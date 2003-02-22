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Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Страна, которая умеет удивлять.
Марокко ― страна красных гор, финиковых пальм, ярких красок, ароматов и, конечно же, мандаринов. Страна, некогда являвшаяся французской колонией, сейчас соединила в себе арабскую культуру, традиционную берберскую и европейскую. Это настоящий рай для путешественника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Здесь можно заниматься серфингом на побережье Атлантического океана, пойти в горы к вершине Атласских гор, увидеть пустыню Сахару, побродить по запутанным улочкам городов, один из которых знаменитый Марракеш.
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Марокко ― страна красных гор, финиковых пальм, ярких красок, ароматов и, конечно же, мандаринов. Страна, некогда являвшаяся французской колонией, сейчас соединила в себе арабскую культуру, традиционную берберскую и европейскую. Это настоящий рай для путешественника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Здесь можно заниматься серфингом на побережье Атлантического океана, пойти в горы к вершине Атласских гор, увидеть пустыню Сахару, побродить по запутанным улочкам городов, один из которых знаменитый Марракеш.
Читайте также: Птицы в объективе фотографа-самоучки. Фото
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