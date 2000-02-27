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Обычные коты в образах супергероев. Фото

Обычные коты в образах супергероев. Фото Изображения сделаны художницей из Индонезии.

Талантливый индонезийский иллюстратор и концепт-дизайнер Фаярека Сетьяван (Fajareka Setiawan) любит рисовать, как это и положено художнику, а ещё он любит кошек и супергероев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Но как объединить все эти страсти в одну? Если человек без художественного взгляда возможно бы замешкался, то Фаярека не из робких.

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Он взял и создал серию работ под названием «Catvengers», где превратил кошек в супергероев. Тут и Catpool и AquaCat и все-все-все. Нам бы очень хотелось увидеть их на большом экране, передает 4tololo.

Обычные коты в образах супергероев. Фото
Обычные коты в образах супергероев. Фото
Обычные коты в образах супергероев. Фото
Обычные коты в образах супергероев. Фото


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 Теги: коты, супергерои, фото

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