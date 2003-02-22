Раздел: Фоторепортажи
Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. Фото
Не все такие отношения долговечны.
Часто знаменитости делят общих дизайнеров, визажистов, массажистов и косметологов… Но иногда доходит до того, что девушки встречаются с одними и теми же парнями, причем практически одновременно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Селена Гомес
Через несколько месяцев после расставания с The Weeknd Белла Хадид узнала, что экс-бойфренд начал встречаться с Селеной Гомес. Это стало точкой невозврата в отношениях подруг. Сколько бы общие друзья девушек ни пытались их помирить, звезды были непреклонны. Спустя десять месяцев Гомес тоже рассталась с певцом, и тот не придумал ничего лучше, чем вернуться к Хадид. Кстати, это не первый случай, когда Селена выступила в роли разлучницы. Еще раньше она была замешана в разрыве Тейлора Лотнера и Тейлор Свифт.
Тейлор Свифт
Сама Тейлор тоже не идеальна. В свое время она состояла в любовном треугольнике с Джоном Майером и Кэти Перри. Однако этот факт не испортил отношений между девушками.
Дружбу в итоге разрушила другая ситуация. Как-то раз Кэти переманила почти всех танцоров Тейлор и чуть не сорвала ее тур. Свифт была в бешенстве и зареклась больше не общаться с Перри. Звезды действительно долго не поддерживали связь, но не так давно все же помирились.
Никки Рид
Звезды сериала «Дневники вампира» Йэн Сомерхолдер и Нина Добрев встречались более трех лет. Фанаты были уверены, что этот союз плавно перетечет в счастливый брак. Но влюбленные расстались, и вскоре Йэн начал появляться на публике в компании подруги бывшей возлюбленной Никки Рид. Девушки и сейчас неплохо общаются, но некоторые фанаты Добрев все же считают Никки предательницей.
Джиджи Хадид
Сперва певец Коди Симпсон был парнем Кайли Дженнер, но затем эстафету приняла Джиджи Хадид. Эта ситуация не стала камнем преткновения в отношениях сестер Хадид и клана Кардашьян-Дженнер. Видимо, истинная дружба все же важнее парней.
Рианна
До того как в Сети распространились слухи о романе Ди Каприо с Рианной, актер встречался с Наоми Кэмпбелл. Модель и певица были приятельницами, но позже Наоми отписалась от подруги в Instagram, заявив в одном из интервью, что не привыкла ругаться с черными влиятельными женщинами.
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Кейт Хадсон
Буквально через несколько месяцев после расставания с Кэмерон Диаз Джастин Тимберлейк был замечен в компании ее лучшей подруги Кейт Хадсон. Этот случай положил начало войне между знаменитостями. Мстительная Диаз так и не смогла простить бывшую приятельницу и даже увела у Кейт Алекса Родригеса. Да, того самого, с которым сейчас встречается Джей Ло.
Часто знаменитости делят общих дизайнеров, визажистов, массажистов и косметологов… Но иногда доходит до того, что девушки встречаются с одними и теми же парнями, причем практически одновременно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Селена Гомес
Через несколько месяцев после расставания с The Weeknd Белла Хадид узнала, что экс-бойфренд начал встречаться с Селеной Гомес. Это стало точкой невозврата в отношениях подруг. Сколько бы общие друзья девушек ни пытались их помирить, звезды были непреклонны. Спустя десять месяцев Гомес тоже рассталась с певцом, и тот не придумал ничего лучше, чем вернуться к Хадид. Кстати, это не первый случай, когда Селена выступила в роли разлучницы. Еще раньше она была замешана в разрыве Тейлора Лотнера и Тейлор Свифт.
Тейлор Свифт
Сама Тейлор тоже не идеальна. В свое время она состояла в любовном треугольнике с Джоном Майером и Кэти Перри. Однако этот факт не испортил отношений между девушками.
Дружбу в итоге разрушила другая ситуация. Как-то раз Кэти переманила почти всех танцоров Тейлор и чуть не сорвала ее тур. Свифт была в бешенстве и зареклась больше не общаться с Перри. Звезды действительно долго не поддерживали связь, но не так давно все же помирились.
Никки Рид
Звезды сериала «Дневники вампира» Йэн Сомерхолдер и Нина Добрев встречались более трех лет. Фанаты были уверены, что этот союз плавно перетечет в счастливый брак. Но влюбленные расстались, и вскоре Йэн начал появляться на публике в компании подруги бывшей возлюбленной Никки Рид. Девушки и сейчас неплохо общаются, но некоторые фанаты Добрев все же считают Никки предательницей.
Джиджи Хадид
Сперва певец Коди Симпсон был парнем Кайли Дженнер, но затем эстафету приняла Джиджи Хадид. Эта ситуация не стала камнем преткновения в отношениях сестер Хадид и клана Кардашьян-Дженнер. Видимо, истинная дружба все же важнее парней.
Рианна
До того как в Сети распространились слухи о романе Ди Каприо с Рианной, актер встречался с Наоми Кэмпбелл. Модель и певица были приятельницами, но позже Наоми отписалась от подруги в Instagram, заявив в одном из интервью, что не привыкла ругаться с черными влиятельными женщинами.
Читайте также: Животные в объективе индийского фотографа. Фото
Кейт Хадсон
Буквально через несколько месяцев после расставания с Кэмерон Диаз Джастин Тимберлейк был замечен в компании ее лучшей подруги Кейт Хадсон. Этот случай положил начало войне между знаменитостями. Мстительная Диаз так и не смогла простить бывшую приятельницу и даже увела у Кейт Алекса Родригеса. Да, того самого, с которым сейчас встречается Джей Ло.
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