Раздел: Фоторепортажи
Снежная буря в Канаде во впечатляющих снимках. Фото
Также произошло масштабное ДТП.
Около 70 автомобилей столкнулись в Канаде в провинции Онтарио на скоростной трассе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Участницами дорожно-транспортного происшествия стали несколько фур. Инцидент произошел в районе города Барри.
Местная полиция сообщила, что в больницу были доставлены десять человек, их жизни вне опасности. Из-за ДТП движение по трассе на этом участке закрыли в двух направлениях. Также сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.
Водители говорят, что массовая авария произошла из-за обледенения дороги.
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Отметим, в феврале некоторые регионы Канады пострадали от снежной бури. К примеру, 13 февраля местные СМИ сообщали, что самый продолжительный снегопад шел в западной провинции Британская Колумбия, там в одном из крупнейших городов региона - Виктории - выпало свыше 55 см снега. Пострадал также и Ванкувер, где норма снежных осадков февраля составляет - 6 см снега, а выпало около 20 см. В Оттаве (провинция Онтарио) выпало около 29 см снега. Синоптики предупреждали жителей Монреаля о 40 см снежном покрове.
В сети публиковали видео с Ниагары, где образовалось настоящее «ледяной цунами».
Около 70 автомобилей столкнулись в Канаде в провинции Онтарио на скоростной трассе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Участницами дорожно-транспортного происшествия стали несколько фур. Инцидент произошел в районе города Барри.
Местная полиция сообщила, что в больницу были доставлены десять человек, их жизни вне опасности. Из-за ДТП движение по трассе на этом участке закрыли в двух направлениях. Также сообщается о разливе 500 литров дизельного топлива.
Водители говорят, что массовая авария произошла из-за обледенения дороги.
Читайте также: В Дании заброшенный цех превратили в современную школу. Фото
Отметим, в феврале некоторые регионы Канады пострадали от снежной бури. К примеру, 13 февраля местные СМИ сообщали, что самый продолжительный снегопад шел в западной провинции Британская Колумбия, там в одном из крупнейших городов региона - Виктории - выпало свыше 55 см снега. Пострадал также и Ванкувер, где норма снежных осадков февраля составляет - 6 см снега, а выпало около 20 см. В Оттаве (провинция Онтарио) выпало около 29 см снега. Синоптики предупреждали жителей Монреаля о 40 см снежном покрове.
В сети публиковали видео с Ниагары, где образовалось настоящее «ледяной цунами».
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