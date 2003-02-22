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Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото

Фотографы показали красоту национальных парков США. ФотоТак они выглядят весной.

Минувшей весной фотограф Грант Мэллори и его подруга Мария решили предпринять грандиозное путешествие вокруг США. Их целью было: сделать запоминающиеся фотографии в каждом национальном парке на пути. Избежать банального формата «я на фоне» помог обычный светящийся обруч, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото
Фотографы показали красоту национальных парков США. Фото


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 Теги: фотограф, США

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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