Раздел: Фоторепортажи
Обычные коты в образах супергероев. Фото
Изображения сделаны художницей из Индонезии.
Талантливый индонезийский иллюстратор и концепт-дизайнер Фаярека Сетьяван (Fajareka Setiawan) любит рисовать, как это и положено художнику, а ещё он любит кошек и супергероев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Но как объединить все эти страсти в одну? Если человек без художественного взгляда возможно бы замешкался, то Фаярека не из робких.
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Он взял и создал серию работ под названием «Catvengers», где превратил кошек в супергероев. Тут и Catpool и AquaCat и все-все-все. Нам бы очень хотелось увидеть их на большом экране, передает 4tololo.
Талантливый индонезийский иллюстратор и концепт-дизайнер Фаярека Сетьяван (Fajareka Setiawan) любит рисовать, как это и положено художнику, а ещё он любит кошек и супергероев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Но как объединить все эти страсти в одну? Если человек без художественного взгляда возможно бы замешкался, то Фаярека не из робких.
Читайте также: Советские представления о XXI веке. Фото
Он взял и создал серию работ под названием «Catvengers», где превратил кошек в супергероев. Тут и Catpool и AquaCat и все-все-все. Нам бы очень хотелось увидеть их на большом экране, передает 4tololo.
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