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Меган Маркл покрасовалась в платье за три тысячи долларов. Фото

Меган Маркл покрасовалась в платье за три тысячи долларов. ФотоПлатье выглядело очень уместно в Марокко.

Вчера закончился трехдневный тур Меган Маркл и Гарри в Марокко. Утром супруги посетили Королевскую федерацию конного спорта, а вечером в тот же день собрались за одним столом вместе с королем Мухаммедом IV и его родней, передает Хроника.инфо со ссылкой на 1plus1.ua.

На торжественном ужине герцогиня появилась в просторном голубом платье с растительным принтом от Carolina Herrera. Купить наряд на сайте можно за 2990 долларов.

Наряд Меган Маркл выглядел очень уместно на фоне марокканских платьев сестер короля.

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В следующий вторник герцогиня и принц Гарри станут гостями торжественного приема, который устраивает Елизавета II в честь юбилея принца Чарльза, как принца Уэльского.

Меган Маркл покрасовалась в платье за три тысячи долларов. Фото

Меган Маркл покрасовалась в платье за три тысячи долларов. Фото


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 Теги: Меган Маркл, платье

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Сегодня, 17:23 » Автор: Анна Мартынова
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