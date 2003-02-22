Раздел: Фоторепортажи
Как живется паломникам в Индии. Фото
Фотограф смог паломничать вместе с индусами.
В этом году мне представилась уникальная возможность пройти к священному для садху озеру Госайкунда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Госайку́нда (Gosain Kund) ― одно из 108 озер, расположенное на пути к перевалу Лаурибина, район Лангтанг в Непале. Уснувшее на шесть месяцев в году подо льдом и спрятавшееся на высоте 4380 метров над уровнем моря, оно является хорошим испытанием для верующих и поклоняющихся богу Шиве. По преданию, Шива спас вселенную, выпив смертельный яд, который губил все живое. После принятия яда, Шива захотел выпить свежей воды и ударил по земле своим трезубцем. В тот же миг возникло озеро. Неожиданно холодный и снежный апрель скрыл льдом красоту священного озера, оставив нашему взгляду лишь бесконечно заснеженную даль плавно переходящую от вершин гор в небо. «Верни меня домой…» ― Свати услышала Три Слова Шивы. Так обещание о Трёх Словах исполнилось и бог замолчал. Шива превратился в Чёрный Камень, и выглядел, как статуя самого себя. Как ни старалась Свати, она не могла сдвинуть его с места. К вечеру она выбилась из сил, легла на землю рядом с камнем и обняла его» (с). По легенде, одна из частей камня-статуи хранится глубоко на дне озера.
Озеро Госайкунда считается последним прибежищем Шивы, священным местом паломничества Садху. Са́дху ― монахи, аскеты, более не стремящиеся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и дхармы (долга). Садху часто носят одежды цвета охры, которые символизируют жертвенность и отречение. Садху почитаются как святые люди, посланники богов на земле. Считается, что своими аскетическими практиками садху сжигают как свою карму, так и карму других людей, помогая им высвободиться из круговорота рождения и смерти сансары.
Садху полностью посвящает себя достижению мокши (освобождения) посредством медитации и познания, используя при этом естественные стимуляторы органического происхождения, и созерцают природу космоса, присутствие Бога в кругах дыма. Необходимое для каждого созерцателя средство, было послано в помощь своим послушникам богом Шивой с вершин Гималайских гор. Поэтому любой ритуал поклонения богам обязательно включает в себя курения чараса, разновидности каннабиса, смешанной с табаком, и набитой в специальную курительную трубку ― чиллум.
Существует два основных течения среди общества садху: шиваиты ― аскеты, посвящающие свою жизнь Шиве, и вайшнавы ― преданные Вишну и его аватарам, таким как Рама и Кришна.
Некоторые Садху отращивают метры и килограммы волос-дредов.
Исполняют мантру «Харе Кришна» и танцуют в костюме бога обезьян Ханумана, последователя Рамы, при этом объединяя духовную, физическую и ментальную энергию.
Озеро Госайкунда ― это одна из наиболее почитаемых святынь Садху. Расположенное в удаленном от цивилизации районе Лангтанга, оно является конечной целью многодневного восхождения. Путь паломников пролегает через цветущие рощи рододендронов, каменистые горные склоны и заснеженные перевалы. Этот путь столь же прекрасен, сколь и суров.
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Короткие остановки на ночлег в горном приюте и снова многочасовые переходы, несмотря на палящее солнце, пронизывающий ветер, туман или дождь со снегом.
Достигнув цели путешествия ― озера Госайкунда, садху проводят религиозные обряды, восхваляют в своих молитвенных песнопениях Раму и Кришну и созерцают, сквозь дым марихуаны, поверхность озера, пытаясь разглядеть в его глубинах образ Шивы.
В этом году мне представилась уникальная возможность пройти к священному для садху озеру Госайкунда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Госайку́нда (Gosain Kund) ― одно из 108 озер, расположенное на пути к перевалу Лаурибина, район Лангтанг в Непале. Уснувшее на шесть месяцев в году подо льдом и спрятавшееся на высоте 4380 метров над уровнем моря, оно является хорошим испытанием для верующих и поклоняющихся богу Шиве. По преданию, Шива спас вселенную, выпив смертельный яд, который губил все живое. После принятия яда, Шива захотел выпить свежей воды и ударил по земле своим трезубцем. В тот же миг возникло озеро. Неожиданно холодный и снежный апрель скрыл льдом красоту священного озера, оставив нашему взгляду лишь бесконечно заснеженную даль плавно переходящую от вершин гор в небо. «Верни меня домой…» ― Свати услышала Три Слова Шивы. Так обещание о Трёх Словах исполнилось и бог замолчал. Шива превратился в Чёрный Камень, и выглядел, как статуя самого себя. Как ни старалась Свати, она не могла сдвинуть его с места. К вечеру она выбилась из сил, легла на землю рядом с камнем и обняла его» (с). По легенде, одна из частей камня-статуи хранится глубоко на дне озера.
Озеро Госайкунда считается последним прибежищем Шивы, священным местом паломничества Садху. Са́дху ― монахи, аскеты, более не стремящиеся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и дхармы (долга). Садху часто носят одежды цвета охры, которые символизируют жертвенность и отречение. Садху почитаются как святые люди, посланники богов на земле. Считается, что своими аскетическими практиками садху сжигают как свою карму, так и карму других людей, помогая им высвободиться из круговорота рождения и смерти сансары.
Садху полностью посвящает себя достижению мокши (освобождения) посредством медитации и познания, используя при этом естественные стимуляторы органического происхождения, и созерцают природу космоса, присутствие Бога в кругах дыма. Необходимое для каждого созерцателя средство, было послано в помощь своим послушникам богом Шивой с вершин Гималайских гор. Поэтому любой ритуал поклонения богам обязательно включает в себя курения чараса, разновидности каннабиса, смешанной с табаком, и набитой в специальную курительную трубку ― чиллум.
Существует два основных течения среди общества садху: шиваиты ― аскеты, посвящающие свою жизнь Шиве, и вайшнавы ― преданные Вишну и его аватарам, таким как Рама и Кришна.
Некоторые Садху отращивают метры и килограммы волос-дредов.
Исполняют мантру «Харе Кришна» и танцуют в костюме бога обезьян Ханумана, последователя Рамы, при этом объединяя духовную, физическую и ментальную энергию.
Озеро Госайкунда ― это одна из наиболее почитаемых святынь Садху. Расположенное в удаленном от цивилизации районе Лангтанга, оно является конечной целью многодневного восхождения. Путь паломников пролегает через цветущие рощи рододендронов, каменистые горные склоны и заснеженные перевалы. Этот путь столь же прекрасен, сколь и суров.
Читайте также: Животные в объективе индийского фотографа. Фото
Короткие остановки на ночлег в горном приюте и снова многочасовые переходы, несмотря на палящее солнце, пронизывающий ветер, туман или дождь со снегом.
Достигнув цели путешествия ― озера Госайкунда, садху проводят религиозные обряды, восхваляют в своих молитвенных песнопениях Раму и Кришну и созерцают, сквозь дым марихуаны, поверхность озера, пытаясь разглядеть в его глубинах образ Шивы.
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