной заключенной. Поговорив с пребывающими там женщинами и завершив работу, Ифрах позже вернулся в тюрьму.
На протяжении трех месяцев фотограф каждую неделю хотя бы один день проводил в женской тюрьме, слушал и записывал истории отбывающих наказание.
«Заключенные имеют разное социальное происхождение, в основном принадлежат к бесправным национальным меньшинствам. Им приходится жить бок о бок в тесных камерах. Большинство женщин отбывают второй и третий сроки - они не способны вырваться из этого порочного круга».
В 1979 году бывшая арестантка «Неве-Тирца» Расмеа Одех (Rasmiah Odeh), палестинка, обвиненная в двух взрывах, дала показания комитету ООН по Израилю и правам человека.
Она видела, как в одной камере жили 150 женщин, некоторые из них с детьми.
Заключенные были лишены права на свободу выражения, у них отбирали любые письма, где они писали о своем состоянии.
Евреев и мусульман никак не разделяли. Из-за этого возникали конфликты.
Практиковались коллективные наказания, включая избиения, применение газа, лишение визитов от родственников и друзей.
Фотограф же рассказывает следующее: «Женщин держат по 5-6 человек в камере. Просто представьте себе крошечную камеру, которую вам приходится делить еще с пятью заключенными. С 7 вечера и до утра двери закрывают. В остальное время можно выйти, но и снаружи очень много заключенных. Понятное дело, постоянно возникают конфликты и драки».
«Многие вообще не должны находиться там, им нужна психиатрическая помощь. Большинство родились не в Израиле, а приехали из России, Эфиопии или Южной Америки».
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Фотограф вернулся в «Неве-Тирца» еще раз в 2014 году и снял обнадеживающую фотосерию о первом модном показе, организованном заключенными женщинами.
Женская тюрьма «Неве-Тирца» (Nerve Tirza) находится в израильском городе Рамла и вмещает 200 заключенных в возрасте от 18 до 70 лет. Эти несколько сотен представляют лишь малую часть от общего количества заключенных Израиля - около 20-25 тысяч человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Фотограф Томер Ифрах (Tomer Ifrah) из Тель-Авива получил доступ на посещение тюрьмы в 2011 году. В то время он работал репортером, и его первоначальным заданием было сделать портрет одной заключенной. Поговорив с пребывающими там женщинами и завершив работу, Ифрах позже вернулся в тюрьму.
На протяжении трех месяцев фотограф каждую неделю хотя бы один день проводил в женской тюрьме, слушал и записывал истории отбывающих наказание.
«Заключенные имеют разное социальное происхождение, в основном принадлежат к бесправным национальным меньшинствам. Им приходится жить бок о бок в тесных камерах. Большинство женщин отбывают второй и третий сроки - они не способны вырваться из этого порочного круга».
В 1979 году бывшая арестантка «Неве-Тирца» Расмеа Одех (Rasmiah Odeh), палестинка, обвиненная в двух взрывах, дала показания комитету ООН по Израилю и правам человека.
Она видела, как в одной камере жили 150 женщин, некоторые из них с детьми.
Заключенные были лишены права на свободу выражения, у них отбирали любые письма, где они писали о своем состоянии.
Евреев и мусульман никак не разделяли. Из-за этого возникали конфликты.
Практиковались коллективные наказания, включая избиения, применение газа, лишение визитов от родственников и друзей.
Фотограф же рассказывает следующее: «Женщин держат по 5-6 человек в камере. Просто представьте себе крошечную камеру, которую вам приходится делить еще с пятью заключенными. С 7 вечера и до утра двери закрывают. В остальное время можно выйти, но и снаружи очень много заключенных. Понятное дело, постоянно возникают конфликты и драки».
«Многие вообще не должны находиться там, им нужна психиатрическая помощь. Большинство родились не в Израиле, а приехали из России, Эфиопии или Южной Америки».
Читайте также: Зрелищный стрит-арт на улицах разных городов. Фото
Фотограф вернулся в «Неве-Тирца» еще раз в 2014 году и снял обнадеживающую фотосерию о первом модном показе, организованном заключенными женщинами.
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