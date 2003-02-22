Раздел: Фоторепортажи
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Так они выглядят весной.
Минувшей весной фотограф Грант Мэллори и его подруга Мария решили предпринять грандиозное путешествие вокруг США. Их целью было: сделать запоминающиеся фотографии в каждом национальном парке на пути. Избежать банального формата «я на фоне» помог обычный светящийся обруч, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
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Минувшей весной фотограф Грант Мэллори и его подруга Мария решили предпринять грандиозное путешествие вокруг США. Их целью было: сделать запоминающиеся фотографии в каждом национальном парке на пути. Избежать банального формата «я на фоне» помог обычный светящийся обруч, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
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