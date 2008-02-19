» » Какие куртки будут модными этой весной. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Какие куртки будут модными этой весной. Фото

Какие куртки будут модными этой весной. ФотоКуртки на любую погоду.

Весна весне рознь! Когда в одних городах нашей необъятной родины уже греются под ласковыми лучами весеннего солнца в легких курточках, в других просто достают пуховики чуть потоньше зимних. Поэтому сегодня мы постараемся угодить всем и расскажем как о вариантах на холодную весну, так и на более теплую погоду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

ПУХОВИК

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Rebecca Minkoff, Uniqlo, Urban Outfitters

Главная рабочая лошадка холодного времени года, от осени до весны! Основная и практически единственная проблема пуховиков заключается в том, что они ассоциируются с неформальным стилем одежды. На самом же деле пуховик - это далеко не только джинсы и спортивные брюки. Это и юбки, и платья, причем не только в стиле смарт кэжуал, но и куда более роскошные. О том, как носить пуховик и выглядеть при этом стильно, читайте в нашем специальном материале:

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Bershka, Urban Outfitters

ПАРКА

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Asos, Morning Lavender, Bandlier

Классическая парка отличается длиной ниже середины бедра, застегивается на молнию и пуговицы, а также имеет капюшон с меховой оторочкой, компенсирующий и шарф, и шапку. В такой куртке переменчивая весенняя погода вам точно не будет страшна, но сейчас в магазинах можно легко найти и облегченные варианты парки: укороченные или без капюшонов, которые отлично подойдут и на более теплую погоду.

В любом случае, эта куртка, увы, страдает от цветовой дискриминации: коричневый, черный, серый и болотно-зеленый - пожалуй, самые популярные оттенки, и найти какие-либо другие будет той еще задачкой. Так что лучше шить!

КУРТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Urban Outfitters, Free people

Меховая куртка на весну - отличный вариант для тех, кто влюбился этой зимой в пальто и шубки из «чебурашки»! Искусственный мех сегодня отличается широкой цветовой гаммой, доступными ценами, а главное, можно найти весьма качественные материалы, из которых получится своими руками сшить замечательные курточки.

Какие куртки будут модными этой весной. Фото
Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Lulus

КУРТКА-ЖАКЕТ

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Burberry, Refinery29, Ralph Lauren

Эти элегантные и очень разнообразные по крою и материалам весенние куртки смотрятся очень женственно! Ищете вариант поплотнее? Тогда вам подойдут куртки из пальтовых тканей:

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Ashley Stewart, Gap

Любите кожу? На ваш выбор множество изящных моделей, которые согреют прохладным весенним вечером.

КОСУХА

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Asos, Glam radar, ShopStyle

Короткая кожаная курточка с зауженной талией и молнией наискосок никогда не выходит из моды и уже давно не ассоциируется только лишь со своим прародителем, мотоциклетной курткой. Сейчас очень легко подобрать фасоны, которые смотрятся деликатно и неброско и прекрасно впишутся даже в деловой гардероб.

БОМБЕР

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


H&M, Shein, Mango

Классический бомбер может быть очень даже теплым - кожаный, на меху, такая куртка в силах противостоять непогоде! Но наибольшей народной любовью пользуется, конечно же, спортивный вариант бомбера. Эти модели отличаются легкостью и стильностью, которая значительно превосходит его практичность с точки зрения погодных условий.

ВЕТРОВКА

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Tommy Hilfiger, A. Oei Studio, Nasty Gal

Укроет от ветра и даже дождя, поскольку в идеале шьется из водоотталкивающих материалов, но едва ли согреет - эта легкая до невесомости куртка смотрится достаточно неформально и не подойдет для офиса с дресс-кодом, но зато вы с удовольствием наденете ее на прогулку в парк и на встречу с друзьями.

Читайте также: Меган Маркл показала в Марокко новые образы. Фото

ДЖИНСОВАЯ КУРТКА

Какие куртки будут модными этой весной. Фото


Lulus, Popsugar

Одно из главных преимуществ джинсовой куртки - ее неприхотливость, в разных смыслах этого слова. Она комфортна в носке, практична и при этом сочетается с множеством самых разных вещей, от спортивной толстовки до сарафана из шифона.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: куртки, мода

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
     149
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх