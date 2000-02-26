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Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Трудно представить, как такие роскошные здания могли прийти к запустению.
Французский фотограф Томас Джорион фотографирует заброшенные итальянские виллы XVIII и XIX веков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
"Сначала я фотографировал, чтобы сохранилась память об этих местах, прежде чем они исчезнут. Но потом я разглядел в них красоту, эстетику, которая проявляется с формами, цветами и подсветкой", - говорит он, сообщает Cameralabs.
Томас Джорион путешествует по миру в поисках интересных мест и снимает при естественном освещении.
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"На Земле каждый день открывают новые и необычные места. Профессиональные фотографы или любители часто случайно наталкиваются на интересные локации, которые быстро становятся популярными".
Французский фотограф Томас Джорион фотографирует заброшенные итальянские виллы XVIII и XIX веков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
"Сначала я фотографировал, чтобы сохранилась память об этих местах, прежде чем они исчезнут. Но потом я разглядел в них красоту, эстетику, которая проявляется с формами, цветами и подсветкой", - говорит он, сообщает Cameralabs.
Томас Джорион путешествует по миру в поисках интересных мест и снимает при естественном освещении.
Читайте также: Акварельные шедевры современных художников. Фото
"На Земле каждый день открывают новые и необычные места. Профессиональные фотографы или любители часто случайно наталкиваются на интересные локации, которые быстро становятся популярными".
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