Вот ради чего туристы приезжают в Прагу. Фото

Этому городу есть чем удивить.



Если вы были в Праге, то наверняка вас в какой-то момент охватил страх потеряться среди нескончаемого потока туристов самых разных национальностей, возрастов и вероисповеданий. Почему Прагу так любят туристы? Что в ней такого интересного, передает



Официальная дата основания столицы Чехии – 880 год. Отсюда вытекает, что история у города очень богатая, и посмотреть здесь есть на что.

Во время Второй мировой войны Прага не пострадала. Есть версия, что жестокий и бессердечный Гитлер настолько проникся красотой города, что дал указание не бомбить и не разрушать его.







Длина эскалатора составляет 87 метров, а глубина самой станции – 53 метра. Кстати, метрополитен тут строился по советским технологиям и при участии специалистов из СССР.



Прага не уступает Парижу в романтичности. По статистическим данным, 40% пар, приехавших сюда в отпуск, либо приехали на медовый месяц, либо для того, чтобы сочетаться узами брака.



В столице Чехии около тысячи башен и башенок, по этой причине она считается городом башен. А вот самая высокая башня Праги и всей Чехии – телевышка – по совместительству считается еще и самой уродливой достопримечательностью города.







Тут построен самый большой замок в мире – Пражский град.







Кстати, о постройках. Чехи – рекордсмены по долгостроям. Например, собор святого Вита строился почти шесть столетий.



Еще один строительный рекорд Праги – это самый узкий дом в мире. Его ширина составляет 2,25 метра, он находится на Анежской улице и сюда тоже ходят толпы туристов.







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Для того, чтобы сохранить исторический внешний вид города, здесь был введен ряд законов, запрещающих размещать спутниковые антенны на крышах домов, а также устанавливать белые пластиковые окна вместо деревянных. Наверняка, местных такой закон не очень радует, зато туристы не перестают восхищаться.



Ну а на самом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать! В Праге действительно есть, на что посмотреть!



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Если вы были в Праге, то наверняка вас в какой-то момент охватил страх потеряться среди нескончаемого потока туристов самых разных национальностей, возрастов и вероисповеданий. Почему Прагу так любят туристы? Что в ней такого интересного, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Официальная дата основания столицы Чехии – 880 год. Отсюда вытекает, что история у города очень богатая, и посмотреть здесь есть на что.Во время Второй мировой войны Прага не пострадала. Есть версия, что жестокий и бессердечный Гитлер настолько проникся красотой города, что дал указание не бомбить и не разрушать его.Длина эскалатора составляет 87 метров, а глубина самой станции – 53 метра. Кстати, метрополитен тут строился по советским технологиям и при участии специалистов из СССР.Прага не уступает Парижу в романтичности. По статистическим данным, 40% пар, приехавших сюда в отпуск, либо приехали на медовый месяц, либо для того, чтобы сочетаться узами брака.В столице Чехии около тысячи башен и башенок, по этой причине она считается городом башен. А вот самая высокая башня Праги и всей Чехии – телевышка – по совместительству считается еще и самой уродливой достопримечательностью города.Тут построен самый большой замок в мире – Пражский град.Кстати, о постройках. Чехи – рекордсмены по долгостроям. Например, собор святого Вита строился почти шесть столетий.Еще один строительный рекорд Праги – это самый узкий дом в мире. Его ширина составляет 2,25 метра, он находится на Анежской улице и сюда тоже ходят толпы туристов.Для того, чтобы сохранить исторический внешний вид города, здесь был введен ряд законов, запрещающих размещать спутниковые антенны на крышах домов, а также устанавливать белые пластиковые окна вместо деревянных. Наверняка, местных такой закон не очень радует, зато туристы не перестают восхищаться.Ну а на самом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать! В Праге действительно есть, на что посмотреть!





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