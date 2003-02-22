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70-летняя британка стала «повелительницей змей». Фото
У нее необычное увлечение.
Чем обычно увлекаются бабушки? Вязанием, садоводством, чтением книг, приготовлением пирожков для внуков - список будет хоть и обширным, но вполне предсказуемым. И вряд ли вы включите в него хобби, которому отдает все свое время и деньги эта почтенная 70-летняя британка, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Сью Коулман (Sue Coleman) жить не может без змей и окружила себя множеством этих рептилий. Бабушка Коулман начала держать пресмыкающихся дома задолго до того, как вышла на пенсию. Первые змеи появились в ее доме еще в 1992 году.
С тех пор через руки женщины прошли около 500 питомцев разного вида, окраса и размера, от самых миниатюрных, до трехметровых гигантов. Сью любит всех змей без исключения и ее любимцами были как безвредные ужи и полозы, так и экзотические ядовитые гады, способные убить человека на несколько минут.
Хобби играет настолько большое значение в жизни пожилой женщины, что она даже сменила из-за него место жительства. Сью переехала из квартиры в Лондоне в провинцию, в графство Эссекс, чтобы построить своим любимцам отдельный дом и жить рядом с ними.
Помещения, где находятся террариумы бабушки Коулман, оборудованы по последнему слову техники. Здесь поддерживается не только заданная температура, но и влажность воздуха.
Обустройство такого частного серпентария обошлось британской пенсионерке немало - в 30 тысяч фунтов. Все расходы Сью оплачивает сама, из личных сбережений.
«За жизнь у меня было, вероятно, более 500 змей, а первыми стали маисовые полозы, потому что за ними очень просто ухаживать. Затем у меня появилось несколько радужных удавов, которые оказались ненужными прошлым хозяевам и которым была нужна помощь. За змеями вообще непросто ухаживать, потому что, если им уделяют недостаточно внимания, они нервничают и могут стать опасными. Но я отношусь к ним как к близким людям».
Сью с грустью признает, что годы берут свое и ей уже трудно заботиться о большом количестве питомцев. В связи с этим, в последнее время, коллекция змей сократилась до 29 экземпляров. Среди оставшихся любимцев несколько видов удавов и питонов, маисовые полозы и другие неядовитые рептилии.
Содержание экзотических животных обходится Коулман недешево. Из пенсии в 500 фунтов стерлингов женщина 300 тратит на свое увлечение. Также в ее доме живут собаки и кошки, которым также нужна забота. Несмотря на постоянную нехватку денег, Сью никогда не отказывается приютить змей, которые попали в беду или от которых отказались их владельцы.
Среди энтузиастов, увлекающихся рептилиями, Сью Коулман пользуется авторитетом. Она охотно делится опытом с другими коллекционерами, проводя семинары и лекции.
«Раньше мой дом был похож на какой-то центр для молодежи, куда приходило множество людей, чтобы посмотреть на змей. И каждая из них индивидуальна. У каждой из них свой характер. Я научилась читать их поведение, поэтому понимаю, когда они нервничают или хотят напасть. Но я люблю их всех одинаково и очень сильно».
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Недавно пенсионерка подсчитала, в какую сумму ей обошлось ее необычное увлечение. Оказалось, что за все время на приобретение змей, их еду, лечение и обеспечение условий для содержания, она потратила 135 тысяч фунтов. Но Коулман ни о чем не жалеет, ведь все эти годы она занималась тем, что ей нравится больше всего в жизни.
Чем обычно увлекаются бабушки? Вязанием, садоводством, чтением книг, приготовлением пирожков для внуков - список будет хоть и обширным, но вполне предсказуемым. И вряд ли вы включите в него хобби, которому отдает все свое время и деньги эта почтенная 70-летняя британка, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Сью Коулман (Sue Coleman) жить не может без змей и окружила себя множеством этих рептилий. Бабушка Коулман начала держать пресмыкающихся дома задолго до того, как вышла на пенсию. Первые змеи появились в ее доме еще в 1992 году.
С тех пор через руки женщины прошли около 500 питомцев разного вида, окраса и размера, от самых миниатюрных, до трехметровых гигантов. Сью любит всех змей без исключения и ее любимцами были как безвредные ужи и полозы, так и экзотические ядовитые гады, способные убить человека на несколько минут.
Хобби играет настолько большое значение в жизни пожилой женщины, что она даже сменила из-за него место жительства. Сью переехала из квартиры в Лондоне в провинцию, в графство Эссекс, чтобы построить своим любимцам отдельный дом и жить рядом с ними.
Помещения, где находятся террариумы бабушки Коулман, оборудованы по последнему слову техники. Здесь поддерживается не только заданная температура, но и влажность воздуха.
Обустройство такого частного серпентария обошлось британской пенсионерке немало - в 30 тысяч фунтов. Все расходы Сью оплачивает сама, из личных сбережений.
«За жизнь у меня было, вероятно, более 500 змей, а первыми стали маисовые полозы, потому что за ними очень просто ухаживать. Затем у меня появилось несколько радужных удавов, которые оказались ненужными прошлым хозяевам и которым была нужна помощь. За змеями вообще непросто ухаживать, потому что, если им уделяют недостаточно внимания, они нервничают и могут стать опасными. Но я отношусь к ним как к близким людям».
Сью с грустью признает, что годы берут свое и ей уже трудно заботиться о большом количестве питомцев. В связи с этим, в последнее время, коллекция змей сократилась до 29 экземпляров. Среди оставшихся любимцев несколько видов удавов и питонов, маисовые полозы и другие неядовитые рептилии.
Содержание экзотических животных обходится Коулман недешево. Из пенсии в 500 фунтов стерлингов женщина 300 тратит на свое увлечение. Также в ее доме живут собаки и кошки, которым также нужна забота. Несмотря на постоянную нехватку денег, Сью никогда не отказывается приютить змей, которые попали в беду или от которых отказались их владельцы.
Среди энтузиастов, увлекающихся рептилиями, Сью Коулман пользуется авторитетом. Она охотно делится опытом с другими коллекционерами, проводя семинары и лекции.
«Раньше мой дом был похож на какой-то центр для молодежи, куда приходило множество людей, чтобы посмотреть на змей. И каждая из них индивидуальна. У каждой из них свой характер. Я научилась читать их поведение, поэтому понимаю, когда они нервничают или хотят напасть. Но я люблю их всех одинаково и очень сильно».
Читайте также: Разрушенная красота старых итальянских вилл. Фото
Недавно пенсионерка подсчитала, в какую сумму ей обошлось ее необычное увлечение. Оказалось, что за все время на приобретение змей, их еду, лечение и обеспечение условий для содержания, она потратила 135 тысяч фунтов. Но Коулман ни о чем не жалеет, ведь все эти годы она занималась тем, что ей нравится больше всего в жизни.
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