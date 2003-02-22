Меган Маркл покрасовалась в платье за три тысячи долларов. Фото

Платье выглядело очень уместно в Марокко.



Вчера закончился трехдневный тур Меган Маркл и Гарри в Марокко. Утром супруги посетили Королевскую федерацию конного спорта, а вечером в тот же день собрались за одним столом вместе с королем Мухаммедом IV и его родней, передает



На торжественном ужине герцогиня появилась в просторном голубом платье с растительным принтом от Carolina Herrera. Купить наряд на сайте можно за 2990 долларов.



Наряд Меган Маркл выглядел очень уместно на фоне марокканских платьев сестер короля.



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В следующий вторник герцогиня и принц Гарри станут гостями торжественного приема, который устраивает Елизавета II в честь юбилея принца Чарльза, как принца Уэльского.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вчера закончился трехдневный тур Меган Маркл и Гарри в Марокко. Утром супруги посетили Королевскую федерацию конного спорта, а вечером в тот же день собрались за одним столом вместе с королем Мухаммедом IV и его родней, передает Хроника.инфо со ссылкой на 1plus1.ua На торжественном ужине герцогиня появилась в просторном голубом платье с растительным принтом от Carolina Herrera. Купить наряд на сайте можно за 2990 долларов.Наряд Меган Маркл выглядел очень уместно на фоне марокканских платьев сестер короля.В следующий вторник герцогиня и принц Гарри станут гостями торжественного приема, который устраивает Елизавета II в честь юбилея принца Чарльза, как принца Уэльского.





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