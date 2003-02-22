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Лучшие снимки по версии Malta International Photography Award. Фото
Эта премия проходит впервые.
Впервые прошёл конкурс "Мальтийская международная фотопремия" и на рассмотрение судей поступили тысячи заявок из более 60 стран, включая Мальту, Палестину, Индонезию, Бангладеш, Италию и Соединённые Штаты, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Глава жюри отметил, что большинство конкурсных работ могли бы опубликовать в журнале "National Geographic".
Malta International Photography Award (MIPA) – новая фотопремия, цель которой заключается в том, чтобы предоставить начинающим фотографам со всего мира возможность делиться плодами своего увлечения.
"Мы стремимся объединить мир с помощью фотографии и продемонстрировать глобальной аудитории природу и культуру различных регионов планеты", – пишут организаторы конкурса.
Заявки принимали в пяти категориях: "Человек", "Природа", "Города", "Абстракция" и "Фотоистория". В каждой определили по три победителя, а также выделили лучшие работы в топ-15 и топ-25 по категориям.
Экспертное жюри возглавил Арне Ходалыч, фотограф и фоторедактор журнала "National Geographic Словения". Он отметил высокое качество поступивших работ, сказав: "Большую подборку фотографий, которые мы получили, можно было бы опубликовать в журнале National Geographic".
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Конкурс Malta International Photography Award 2019 стартует в апреле, с правилами участия можно ознакомиться на сайте. А работами победителей предлагаем полюбоваться ниже.
Впервые прошёл конкурс "Мальтийская международная фотопремия" и на рассмотрение судей поступили тысячи заявок из более 60 стран, включая Мальту, Палестину, Индонезию, Бангладеш, Италию и Соединённые Штаты, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Глава жюри отметил, что большинство конкурсных работ могли бы опубликовать в журнале "National Geographic".
Malta International Photography Award (MIPA) – новая фотопремия, цель которой заключается в том, чтобы предоставить начинающим фотографам со всего мира возможность делиться плодами своего увлечения.
"Мы стремимся объединить мир с помощью фотографии и продемонстрировать глобальной аудитории природу и культуру различных регионов планеты", – пишут организаторы конкурса.
Заявки принимали в пяти категориях: "Человек", "Природа", "Города", "Абстракция" и "Фотоистория". В каждой определили по три победителя, а также выделили лучшие работы в топ-15 и топ-25 по категориям.
Экспертное жюри возглавил Арне Ходалыч, фотограф и фоторедактор журнала "National Geographic Словения". Он отметил высокое качество поступивших работ, сказав: "Большую подборку фотографий, которые мы получили, можно было бы опубликовать в журнале National Geographic".
Читайте также: Фотограф оригинально показал зависимость от смартфонов. Фото
Конкурс Malta International Photography Award 2019 стартует в апреле, с правилами участия можно ознакомиться на сайте. А работами победителей предлагаем полюбоваться ниже.
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