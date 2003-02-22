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Раздел: Фоторепортажи  
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Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото

Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото Забавные снимки сделаны австрийским фотографом.

Фотограф дикой природы из Австрии Джулиан Рад умеет снимать животных в необычном и смешном стиле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Он - победитель известного конкурса Comedy Wildlife Photography Award.

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На этом конкурсе каждый год жюри выбирает самые смешные фотографии братьев наших меньших.

Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото
Позитивные фотографии животных в дикой природе. Фото


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 Теги: животные, фото

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