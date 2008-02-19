» » Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». ФотоКто был краше всех.

В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Появления звезд на красной дорожке ждут не меньше, чем результатов премии. Взгляды публики напрочь прикованы к изысканным и дорогим нарядам звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы..

Предлагаем посмотреть на лучшие наряды кинозвезд.

Анджела Бассетт в платье от Reem Acra.

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Актриса Бри Ларсон

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Леди Гага в платье от Alexander McQueen и колье от Tiffany

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Актриса Констанс Ву в платье от Versace

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Эмма Стоун

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Шарлиз Терон в наряде от Dior Haute Coutere

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Мишель Йео в платье от Elie Saab

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Джемма Чан в платье от Valentino Haute Couture

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Ялица Апарисио в платье от Rodarte

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Мелисса Маккарти

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Актриса Хелен Миррен в розовом платье

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Генри Голдинг в костюме от Ralph Lauren Purple Label

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Теннисистка Серена Уильямс

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Актер Джейсон Момоа в костюме от Karl Lagerfeld и актриса Лиза Боне в наряде от бренда Fendi Couture

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Оливия Колман

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Бредли Купер и Ирина Шейк

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Рэйчел Вайс

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Летиция Райт

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Кейси Масгрейвс

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Чедвик Боузман

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Сара Полсон в платье бренда Brandon Maxwell

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Келли Рипа

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Эллисон Дженни

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Тина Фей

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Эми Адамс

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Мариэль Хеллер и Йорма Такконе

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Читайте также: Меган Маркл показала в Марокко новые образы. Фото

Фаррел Уильямс и Хелен Ласичан

Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оскар-2019, наряды

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
     576
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх