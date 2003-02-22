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Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото

Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото Снимки сделаны венгерским фотографом.

Солнечная и яркая Барселона известна своей неповторимой архитектурой. Оказывается, кроме прогулок по старинным улочками города, можно еще и пролететь над ним, чтобы насладиться восхитительным зрелищем на столицу Каталонии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Венгерский фотохудожник решил запустить дрон, чтобы посмотреть, как выглядит Барселона с высоты птичьего полета, и был поражен гармонией и симметрией городских зданий.

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Смотрите и вы замечательные фотографии, открывающие новый взгляд на один из самых красивых городов на планете.
Венгерский фотограф Мартон Модьороши (Marton Mogyorosy) открывает вид Барселоны с высоты птичьего полета через фотосет, сделанный с помощью дрона.

Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото
Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото
Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото
Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото
Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото
Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото
Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото


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 Теги: Барселона, фото

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