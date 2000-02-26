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Акварельные шедевры современных художников. Фото

Акварельные шедевры современных художников. Фото В подборку вошли 22 картины.

Акварель часто называют самой непослушной, самой капризной краской. С ней трудно работать, ее трудно хранить, она непредсказуема и требует от художника максимальной сосредоточенности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Зато те, кому удалось ее покорить и приручить, знают секрет создания по-настоящему потрясающих работ, глядя на которые задаешься единственным вопросом: «Кому они продали душу, чтобы так рисовать?»

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Мы приглашаем вас в галерею по-настоящему атмосферных, ярких и талантливых работ. Это именно то современное искусство, которому не стыдно признаться в любви.

Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото
Акварельные шедевры современных художников. Фото


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 Теги: акварель, картины

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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