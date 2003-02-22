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Как выглядели модные женщины 100 лет назад. Фото
В то время это были очень смелые наряды.
Давайте посмотрим на то, в каких нарядах ходили модницы в 20-х годах XX века, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
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Стоит отметить, что в то время это были очень смелые наряды, которые сильно отличались от одежды довоенного периода.
Давайте посмотрим на то, в каких нарядах ходили модницы в 20-х годах XX века, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Читайте также: Небоскребы ночного Нью-Йорка в красивых снимках. Фото
Стоит отметить, что в то время это были очень смелые наряды, которые сильно отличались от одежды довоенного периода.
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