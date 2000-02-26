» » Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото

Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото Трудно представить, как такие роскошные здания могли прийти к запустению.

Французский фотограф Томас Джорион фотографирует заброшенные итальянские виллы XVIII и XIX веков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

"Сначала я фотографировал, чтобы сохранилась память об этих местах, прежде чем они исчезнут. Но потом я разглядел в них красоту, эстетику, которая проявляется с формами, цветами и подсветкой", - говорит он, сообщает Cameralabs.

Томас Джорион путешествует по миру в поисках интересных мест и снимает при естественном освещении.

Читайте также: Акварельные шедевры современных художников. Фото

"На Земле каждый день открывают новые и необычные места. Профессиональные фотографы или любители часто случайно наталкиваются на интересные локации, которые быстро становятся популярными".

Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Италия, виллы

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     212
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх