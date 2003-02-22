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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото

Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото В то время это были очень смелые наряды.

Давайте посмотрим на то, в каких нарядах ходили модницы в 20-х годах XX века, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

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Стоит отметить, что в то время это были очень смелые наряды, которые сильно отличались от одежды довоенного периода.

Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото


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 Теги: мода, фото

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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