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Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото

Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото Эта премия проходит впервые.

Впервые прошёл конкурс "Мальтийская международная фотопремия" и на рассмотрение судей поступили тысячи заявок из более 60 стран, включая Мальту, Палестину, Индонезию, Бангладеш, Италию и Соединённые Штаты, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Глава жюри отметил, что большинство конкурсных работ могли бы опубликовать в журнале "National Geographic".

Malta International Photography Award (MIPA) – новая фотопремия, цель которой заключается в том, чтобы предоставить начинающим фотографам со всего мира возможность делиться плодами своего увлечения.

"Мы стремимся объединить мир с помощью фотографии и продемонстрировать глобальной аудитории природу и культуру различных регионов планеты", – пишут организаторы конкурса.

Заявки принимали в пяти категориях: "Человек", "Природа", "Города", "Абстракция" и "Фотоистория". В каждой определили по три победителя, а также выделили лучшие работы в топ-15 и топ-25 по категориям.

Экспертное жюри возглавил Арне Ходалыч, фотограф и фоторедактор журнала "National Geographic Словения". Он отметил высокое качество поступивших работ, сказав: "Большую подборку фотографий, которые мы получили, можно было бы опубликовать в журнале National Geographic".

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Конкурс Malta International Photography Award 2019 стартует в апреле, с правилами участия можно ознакомиться на сайте. А работами победителей предлагаем полюбоваться ниже.

Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото


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 Теги: фотоконкурс, фото

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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