Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, какими очаровательными бывают лягушки. Фото
Они заряжают хорошими эмоциями.
Любитель природы из Джакарты обладает даром втираться в доверие и подбираться близко к этим удивительным земноводным, благодаря чему получаются детальные картины из их неожиданно интересного мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Йенсен использует камеру Canon Eos60D с объективом Canon EF100mm f/2,8L. На сайте для фотографов 500px у его работ более 500 тысяч просмотров, и неудивительно, если ознакомиться с его портфолио. Он снимает лягушек под водой, на ветках, верхом на черепахах и крокодилах и даже использует улиток, чтобы соорудить лягушке прическу а-ля принцесса Лея из «Звездных войн». На снимках Йенсена лягушки получаются такими, какими мы их еще не видели, - не противными скользкими существами, а прекрасными подвижными живыми созданиями.
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Любитель природы из Джакарты обладает даром втираться в доверие и подбираться близко к этим удивительным земноводным, благодаря чему получаются детальные картины из их неожиданно интересного мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Йенсен использует камеру Canon Eos60D с объективом Canon EF100mm f/2,8L. На сайте для фотографов 500px у его работ более 500 тысяч просмотров, и неудивительно, если ознакомиться с его портфолио. Он снимает лягушек под водой, на ветках, верхом на черепахах и крокодилах и даже использует улиток, чтобы соорудить лягушке прическу а-ля принцесса Лея из «Звездных войн». На снимках Йенсена лягушки получаются такими, какими мы их еще не видели, - не противными скользкими существами, а прекрасными подвижными живыми созданиями.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
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