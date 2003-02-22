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Так выглядят самые в мире узкие здания. Фото
У них разные предназначения.
В градостроительстве многих стран можно встретить уникальные проекты многоэтажных домов с эффектом оптических иллюзий. Хоть их не так уж и много, но здания с такой нетрадиционной планировкой сразу же превращаются в самые настоящие городские достопримечательности, которые обрастают невероятными историями и легендами. Ведь глядя на такие шедевры, просто диву даешся, на чем же эта абсолютно плоская махина держится, но, как оказалось, секрет такого строительства очень прост, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
На протяжении нескольких ведется строительство уникальных домов.
Очень много версий и домыслов вызывают столь неординарные постройки, которые начали возводиться несколько веков назад. И чем старше дом, тем нереальнее истории витают вокруг него, вплоть до участия нечистой силы в его создании. Ведь простым обывателям сложно представить, как же такое огромное строение может быть трехгранной формы и много десятилетий стоять, не падая, и что больше всего волнует – как в нем живут люди. Историй масса и в каждом конкретном случае свои легенды, но большинство сводится к следующим причинам:
Плоский дом на Пресненском Валу в Москве (Россия). | Фото: kudago.com.
На строительство дома не хватало средств, в результате чего архитекторы приняли решение строить только три стены, чтобы вложиться в бюджет.
«Ведьмин дом» в Воронцовском переулке Одессы имеет ширину узкого торца всего лишь 1 метр (Украина).
Большую часть материалов разворовали, и чтобы закончить строительство, пришлось урезать площадь прямоугольника по диагонали. При взгляде на фасад ни один человек не догадается, что это трехгранник.
Плоские дома Санкт-Петербурга (на набережной Мойки и Боровой улице, Россия).
Чтобы посмотреть, впишется ли фасад здания в общую архитектурную картинку. Если да, то жильцам разрешалось достраивать дом вглубь двора, кому как захочется. Ну, а если нет, то полдома было снести намного проще и затрат меньше.
Дом-стена в Одессе, построенный в 1937 году архитекторами Минкусом и Шаповаленко (Украина).
Таким образом архитекторы пытались выделиться, ведь как правило эти дома становились самыми обсуждаемыми объектами города, а значит и их имена становились все популярней.
Флэтайрон-билдинг - самый знаменитый небоскреб-стена высотой 82 метра с шириной северного торца дома всего лишь 2 метра (Нью-Йорк, США).
Чтобы не нарушать транспортную развязку и архитектуру улицы или из-за географических особенностей участка земли.
Ультрасовременный комплекс Gateway, который состоит из двух 37-этажных тонких небоскребов (Сингапур).
Из-за высокой стоимости земли, поэтому уплотнялись, как могли и проекты создавали согласно геометрии участка.
«Дом-картонка» в Лондоне имеет западный торец лишь 2,1 метра (Великобритания).
Последние две версии ближе всего к истине, ведь действительно некоторые здания были просто втиснуты уже после довольно плотной застройки в имеющийся пролет между улицами. Но и версия об увековечении имени архитекторов, создавших такого рода шедевры, тоже имеет право на существование.
Экстремально узкие дома Амстердама, построенные в XVII веке (Нидерланды).
Узкие купеческие дома в Познани (Польша).
Также существовала вполне реальная причина, по которой строились нереально узкие дома, ведь в некоторых странах или отдельно взятых городах просто существовал налог за ширину фасада. И чтобы сэкономить, например, в Амстердаме или Познани до XVII - XVII веков приходилось строить очень неудобные узкие дома, причем вплотную к соседскому.
Знаменитый «Угол пяти углов» в Санкт-Петербурге (Россия). | Фото: pleyadas.livejournal.com.
Так выглядят комнаты в самой узкой части «дома-картонки» в Лондоне (Великобритания).
Ну а теперь о самом главном: почему они кажутся плоскими и как там могут жить люди? Существует несколько вариантов достижения оптической иллюзии. В некоторых проектах домов один угол обязательно делается острым, поэтому если посмотреть с его стороны на здание, то можно увидеть вместо дома тонкую полоску фасада, больше похожую на картонные театральные декорации, нежели на полноценный дом.
Благодаря умелому применению оптической иллюзии и строительству одного торца строения под острым углом дом получается плоским («Ведьмин дом» изнутри, Одесса).
Даже выступающие оконные рамы и балконы не помогут заставить поверить в реальность существования такой постройки, пока не обойдешь дом с другой стороны, где вторая торцевая сторона имеет вполне нормальные очертания и традиционные габариты.
Если посмотреть на дом с другого торца, то иллюзия пропадает.
Современный дом-стена в новом жилом районе Санкт-Петербурга (Россия). | Фото: etovidel.net.
Естественно, если стать напротив переднего фасада или просто идти по тротуару параллельно зданию, то оно тоже имеет привычные формы и ничем не отличается от общей архитектурной картинки города.
Самое «обрезанное» здание Парижа – Skinny Haussmann Building (Франция). | Фото: pinterest.com.
Другие плоские дома с похожей зрительной иллюзией создают несколько иначе: одну из торцевых сторон делают с узким выступом, и если смотреть с этой стороны, то здание выглядит так, будто весь задний фасад просто срезан и за передней частью абсолютно ничего нет – не дом, а сплошная бутафория.
Благодаря созданному декоративному выступу создается иллюзия, что за фасадом ничего нет (Москва, Россия). | Фото: mosprogulka.ru.
Но на самом деле чуть дальше выступа строение имеет вполне привычную форму и правильные пропорции, которые можно заметить, зайдя за декоративный элемент, украшающий узкую часть дома. В том случае столь удивительную особенность дома можно увидеть только с определенного ракурса, поэтому если не знать откуда надо смотреть, не сразу и догадаешься, что он совсем уж особенный.
Уникальный узкий дом в городе Кисарадзу (Япония). | Фото: novosti-n.org.
Супертонкие современные дома способны выдерживать даже землетрясения.
Ну и последний вариант, который присущ современным футуристическим строениям – дом действительно узкий без всяких оптических иллюзий. Ведь инновационные технологии и достижения в строительной индустрии позволяют создавать столь неординарные здания, причем ничем не уступающие в безопасности и устойчивости к различным природным катаклизмам строениям со стандартными габаритами.
Дома с неординарной планировкой всегда притягивали к себе внимание.
Какие бы причины не побудили к строительству столь неординарных домов и какие технологии или вычурные проекты не использовали, такие шедевры всегда привлекали внимание. Естественно, со временем они превращались в настоящую достопримечательность, к которой стремятся толпы любопытствующих.
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Как ни странно, но в наше время существуют такие города и поселки, в которых построены элитные и очень даже благоустроенные дома, но люди не хотят в них жить.
В градостроительстве многих стран можно встретить уникальные проекты многоэтажных домов с эффектом оптических иллюзий. Хоть их не так уж и много, но здания с такой нетрадиционной планировкой сразу же превращаются в самые настоящие городские достопримечательности, которые обрастают невероятными историями и легендами. Ведь глядя на такие шедевры, просто диву даешся, на чем же эта абсолютно плоская махина держится, но, как оказалось, секрет такого строительства очень прост, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
На протяжении нескольких ведется строительство уникальных домов.
Очень много версий и домыслов вызывают столь неординарные постройки, которые начали возводиться несколько веков назад. И чем старше дом, тем нереальнее истории витают вокруг него, вплоть до участия нечистой силы в его создании. Ведь простым обывателям сложно представить, как же такое огромное строение может быть трехгранной формы и много десятилетий стоять, не падая, и что больше всего волнует – как в нем живут люди. Историй масса и в каждом конкретном случае свои легенды, но большинство сводится к следующим причинам:
Плоский дом на Пресненском Валу в Москве (Россия). | Фото: kudago.com.
На строительство дома не хватало средств, в результате чего архитекторы приняли решение строить только три стены, чтобы вложиться в бюджет.
«Ведьмин дом» в Воронцовском переулке Одессы имеет ширину узкого торца всего лишь 1 метр (Украина).
Большую часть материалов разворовали, и чтобы закончить строительство, пришлось урезать площадь прямоугольника по диагонали. При взгляде на фасад ни один человек не догадается, что это трехгранник.
Плоские дома Санкт-Петербурга (на набережной Мойки и Боровой улице, Россия).
Чтобы посмотреть, впишется ли фасад здания в общую архитектурную картинку. Если да, то жильцам разрешалось достраивать дом вглубь двора, кому как захочется. Ну, а если нет, то полдома было снести намного проще и затрат меньше.
Дом-стена в Одессе, построенный в 1937 году архитекторами Минкусом и Шаповаленко (Украина).
Таким образом архитекторы пытались выделиться, ведь как правило эти дома становились самыми обсуждаемыми объектами города, а значит и их имена становились все популярней.
Флэтайрон-билдинг - самый знаменитый небоскреб-стена высотой 82 метра с шириной северного торца дома всего лишь 2 метра (Нью-Йорк, США).
Чтобы не нарушать транспортную развязку и архитектуру улицы или из-за географических особенностей участка земли.
Ультрасовременный комплекс Gateway, который состоит из двух 37-этажных тонких небоскребов (Сингапур).
Из-за высокой стоимости земли, поэтому уплотнялись, как могли и проекты создавали согласно геометрии участка.
«Дом-картонка» в Лондоне имеет западный торец лишь 2,1 метра (Великобритания).
Последние две версии ближе всего к истине, ведь действительно некоторые здания были просто втиснуты уже после довольно плотной застройки в имеющийся пролет между улицами. Но и версия об увековечении имени архитекторов, создавших такого рода шедевры, тоже имеет право на существование.
Экстремально узкие дома Амстердама, построенные в XVII веке (Нидерланды).
Узкие купеческие дома в Познани (Польша).
Также существовала вполне реальная причина, по которой строились нереально узкие дома, ведь в некоторых странах или отдельно взятых городах просто существовал налог за ширину фасада. И чтобы сэкономить, например, в Амстердаме или Познани до XVII - XVII веков приходилось строить очень неудобные узкие дома, причем вплотную к соседскому.
Знаменитый «Угол пяти углов» в Санкт-Петербурге (Россия). | Фото: pleyadas.livejournal.com.
Так выглядят комнаты в самой узкой части «дома-картонки» в Лондоне (Великобритания).
Ну а теперь о самом главном: почему они кажутся плоскими и как там могут жить люди? Существует несколько вариантов достижения оптической иллюзии. В некоторых проектах домов один угол обязательно делается острым, поэтому если посмотреть с его стороны на здание, то можно увидеть вместо дома тонкую полоску фасада, больше похожую на картонные театральные декорации, нежели на полноценный дом.
Благодаря умелому применению оптической иллюзии и строительству одного торца строения под острым углом дом получается плоским («Ведьмин дом» изнутри, Одесса).
Даже выступающие оконные рамы и балконы не помогут заставить поверить в реальность существования такой постройки, пока не обойдешь дом с другой стороны, где вторая торцевая сторона имеет вполне нормальные очертания и традиционные габариты.
Если посмотреть на дом с другого торца, то иллюзия пропадает.
Современный дом-стена в новом жилом районе Санкт-Петербурга (Россия). | Фото: etovidel.net.
Естественно, если стать напротив переднего фасада или просто идти по тротуару параллельно зданию, то оно тоже имеет привычные формы и ничем не отличается от общей архитектурной картинки города.
Самое «обрезанное» здание Парижа – Skinny Haussmann Building (Франция). | Фото: pinterest.com.
Другие плоские дома с похожей зрительной иллюзией создают несколько иначе: одну из торцевых сторон делают с узким выступом, и если смотреть с этой стороны, то здание выглядит так, будто весь задний фасад просто срезан и за передней частью абсолютно ничего нет – не дом, а сплошная бутафория.
Благодаря созданному декоративному выступу создается иллюзия, что за фасадом ничего нет (Москва, Россия). | Фото: mosprogulka.ru.
Но на самом деле чуть дальше выступа строение имеет вполне привычную форму и правильные пропорции, которые можно заметить, зайдя за декоративный элемент, украшающий узкую часть дома. В том случае столь удивительную особенность дома можно увидеть только с определенного ракурса, поэтому если не знать откуда надо смотреть, не сразу и догадаешься, что он совсем уж особенный.
Уникальный узкий дом в городе Кисарадзу (Япония). | Фото: novosti-n.org.
Супертонкие современные дома способны выдерживать даже землетрясения.
Ну и последний вариант, который присущ современным футуристическим строениям – дом действительно узкий без всяких оптических иллюзий. Ведь инновационные технологии и достижения в строительной индустрии позволяют создавать столь неординарные здания, причем ничем не уступающие в безопасности и устойчивости к различным природным катаклизмам строениям со стандартными габаритами.
Дома с неординарной планировкой всегда притягивали к себе внимание.
Какие бы причины не побудили к строительству столь неординарных домов и какие технологии или вычурные проекты не использовали, такие шедевры всегда привлекали внимание. Естественно, со временем они превращались в настоящую достопримечательность, к которой стремятся толпы любопытствующих.
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Как ни странно, но в наше время существуют такие города и поселки, в которых построены элитные и очень даже благоустроенные дома, но люди не хотят в них жить.
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