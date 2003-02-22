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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото

Фотограф показал красоту кошачьих глаз. ФотоСерия удивительных макроснимков.

Фотограф Эндрю Мартилла всегда очень любил кошек. Но сильная аллергия на протяжении всего детства и юности вынуждала его держаться от них подальше. В возрасте 22 лет Эндрю решил, что пора укрепить свой иммунитет. И стал «вышибать клин клином». Он стал близко общаться с котами, фотографировать их. После серии макроснимков с кошачьими глазами стало понятно, что аллергия отступила. Вот она, волшебная сила искусства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Более того, она принесла популярность своему автору. В глазах котов на снимках Эндрю Мартилла можно рассмотреть все, что угодно: зелень травы, голубизну льда, целый космос, а кое-где и самого фотографа.

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Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото


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 Теги: фотограф, кошки

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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