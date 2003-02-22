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Фотограф показал красоту кошачьих глаз. Фото
Серия удивительных макроснимков.
Фотограф Эндрю Мартилла всегда очень любил кошек. Но сильная аллергия на протяжении всего детства и юности вынуждала его держаться от них подальше. В возрасте 22 лет Эндрю решил, что пора укрепить свой иммунитет. И стал «вышибать клин клином». Он стал близко общаться с котами, фотографировать их. После серии макроснимков с кошачьими глазами стало понятно, что аллергия отступила. Вот она, волшебная сила искусства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Более того, она принесла популярность своему автору. В глазах котов на снимках Эндрю Мартилла можно рассмотреть все, что угодно: зелень травы, голубизну льда, целый космос, а кое-где и самого фотографа.
Читайте также: Птицы в объективе фотографа-самоучки. Фото
Фотограф Эндрю Мартилла всегда очень любил кошек. Но сильная аллергия на протяжении всего детства и юности вынуждала его держаться от них подальше. В возрасте 22 лет Эндрю решил, что пора укрепить свой иммунитет. И стал «вышибать клин клином». Он стал близко общаться с котами, фотографировать их. После серии макроснимков с кошачьими глазами стало понятно, что аллергия отступила. Вот она, волшебная сила искусства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Более того, она принесла популярность своему автору. В глазах котов на снимках Эндрю Мартилла можно рассмотреть все, что угодно: зелень травы, голубизну льда, целый космос, а кое-где и самого фотографа.
Читайте также: Птицы в объективе фотографа-самоучки. Фото
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