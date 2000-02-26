Раздел: Фоторепортажи
Как менялись портреты за последние полтора века. Фото
Время сильно изменилось.
Проект «A moment in Time» фотографа Венди Арбайт посвящен селфи. Но кого сейчас удивишь простыми селфи? Вот поэтому Венди сделала серию «исторических» автопортретов, каждый из которых посвящен одному десятилетию с 1850-х по 2010-е. Как менялась мода, а заодно и предпочтения в портретной фотографии год за годом - в одном фотопроекте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
«Моя цель состояла в том, чтобы изучить идею идентичности и понять каково это - жить в определённый момент истории», - рассказала Арбайт.
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Проект «A moment in Time» фотографа Венди Арбайт посвящен селфи. Но кого сейчас удивишь простыми селфи? Вот поэтому Венди сделала серию «исторических» автопортретов, каждый из которых посвящен одному десятилетию с 1850-х по 2010-е. Как менялась мода, а заодно и предпочтения в портретной фотографии год за годом - в одном фотопроекте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
«Моя цель состояла в том, чтобы изучить идею идентичности и понять каково это - жить в определённый момент истории», - рассказала Арбайт.
Читайте также: Семьи заставили 7 дней не выбрасывать мусор: что из этого вышло. Фото
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