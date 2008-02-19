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Какие куртки будут модными этой весной. Фото
Куртки на любую погоду.
Весна весне рознь! Когда в одних городах нашей необъятной родины уже греются под ласковыми лучами весеннего солнца в легких курточках, в других просто достают пуховики чуть потоньше зимних. Поэтому сегодня мы постараемся угодить всем и расскажем как о вариантах на холодную весну, так и на более теплую погоду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
ПУХОВИК
Rebecca Minkoff, Uniqlo, Urban Outfitters
Главная рабочая лошадка холодного времени года, от осени до весны! Основная и практически единственная проблема пуховиков заключается в том, что они ассоциируются с неформальным стилем одежды. На самом же деле пуховик - это далеко не только джинсы и спортивные брюки. Это и юбки, и платья, причем не только в стиле смарт кэжуал, но и куда более роскошные. О том, как носить пуховик и выглядеть при этом стильно, читайте в нашем специальном материале:
Bershka, Urban Outfitters
ПАРКА
Asos, Morning Lavender, Bandlier
Классическая парка отличается длиной ниже середины бедра, застегивается на молнию и пуговицы, а также имеет капюшон с меховой оторочкой, компенсирующий и шарф, и шапку. В такой куртке переменчивая весенняя погода вам точно не будет страшна, но сейчас в магазинах можно легко найти и облегченные варианты парки: укороченные или без капюшонов, которые отлично подойдут и на более теплую погоду.
В любом случае, эта куртка, увы, страдает от цветовой дискриминации: коричневый, черный, серый и болотно-зеленый - пожалуй, самые популярные оттенки, и найти какие-либо другие будет той еще задачкой. Так что лучше шить!
КУРТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
Urban Outfitters, Free people
Меховая куртка на весну - отличный вариант для тех, кто влюбился этой зимой в пальто и шубки из «чебурашки»! Искусственный мех сегодня отличается широкой цветовой гаммой, доступными ценами, а главное, можно найти весьма качественные материалы, из которых получится своими руками сшить замечательные курточки.
Lulus
КУРТКА-ЖАКЕТ
Burberry, Refinery29, Ralph Lauren
Эти элегантные и очень разнообразные по крою и материалам весенние куртки смотрятся очень женственно! Ищете вариант поплотнее? Тогда вам подойдут куртки из пальтовых тканей:
Ashley Stewart, Gap
Любите кожу? На ваш выбор множество изящных моделей, которые согреют прохладным весенним вечером.
КОСУХА
Asos, Glam radar, ShopStyle
Короткая кожаная курточка с зауженной талией и молнией наискосок никогда не выходит из моды и уже давно не ассоциируется только лишь со своим прародителем, мотоциклетной курткой. Сейчас очень легко подобрать фасоны, которые смотрятся деликатно и неброско и прекрасно впишутся даже в деловой гардероб.
БОМБЕР
H&M, Shein, Mango
Классический бомбер может быть очень даже теплым - кожаный, на меху, такая куртка в силах противостоять непогоде! Но наибольшей народной любовью пользуется, конечно же, спортивный вариант бомбера. Эти модели отличаются легкостью и стильностью, которая значительно превосходит его практичность с точки зрения погодных условий.
ВЕТРОВКА
Tommy Hilfiger, A. Oei Studio, Nasty Gal
Укроет от ветра и даже дождя, поскольку в идеале шьется из водоотталкивающих материалов, но едва ли согреет - эта легкая до невесомости куртка смотрится достаточно неформально и не подойдет для офиса с дресс-кодом, но зато вы с удовольствием наденете ее на прогулку в парк и на встречу с друзьями.
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ДЖИНСОВАЯ КУРТКА
Lulus, Popsugar
Одно из главных преимуществ джинсовой куртки - ее неприхотливость, в разных смыслах этого слова. Она комфортна в носке, практична и при этом сочетается с множеством самых разных вещей, от спортивной толстовки до сарафана из шифона.
Весна весне рознь! Когда в одних городах нашей необъятной родины уже греются под ласковыми лучами весеннего солнца в легких курточках, в других просто достают пуховики чуть потоньше зимних. Поэтому сегодня мы постараемся угодить всем и расскажем как о вариантах на холодную весну, так и на более теплую погоду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
ПУХОВИК
Rebecca Minkoff, Uniqlo, Urban Outfitters
Главная рабочая лошадка холодного времени года, от осени до весны! Основная и практически единственная проблема пуховиков заключается в том, что они ассоциируются с неформальным стилем одежды. На самом же деле пуховик - это далеко не только джинсы и спортивные брюки. Это и юбки, и платья, причем не только в стиле смарт кэжуал, но и куда более роскошные. О том, как носить пуховик и выглядеть при этом стильно, читайте в нашем специальном материале:
Bershka, Urban Outfitters
ПАРКА
Asos, Morning Lavender, Bandlier
Классическая парка отличается длиной ниже середины бедра, застегивается на молнию и пуговицы, а также имеет капюшон с меховой оторочкой, компенсирующий и шарф, и шапку. В такой куртке переменчивая весенняя погода вам точно не будет страшна, но сейчас в магазинах можно легко найти и облегченные варианты парки: укороченные или без капюшонов, которые отлично подойдут и на более теплую погоду.
В любом случае, эта куртка, увы, страдает от цветовой дискриминации: коричневый, черный, серый и болотно-зеленый - пожалуй, самые популярные оттенки, и найти какие-либо другие будет той еще задачкой. Так что лучше шить!
КУРТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
Urban Outfitters, Free people
Меховая куртка на весну - отличный вариант для тех, кто влюбился этой зимой в пальто и шубки из «чебурашки»! Искусственный мех сегодня отличается широкой цветовой гаммой, доступными ценами, а главное, можно найти весьма качественные материалы, из которых получится своими руками сшить замечательные курточки.
Lulus
КУРТКА-ЖАКЕТ
Burberry, Refinery29, Ralph Lauren
Эти элегантные и очень разнообразные по крою и материалам весенние куртки смотрятся очень женственно! Ищете вариант поплотнее? Тогда вам подойдут куртки из пальтовых тканей:
Ashley Stewart, Gap
Любите кожу? На ваш выбор множество изящных моделей, которые согреют прохладным весенним вечером.
КОСУХА
Asos, Glam radar, ShopStyle
Короткая кожаная курточка с зауженной талией и молнией наискосок никогда не выходит из моды и уже давно не ассоциируется только лишь со своим прародителем, мотоциклетной курткой. Сейчас очень легко подобрать фасоны, которые смотрятся деликатно и неброско и прекрасно впишутся даже в деловой гардероб.
БОМБЕР
H&M, Shein, Mango
Классический бомбер может быть очень даже теплым - кожаный, на меху, такая куртка в силах противостоять непогоде! Но наибольшей народной любовью пользуется, конечно же, спортивный вариант бомбера. Эти модели отличаются легкостью и стильностью, которая значительно превосходит его практичность с точки зрения погодных условий.
ВЕТРОВКА
Tommy Hilfiger, A. Oei Studio, Nasty Gal
Укроет от ветра и даже дождя, поскольку в идеале шьется из водоотталкивающих материалов, но едва ли согреет - эта легкая до невесомости куртка смотрится достаточно неформально и не подойдет для офиса с дресс-кодом, но зато вы с удовольствием наденете ее на прогулку в парк и на встречу с друзьями.
Читайте также: Меган Маркл показала в Марокко новые образы. Фото
ДЖИНСОВАЯ КУРТКА
Lulus, Popsugar
Одно из главных преимуществ джинсовой куртки - ее неприхотливость, в разных смыслах этого слова. Она комфортна в носке, практична и при этом сочетается с множеством самых разных вещей, от спортивной толстовки до сарафана из шифона.
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