Раздел: Фоторепортажи
Акварельные шедевры современных художников. Фото
В подборку вошли 22 картины.
Акварель часто называют самой непослушной, самой капризной краской. С ней трудно работать, ее трудно хранить, она непредсказуема и требует от художника максимальной сосредоточенности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Зато те, кому удалось ее покорить и приручить, знают секрет создания по-настоящему потрясающих работ, глядя на которые задаешься единственным вопросом: «Кому они продали душу, чтобы так рисовать?»
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Мы приглашаем вас в галерею по-настоящему атмосферных, ярких и талантливых работ. Это именно то современное искусство, которому не стыдно признаться в любви.
Акварель часто называют самой непослушной, самой капризной краской. С ней трудно работать, ее трудно хранить, она непредсказуема и требует от художника максимальной сосредоточенности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Зато те, кому удалось ее покорить и приручить, знают секрет создания по-настоящему потрясающих работ, глядя на которые задаешься единственным вопросом: «Кому они продали душу, чтобы так рисовать?»
Читайте также: Зрелищный стрит-арт на улицах разных городов. Фото
Мы приглашаем вас в галерею по-настоящему атмосферных, ярких и талантливых работ. Это именно то современное искусство, которому не стыдно признаться в любви.
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