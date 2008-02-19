Раздел: Фоторепортажи
Как выглядят фургоны американских дальнобойщиков. Фото
Они живут в дороге.
Большая часть жизни водителей-дальнобойщиков проходит в пути. Выбирают для себя такую судьбу лишь те люди, которые любят путешествовать и не прочь при этом хорошо зарабатывать. Но для того, чтобы такой труд не превращалась в изматывающую каторгу, необходимо создать комфортные условия для отдыха на рабочем месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Знаете чем похожи фрилансеры и дальнобойщики? Это элементарно - и те, и другие работают на дому! Дальнобойщики США знают толк в комфорте и их траки обустроены лучше, чем квартиры многих наших сограждан. Кстати, в отдельных случаях, можно сравнивать и площадь - многие седельные тягачи имеют просторные бытовые помещения, в которых есть не только спальное место, но и санузел, душ и даже компактная кухня.
Не удивительно, что некоторые американские дальнобойщики не имеют своего постоянного жилья, а дом покупают лишь оставляя свою работу или выходя на пенсию. Давайте заглянем внутрь нескольких грузовиков и увидим, чем отличается быт водителей МАЗов и КАМАЗов от быта дальнобойщика из США. Разумеется, не каждый Freightliner или Kenworth оборудован также стильно и качественно, но это, как вы сами понимаете, зависит от желания и капиталовложений.
В современных американских траках есть где развернуться - в его «каюту» можно установить даже небольшое пианино. В базовой комплектации грузовики имеют скромные интерьеры, но при желании можно заказать все, что угодно. Были бы деньги, а многочисленные тюнинговые ателье знают, что предложить для обустройства скромного передвижного «алькова».
Такое себе приятное место отдыха, чем-то напоминающее СВ-купе в поезде дальнего следования, только гораздо круче. Обратите внимание - не пропадает ни сантиметр свободного пространства - все ниши, углубления и выступы используются максимально эффективно.
Кухня невелика, но если учесть, что «домохозяйка» обычно на ней одна, а гостей практически не бывает, то этого вполне достаточно. Зато оборудовано все по высшему классу - есть даже вытяжка.
Спальное место просторно и с него открывается вид из окна. Заметьте - пейзаж за окном такой спальни постоянно меняется, что многого стоит!
А вот более скромное, но не менее комфортное решение. Может показаться, что фото сделано не внутри брутального американского трака, а в туристическом трейлере.
Все вещи в «алькове» находятся на своих местах - это важное условие для того, чтобы не превратить дом на колесах в свалку, пропитанную мазутом и овеянную техническими ароматами. Для спецодежды и обычных вещей предусмотрены отдельные шкафы с принудительной вентиляцией.
Находят дизайнеры тюнинговых компаний места и для телевизоров. Далеко не каждый клиент хочет заглядывать в экран диагональю 19 дюймов, поэтому приходится искать место для установки аппаратуры с довольно серьезной диагональю.
Совмещенный санузел не впечатляет размерами, но предлагает все, что нужно в дальней дороге. Главное не забыть наполнить перед отъездом резервуар с водой для бытовых нужд.
Можно заказать тюнинг кабины без «алькова», а с обычной «спалкой» - отделка может быть очень изысканной. Возможны также тематические варианты оформления. Как вам вот этот, в эстремальном стиле «XXX»?
Кабина этого трака внутри так же крута, как и салоны суперкаров - натуральная кожа, алькантара, натуральное дерево, дорогая мощная акустика.
А вот и премиум-вариант, для богатых любителей дорожной романтики. Такие траки заказывают не для работы, а для развлечения и, разумеется, чтобы похвалиться перед дружками-миллионерам. За ваши деньги в комплект может войти даже вон та оскаленная длинноногая тетка, причем вы сами выбираете цвет волос и фасон платья.
Ели вы являетесь владельцем грузовика-«малосемейки», кабина которого не дает развернуться на полную, специалисты по тюнингу все равно на все 100% отработают свои деньги, сделав место для отдыха удобным и уютным.
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Но, независимо от того дизайнеры обустраивали помещения для отдыха или используется стандартный вариант, комфорт зависит, прежде всего, от владельца. Положа руку на сердце, стоит признать, что американские дальнобойщики не слишком отличаются менталитетом от наших и часто в отсеке для отдыха можно увидеть не цветы в горшочках и портреты румяных скаутов в рамках, а вот это:
Большая часть жизни водителей-дальнобойщиков проходит в пути. Выбирают для себя такую судьбу лишь те люди, которые любят путешествовать и не прочь при этом хорошо зарабатывать. Но для того, чтобы такой труд не превращалась в изматывающую каторгу, необходимо создать комфортные условия для отдыха на рабочем месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Знаете чем похожи фрилансеры и дальнобойщики? Это элементарно - и те, и другие работают на дому! Дальнобойщики США знают толк в комфорте и их траки обустроены лучше, чем квартиры многих наших сограждан. Кстати, в отдельных случаях, можно сравнивать и площадь - многие седельные тягачи имеют просторные бытовые помещения, в которых есть не только спальное место, но и санузел, душ и даже компактная кухня.
Не удивительно, что некоторые американские дальнобойщики не имеют своего постоянного жилья, а дом покупают лишь оставляя свою работу или выходя на пенсию. Давайте заглянем внутрь нескольких грузовиков и увидим, чем отличается быт водителей МАЗов и КАМАЗов от быта дальнобойщика из США. Разумеется, не каждый Freightliner или Kenworth оборудован также стильно и качественно, но это, как вы сами понимаете, зависит от желания и капиталовложений.
В современных американских траках есть где развернуться - в его «каюту» можно установить даже небольшое пианино. В базовой комплектации грузовики имеют скромные интерьеры, но при желании можно заказать все, что угодно. Были бы деньги, а многочисленные тюнинговые ателье знают, что предложить для обустройства скромного передвижного «алькова».
Такое себе приятное место отдыха, чем-то напоминающее СВ-купе в поезде дальнего следования, только гораздо круче. Обратите внимание - не пропадает ни сантиметр свободного пространства - все ниши, углубления и выступы используются максимально эффективно.
Кухня невелика, но если учесть, что «домохозяйка» обычно на ней одна, а гостей практически не бывает, то этого вполне достаточно. Зато оборудовано все по высшему классу - есть даже вытяжка.
Спальное место просторно и с него открывается вид из окна. Заметьте - пейзаж за окном такой спальни постоянно меняется, что многого стоит!
А вот более скромное, но не менее комфортное решение. Может показаться, что фото сделано не внутри брутального американского трака, а в туристическом трейлере.
Все вещи в «алькове» находятся на своих местах - это важное условие для того, чтобы не превратить дом на колесах в свалку, пропитанную мазутом и овеянную техническими ароматами. Для спецодежды и обычных вещей предусмотрены отдельные шкафы с принудительной вентиляцией.
Находят дизайнеры тюнинговых компаний места и для телевизоров. Далеко не каждый клиент хочет заглядывать в экран диагональю 19 дюймов, поэтому приходится искать место для установки аппаратуры с довольно серьезной диагональю.
Совмещенный санузел не впечатляет размерами, но предлагает все, что нужно в дальней дороге. Главное не забыть наполнить перед отъездом резервуар с водой для бытовых нужд.
Можно заказать тюнинг кабины без «алькова», а с обычной «спалкой» - отделка может быть очень изысканной. Возможны также тематические варианты оформления. Как вам вот этот, в эстремальном стиле «XXX»?
Кабина этого трака внутри так же крута, как и салоны суперкаров - натуральная кожа, алькантара, натуральное дерево, дорогая мощная акустика.
А вот и премиум-вариант, для богатых любителей дорожной романтики. Такие траки заказывают не для работы, а для развлечения и, разумеется, чтобы похвалиться перед дружками-миллионерам. За ваши деньги в комплект может войти даже вон та оскаленная длинноногая тетка, причем вы сами выбираете цвет волос и фасон платья.
Ели вы являетесь владельцем грузовика-«малосемейки», кабина которого не дает развернуться на полную, специалисты по тюнингу все равно на все 100% отработают свои деньги, сделав место для отдыха удобным и уютным.
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Но, независимо от того дизайнеры обустраивали помещения для отдыха или используется стандартный вариант, комфорт зависит, прежде всего, от владельца. Положа руку на сердце, стоит признать, что американские дальнобойщики не слишком отличаются менталитетом от наших и часто в отсеке для отдыха можно увидеть не цветы в горшочках и портреты румяных скаутов в рамках, а вот это:
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