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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото

Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. ФотоОни заряжают хорошими эмоциями.

Любитель природы из Джакарты обладает даром втираться в доверие и подбираться близко к этим удивительным земноводным, благодаря чему получаются детальные картины из их неожиданно интересного мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Йенсен использует камеру Canon Eos60D с объективом Canon EF100mm f/2,8L. На сайте для фотографов 500px у его работ более 500 тысяч просмотров, и неудивительно, если ознакомиться с его портфолио. Он снимает лягушек под водой, на ветках, верхом на черепахах и крокодилах и даже использует улиток, чтобы соорудить лягушке прическу а-ля принцесса Лея из «Звездных войн». На снимках Йенсена лягушки получаются такими, какими мы их еще не видели, - не противными скользкими существами, а прекрасными подвижными живыми созданиями.

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Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото


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 Теги: лягушки, фотограф

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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