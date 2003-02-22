Меган Маркл за три дня потратила на наряды $140 тысяч. Фото

Герцогиня на себе не экономит.



Один из помощников королевы Елизаветы II рассказал, что Ее Величество крайне довольна тем, как ее внук Гарри и его жена представили британскую монархию в Марокко, куда они отправились с насыщенным трехдневным турне, передает



В особенности Елизавета был потрясена и впечатлена тем, что Меган Маркл, находясь на последних месяцах беременности, проявила такую энергию и выносливость. Как заявил источник журнала, для королевы и женщин ее поколения на таком сроке было свойственно прятать свой живот, оставаясь дома и отдыхая с поднятыми кверху ногами. Однако Меган неутомима.







Королева настолько довольна, что намерена послать герцогу и герцогине Сассекским специальное, написанное от руки благодарственное письмо - что бывает крайне редко в отношении членов ее семьи.



«Она превыше всего уважает тяжелый труд и преданность», - сообщает источник журнала.



37-летняя Меган, которой предстоит рожать в конце апреля, собирается взять декретный отпуск только в марте, когда пара переедет из лондонского Кенсингтонского дворца в их новый загородный дом - Фрогмор-коттедж в Виндзоре.



В Марокко бывшая американская актриса отправилась спустя буквально два дня после возвращения из другого, еще более дальнего путешествия - в Нью-Йорк, где она отмечала с подругами будущее рождение своего малыша. Как раз эта поездка вызвала у королевы порицание, поскольку Меган вела там себя не как представительница королевской семьи, а как голливудская знаменитость. Однако заслуги герцогини перед короной во время ее визита в африканскую страну заставили Елизавету сменить гнев на милость.







Между тем СМИ подсчитали, что за три дня в Марокко Меган сменила нарядов на общую сумму более 146 тысяч долларов. Причем самым дорогим из них стало сшитое на заказ кремовое вечернее платье от Dior в стиле марокканского кафтана, в котором она появилась на приеме у британского посла в Рабате. Его стоимость, как сообщает Daily Mail, оценивается в 119 тысяч долларов. Кожаные туфли и атласный клатч того же бренда стоили, соответственно, 782 и 1842 доллара. А бриллиантовые серьги Birks Snowstorm - 9235 долларов.



Второе место по цене заняло голубое платье от Carolina Herrera. Оно стоит почти 4300 долларов - без учета переделки под фигуру беременной Меган. В этом наряде герцогиня встречалась с королем Марокко.



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Отмечается, что все наряды 16-дневного турне по странам Океании и Австралии, в котором Меган и Гарри были в октябре прошлого года, оцениваются в 156 тысяч долларов.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Один из помощников королевы Елизаветы II рассказал, что Ее Величество крайне довольна тем, как ее внук Гарри и его жена представили британскую монархию в Марокко, куда они отправились с насыщенным трехдневным турне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты В особенности Елизавета был потрясена и впечатлена тем, что Меган Маркл, находясь на последних месяцах беременности, проявила такую энергию и выносливость. Как заявил источник журнала, для королевы и женщин ее поколения на таком сроке было свойственно прятать свой живот, оставаясь дома и отдыхая с поднятыми кверху ногами. Однако Меган неутомима.Королева настолько довольна, что намерена послать герцогу и герцогине Сассекским специальное, написанное от руки благодарственное письмо - что бывает крайне редко в отношении членов ее семьи.«Она превыше всего уважает тяжелый труд и преданность», - сообщает источник журнала.37-летняя Меган, которой предстоит рожать в конце апреля, собирается взять декретный отпуск только в марте, когда пара переедет из лондонского Кенсингтонского дворца в их новый загородный дом - Фрогмор-коттедж в Виндзоре.В Марокко бывшая американская актриса отправилась спустя буквально два дня после возвращения из другого, еще более дальнего путешествия - в Нью-Йорк, где она отмечала с подругами будущее рождение своего малыша. Как раз эта поездка вызвала у королевы порицание, поскольку Меган вела там себя не как представительница королевской семьи, а как голливудская знаменитость. Однако заслуги герцогини перед короной во время ее визита в африканскую страну заставили Елизавету сменить гнев на милость.Между тем СМИ подсчитали, что за три дня в Марокко Меган сменила нарядов на общую сумму более 146 тысяч долларов. Причем самым дорогим из них стало сшитое на заказ кремовое вечернее платье от Dior в стиле марокканского кафтана, в котором она появилась на приеме у британского посла в Рабате. Его стоимость, как сообщает Daily Mail, оценивается в 119 тысяч долларов. Кожаные туфли и атласный клатч того же бренда стоили, соответственно, 782 и 1842 доллара. А бриллиантовые серьги Birks Snowstorm - 9235 долларов.Второе место по цене заняло голубое платье от Carolina Herrera. Оно стоит почти 4300 долларов - без учета переделки под фигуру беременной Меган. В этом наряде герцогиня встречалась с королем Марокко.Отмечается, что все наряды 16-дневного турне по странам Океании и Австралии, в котором Меган и Гарри были в октябре прошлого года, оцениваются в 156 тысяч долларов.





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