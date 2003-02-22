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Небоскребы ночного Нью-Йорка в красивых снимках. Фото
Фотографии сделаны с соседних зданий.
Флориан де Лассе создала удивительную серию ночных видов Нью-Йорка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Ее взгляд направлен не снизу, а с самого верха зданий, откуда, с высоты птичьего полета, она открывает нам обзор города, который никогда не спит. За эту серию Флориан получила Гран-при PDN Photo Contest. Ее работы выставлялись во Франции и России. Она продолжает делать снимки урбанистических пейзажей Парижа, Шанхая и Токио.
«Я родилась и выросла в Париже, «Городе огней», - рассказывает фотограф. -Вскоре я стала замечать, что огни различных городов мира, завораживающие и ослепительные, выглядят совсем по-другому. После Нью-Йорка и Парижа меня стали интересовать азиатские мегаполисы, такие как Шанхай и Токио.
Везде, где мне пришлось побывать, небоскребы, будучи в непосредственной близости друг от друга, позволяют наблюдателю увидеть много больше, чем удастся в привычных маленьких городках: то, что внутри и то, что снаружи; личное и выставленное на показ. За каждым из окон разворачивается своеобразная сценка. Я стала свидетелем сотен личных историй, не связанных между собой никоим образом.
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Я заглядываю в чужие дома, изучаю повадки людей, их выражения. Затем я помещаю модель (или становлюсь сама) на несколько часов среди этих окон… На крыше, в абсолютной тишине и безмятежности, я устанавливаю свою широкоформатную камеру и по мобильному телефону руковожу моделью. Это превращается в почти настоящее выступление.
Флориан де Лассе создала удивительную серию ночных видов Нью-Йорка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Ее взгляд направлен не снизу, а с самого верха зданий, откуда, с высоты птичьего полета, она открывает нам обзор города, который никогда не спит. За эту серию Флориан получила Гран-при PDN Photo Contest. Ее работы выставлялись во Франции и России. Она продолжает делать снимки урбанистических пейзажей Парижа, Шанхая и Токио.
«Я родилась и выросла в Париже, «Городе огней», - рассказывает фотограф. -Вскоре я стала замечать, что огни различных городов мира, завораживающие и ослепительные, выглядят совсем по-другому. После Нью-Йорка и Парижа меня стали интересовать азиатские мегаполисы, такие как Шанхай и Токио.
Везде, где мне пришлось побывать, небоскребы, будучи в непосредственной близости друг от друга, позволяют наблюдателю увидеть много больше, чем удастся в привычных маленьких городках: то, что внутри и то, что снаружи; личное и выставленное на показ. За каждым из окон разворачивается своеобразная сценка. Я стала свидетелем сотен личных историй, не связанных между собой никоим образом.
Читайте также: Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото
Я заглядываю в чужие дома, изучаю повадки людей, их выражения. Затем я помещаю модель (или становлюсь сама) на несколько часов среди этих окон… На крыше, в абсолютной тишине и безмятежности, я устанавливаю свою широкоформатную камеру и по мобильному телефону руковожу моделью. Это превращается в почти настоящее выступление.
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