Раздел: Фоторепортажи
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Забавные снимки сделаны австрийским фотографом.
Фотограф дикой природы из Австрии Джулиан Рад умеет снимать животных в необычном и смешном стиле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Он - победитель известного конкурса Comedy Wildlife Photography Award.
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На этом конкурсе каждый год жюри выбирает самые смешные фотографии братьев наших меньших.
Фотограф дикой природы из Австрии Джулиан Рад умеет снимать животных в необычном и смешном стиле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Он - победитель известного конкурса Comedy Wildlife Photography Award.
Читайте также: Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
На этом конкурсе каждый год жюри выбирает самые смешные фотографии братьев наших меньших.
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