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Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. Фото

Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. ФотоНе все такие отношения долговечны.

Часто знаменитости делят общих дизайнеров, визажистов, массажистов и косметологов… Но иногда доходит до того, что девушки встречаются с одними и теми же парнями, причем практически одновременно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. Фото


Селена Гомес

Через несколько месяцев после расставания с The Weeknd Белла Хадид узнала, что экс-бойфренд начал встречаться с Селеной Гомес. Это стало точкой невозврата в отношениях подруг. Сколько бы общие друзья девушек ни пытались их помирить, звезды были непреклонны. Спустя десять месяцев Гомес тоже рассталась с певцом, и тот не придумал ничего лучше, чем вернуться к Хадид. Кстати, это не первый случай, когда Селена выступила в роли разлучницы. Еще раньше она была замешана в разрыве Тейлора Лотнера и Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт

Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. Фото


Сама Тейлор тоже не идеальна. В свое время она состояла в любовном треугольнике с Джоном Майером и Кэти Перри. Однако этот факт не испортил отношений между девушками.

Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. Фото


Дружбу в итоге разрушила другая ситуация. Как-то раз Кэти переманила почти всех танцоров Тейлор и чуть не сорвала ее тур. Свифт была в бешенстве и зареклась больше не общаться с Перри. Звезды действительно долго не поддерживали связь, но не так давно все же помирились.

Никки Рид

Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. Фото


Звезды сериала «Дневники вампира» Йэн Сомерхолдер и Нина Добрев встречались более трех лет. Фанаты были уверены, что этот союз плавно перетечет в счастливый брак. Но влюбленные расстались, и вскоре Йэн начал появляться на публике в компании подруги бывшей возлюбленной Никки Рид. Девушки и сейчас неплохо общаются, но некоторые фанаты Добрев все же считают Никки предательницей.

Джиджи Хадид

Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. Фото


Сперва певец Коди Симпсон был парнем Кайли Дженнер, но затем эстафету приняла Джиджи Хадид. Эта ситуация не стала камнем преткновения в отношениях сестер Хадид и клана Кардашьян-Дженнер. Видимо, истинная дружба все же важнее парней.

Рианна

Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. Фото


До того как в Сети распространились слухи о романе Ди Каприо с Рианной, актер встречался с Наоми Кэмпбелл. Модель и певица были приятельницами, но позже Наоми отписалась от подруги в Instagram, заявив в одном из интервью, что не привыкла ругаться с черными влиятельными женщинами.

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Кейт Хадсон

Звезды, не постеснявшиеся увести парней у подруг. Фото


Буквально через несколько месяцев после расставания с Кэмерон Диаз Джастин Тимберлейк был замечен в компании ее лучшей подруги Кейт Хадсон. Этот случай положил начало войне между знаменитостями. Мстительная Диаз так и не смогла простить бывшую приятельницу и даже увела у Кейт Алекса Родригеса. Да, того самого, с которым сейчас встречается Джей Ло.

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 Теги: звезды, любовь

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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