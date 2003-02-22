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Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. ФотоУникальные ретро-снимки.

Венеция с ей каналами - этот город всегда манил к себе огромное количество людей, среди которых были и звёзды мирового масштаба. Кто же откажет себе в удовольствии прогуляться по живописному городу на гондоле, а то и на водных лыжах, или полюбоваться венецианским великолепием, сидя на набережной. В этом обзоре фотографии известных людей, которые побывали в Венеции в середине прошлого века. И они были счастливы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. На плече у звезды (1962 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Французский актер театра и кино Ален Делон в свое время покорял сердца не только поклонниц, но и некоторых именитых коллег.

2. Поцелуй для фотографа (1955 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Культовая кинозвезда ХХ столетия – прекрасная итальянка Софи Лорен со своей сестрой Марией Шиколоне.

3. Романтическая Венеция

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Британский рок-музыкант и вокалист группы «Rolling Stones» Мик Джаггер наслаждается поездкой на гондоле вместе со своей возлюбленной Бьянкой.

4. В поисках приключений (1948 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Известный американский писатель и журналист Эрнест Хемингуэй занят проверкой своего двуствольного ружья.

5. Прогулка на катере

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Американский актер и звезда киноиндустрии Пол Ньюман, который одним своим взглядом покорял женские сердца по всему миру.

6. Знаменитая итальянка в Венеции (1955 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Легендарная итальянская актриса Софи Лорен, которая решила поэкспериментировать с цветом волос, позирует для фотосессии на балконе дворца Grand Canal Palazzo.

7. Покоритель женских сердец

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Талантливый американский красавец-актер Пол Ньюман стал продюсером, которого впоследствии назвали «одним из столпов Голливуда».

8. Стильная француженка

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Знаменитая французская киноактриса и фотомодель Брижит Бардо, красотой которой восхищались мужчины всего мира, а девушки старательно копировали ее стиль.

9. Пляжные развлечения (1953 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


В молодости американский актер Кирк Дуглас, который сегодня является последним из представителей «золотого века» Голливуда, был атлетическим красавцем-серцеедом.

10. Рождение шедевра (1961 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Американский джазовый музыкант Чет Бейкер работает над новым произведением в номере отеля.

11. Катание на водных лыжах

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Некоторые знаменитости, как Анна Мария Бенвенути, отдавали предпочтение весьма экстремальным водным развлечениям, предлагаемым радушной Венецией.

12. Тот самый Джеймс Бонд (1970 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Известному британскому киноактеру и продюсеру Шону Коннери, который снялся в 7-ми фильмах об агенте Джеймсе Бонде, тоже нравились «венецианские» прогулки на катере.

13. Неожиданный посетитель (1951 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Американский художник-мультипликатор Уолт Дисней, основавший одноименную кинокомпанию, за ужином в ресторане.

14. Мастер с золотыми руками (1948 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Испанский и французский художник, график и скульптор Пабло Пикассо не переставал творить даже во время отдыха в Венеции.

15. Ветер Венеции

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Итальянская актриса Клаудия Кардинале, которая благодаря своей внешности и характеру идеально подходила для съемок в вестернах, позирует на катере.

16. Роскошный экипаж (1979 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Британский киноактер и сценарист Роджер Мур прославился благодаря блестящему исполнению роли агента Джеймса Бонда.

17. Гостья кинофестиваля

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Легендарная французская актриса и фотомодель Брижит Бардо в окружении именитых коллег во время посещения Венецианского кинофестиваля.

18. Последний штрих (1950 год)

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Знаменитый итальянский комик и киноактер Антонио Винченцо Стефано Клементе, известный под псевдонимом Тото, старался всегда быть в образе.

19. В поисках уединения

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Американский актер Берт Ланкастер, который всегда шел в ногу с изменяющимся кинематографом, отдыхает на причале среди гондол.

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20. На лыжах по каналам

Звезды, отдыхавшие в Венеции в ХХ веке. Фото


Многочисленные узкие каналы Венеции всегда привлекали не только туристов из разных уголков мира, но и многих известных личностей.

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 Теги: Венеция, звезды

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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