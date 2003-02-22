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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал красоту Марокко. Фото

Фотограф показал красоту Марокко. Фото Страна, которая умеет удивлять.

Марокко ― страна красных гор, финиковых пальм, ярких красок, ароматов и, конечно же, мандаринов. Страна, некогда являвшаяся французской колонией, сейчас соединила в себе арабскую культуру, традиционную берберскую и европейскую. Это настоящий рай для путешественника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Здесь можно заниматься серфингом на побережье Атлантического океана, пойти в горы к вершине Атласских гор, увидеть пустыню Сахару, побродить по запутанным улочкам городов, один из которых знаменитый Марракеш.

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Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото
Фотограф показал красоту Марокко. Фото


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 Теги: Марокко, фотограф

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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