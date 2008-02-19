Раздел: Фоторепортажи
Эффектные наряды звезд на «Оскаре-2019». Фото
Кто был краше всех.
В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Появления звезд на красной дорожке ждут не меньше, чем результатов премии. Взгляды публики напрочь прикованы к изысканным и дорогим нарядам звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы..
Предлагаем посмотреть на лучшие наряды кинозвезд.
Анджела Бассетт в платье от Reem Acra.
Актриса Бри Ларсон
Леди Гага в платье от Alexander McQueen и колье от Tiffany
Актриса Констанс Ву в платье от Versace
Эмма Стоун
Шарлиз Терон в наряде от Dior Haute Coutere
Мишель Йео в платье от Elie Saab
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Джемма Чан в платье от Valentino Haute Couture
Ялица Апарисио в платье от Rodarte
Мелисса Маккарти
Актриса Хелен Миррен в розовом платье
Генри Голдинг в костюме от Ralph Lauren Purple Label
Теннисистка Серена Уильямс
Актер Джейсон Момоа в костюме от Karl Lagerfeld и актриса Лиза Боне в наряде от бренда Fendi Couture
Оливия Колман
Бредли Купер и Ирина Шейк
Рэйчел Вайс
Летиция Райт
Кейси Масгрейвс
Чедвик Боузман
Сара Полсон в платье бренда Brandon Maxwell
Келли Рипа
Эллисон Дженни
Тина Фей
Эми Адамс
Мариэль Хеллер и Йорма Такконе
Читайте также: Меган Маркл показала в Марокко новые образы. Фото
Фаррел Уильямс и Хелен Ласичан
В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Появления звезд на красной дорожке ждут не меньше, чем результатов премии. Взгляды публики напрочь прикованы к изысканным и дорогим нарядам звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы..
Предлагаем посмотреть на лучшие наряды кинозвезд.
Анджела Бассетт в платье от Reem Acra.
Актриса Бри Ларсон
Леди Гага в платье от Alexander McQueen и колье от Tiffany
Актриса Констанс Ву в платье от Versace
Эмма Стоун
Шарлиз Терон в наряде от Dior Haute Coutere
Мишель Йео в платье от Elie Saab
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Джемма Чан в платье от Valentino Haute Couture
Ялица Апарисио в платье от Rodarte
Мелисса Маккарти
Актриса Хелен Миррен в розовом платье
Генри Голдинг в костюме от Ralph Lauren Purple Label
Теннисистка Серена Уильямс
Актер Джейсон Момоа в костюме от Karl Lagerfeld и актриса Лиза Боне в наряде от бренда Fendi Couture
Оливия Колман
Бредли Купер и Ирина Шейк
Рэйчел Вайс
Летиция Райт
Кейси Масгрейвс
Чедвик Боузман
Сара Полсон в платье бренда Brandon Maxwell
Келли Рипа
Эллисон Дженни
Тина Фей
Эми Адамс
Мариэль Хеллер и Йорма Такконе
Читайте также: Меган Маркл показала в Марокко новые образы. Фото
Фаррел Уильямс и Хелен Ласичан
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