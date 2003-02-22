Вот ради чего туристы толпами едут в Патагонию. Фото

Отдаленное место, заслуживающее внимание.



Туристический сезон длится всего несколько месяцев. Что нельзя пропустить во время поездки, передает



Тысячелетние ледники, заснеженные горные вершины, зеленые склоны, а внизу – и пейзажи первозданной природы, которые заставляют путешественников всего мира ехать в Патагонию.



Ледник Перито-Морено



Самое яркое впечатление во время экспедиции в Патагонию – ледник Перито-Морено в национальном парке Лос-Гласьярес. Он огромный! Высота части, которая виднеется над водой – 60 метров, еще 120 метров скрыты от глаз. Ледник находится в ложбине и каждый день сползает на 2 метра вниз. Он медленно тает, но не уменьшается в размерах, потому что вверху в горах постоянно идет процесс снегообразования, и лед нарастает снова.







Нам повезло – мы попали к Перито-Морено в солнечный день, был легкий ветер. Но каждые 5 минут что-то хрустело внутри ледника, мы судорожно оборачивались – вдруг отколется глыба. Было ощущение, что он живой – постоянно движется, дышит, а не стоит на месте, как застывшая гора. Возле Перито-Морено оборудованы смотровые дорожки и площадки на разных уровнях. Мы видели ледник с разных ракурсов и высоты – его размеры и синий цвет впечатляют.



Прогулка по леднику



Крутой опыт – треккинг в кошках. Это специальные металлические приспособления для хождения по льду, чтобы не скользить. Мы ходили по Перито-Морено около 1,5 часов. Пробовали талую воду – она мягкая и сладкая на вкус. Ощущения не передать, ведь ты пьешь воду из ледника, которому более 30 000 лет! Проходили мимо глубоких расщелин и понимали – если вдруг туда упадешь, тебя в жизни никто оттуда не достанет.







Отдельное впечатление – айс-бар. Прямо на леднике стоял столик со стеклянными бокалами. Мы дегустировали виски с вечным, древним льдом. Лед очень чистый, как и вся территория Перито-Морено. Здесь за этим пристально следят. Например, к напитку нам выдали 12 конфеток, а потом мы сдали ровно 12 фантиков. Кстати, еще попробовать многовековой лед можно в Исландии.



Патагония пешком



В поездке мы совершили 2 треккинга. Один из них – на территории Аргентины к горе Фицрой. Для многих он был сложный и неожиданный, потому что первый. Люди не знали, как пройдут эти 20 километров. Самый непростой отрезок – последний километр, где был резкий подъем вверх. Мы шли без веса, только с бутылками воды, которые наполняли прямо из горных источников. Маршрут отличался разнообразными пейзажами: ледниковое озеро, лагуна с видом на ледник, лес, панорама на реку, снова лагуна.







Второй треккинг – в Чили, на территории национального парка Торрес-дель-Пайне. Этот маршрут сложнее, потому что постоянно идет вверх-вниз и находится ближе к Тихому океану, где очень сильный ветер. Мы попали, когда его скорость достигала 80 км/ч. Во время трека были моменты, когда шли по склону горы с сыпучей породой под ногами, а порыв ветра подталкивал к обрыву. Люди хватались друг за друга, чтобы удержаться. Но красивые виды однозначно стоили этих сложностей. Ледниковое озеро с голубым цветом воды, а вдалеке виднеются три пика горы Пайне – одной из визитных карточек Патагонии.







Еще устроили прогулку к мирадору Куэрнос – тот же массив, но под другим углом. Вокруг нас с разных сторон были красивые озера, желтые цветы, лежали коряги из выжженного леса. Идешь – одна голубая лагуна, затем другая, где пасутся гуанако – дикие ламы. Все время виды, виды, виды. У нас даже появилась шутка: "Пытки красотой продолжались которые сутки".







Самый южный город



Мы побывали на острове Огненная Земля. Свое название он получил благодаря Магеллану, приехавшему исследовать эту территорию. Первое, что он увидел, был дым костров, которые жгли местные. Так появилась "земля дыма", а со временем – "земля огня".







Здесь расположен "край Земли" – Ушуая. Это отправная точка для всех экспедиций в Антарктиду. В аэропорту мы увидели двоих поляков, одетых в красные костюмы Antarctica Polar Expedition, и понимали, что южнее уже просто некуда. Мы посетили национальный парк "Огненная Земля", где находится самая южная почта планеты. Возле озера стоит небольшая будка с колоритным усатым почтальоном. Мы отправили открытки родным и близким. Все были счастливы получить такое послание.



Еще в парке есть памятник с табличкой о том, что здесь заканчивается Route 3. Это часть панамериканского шоссе, которое начинается на Аляске и проходит через Северную и Южную Америку. Побывав здесь, люди говорили: "Возле окончания этой дороги мы уже были, теперь надо на Аляску, к ее началу".







Колония пингвинов



Из города Ушуая мы отправились на небольшой остров, где обитают морские птицы. Видели много магеллановых пингвинов на расстоянии полуметра. Они маленького роста – 30-50 см. Абсолютно не боятся людей. Птицы облюбовали остров, выращивают здесь потомство, откладывают яйца в земле. Во время нашего визита пошел дождь – для пингвинов это настоящий кайф. Они привыкли к соленой воде, а тут пресная, поэтому сидели, блаженно прикрыв глаза. Казалось, что кто-то просто поставил на берегу тысячу игрушек.



Еще видели двух королевских пингвинов с ярким оперением.







Из животных в Патагонии видели еще кондоров и карликовых страусов. Встретили забавного жирненького броненосца и лисят, которые бесились и играли, как кошки.



Столица Аргентины



Очень понравился Буэнос-Айрес – город "добрых ветров". Широкие проспекты, нет ощущения давки, легко дышится – воздух вкусный, хотя там ничего не цвело. Впечатлил портовый район Ла-Бока. В давние времена он был бедным, и жители всеми способами пытались украсить свои жилища. Украли какую-то деревяшку – сколотили стенку дома, нашли баночку краски – покрасили. В итоге здесь расположены маленькие разноцветные домики, прямо музей под открытым небом.







А еще в Ла-Бока танцуют танго на улице. Например, возле ресторанов. За столиками сидят туристы, а при входе выступает пара. Шоу для всех, можно просто подойти и посмотреть. Идешь по улице – везде танго.



Кухня



Вся Аргентина – это мясо и вино. Здесь коровы гуляют на огромных пастбищах, едят экологически чистую траву и пьют горную воду. Стейки получаются сочные и мягкие. В городе Ушуая пробовали тихоокеанского краба. Мы были в ресторане, у владельцев которого есть собственный катер. Они сами вылавливают свежие морепродукты. В заведении предлагают вкусный крабовый суп, разные ракушки, моллюски. Мы даже попробовали черную рыбу мерлузу – ее мясо белое, мягкое и жирное. Из сладостей популярна дульсе де лече. Она похожа на нашу вареную сгущенку, но более жидкой консистенции.







Страна недешевая. Главное блюдо в ресторане обойдется в 20-25$. Но, например, вино и морепродукты (тот же краб) – около 40$. Можно сэкономить, питаясь спагетти, картошкой или рисом, но ведь всегда хочется попробовать что-то местное. Бутылка вина в супермаркете – от 3$.



Сувениры



Различные брелки и магниты – от 3$. В Чили – от 5$. Среди туристов популярны шарфы и свитеры из шерсти, домотканые коврики с разноцветными орнаментами, таблички Fin del Mundo ("край света"). Пара из нашей группы купила лассо и болас. А один участник взял даже статуэтку пингвина из камня. Потом в аэропорту был перевес багажа, но как не купить, ведь это пингвин из камня!



Советы и лайфхаки



– Возьмите хорошую трекинговую одежду. В регионе суровые погодные условия и без нужной экипировки сложно. – Некоторые участники нашей группы перед поездкой покупали все с нуля четко по списку, который мы предоставили, и были очень довольны.



– Солнечные очки – must have для защиты глаз от солнца, ветра и пыли.



– Будьте готовы к резким изменениям погоды. Утром может быть солнце, в обед – ливень, затем – снова солнце.



– Туристический сезон начинается примерно с середины октября и длится до середины марта. Самый пик – январь и февраль. В остальное время здесь очень холодно.



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– Посетите закрытое шоу танго в Буэнос-Айресе. Двое наших путешественников ходили и вернулись в полном восторге. Но там нельзя снимать фото или видео.



– В Патагонии большинство людей говорит на испанском. В некоторых ресторанах официанты знают английский язык.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Туристический сезон длится всего несколько месяцев. Что нельзя пропустить во время поездки, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org Тысячелетние ледники, заснеженные горные вершины, зеленые склоны, а внизу – и пейзажи первозданной природы, которые заставляют путешественников всего мира ехать в Патагонию.Самое яркое впечатление во время экспедиции в Патагонию – ледник Перито-Морено в национальном парке Лос-Гласьярес. Он огромный! Высота части, которая виднеется над водой – 60 метров, еще 120 метров скрыты от глаз. Ледник находится в ложбине и каждый день сползает на 2 метра вниз. Он медленно тает, но не уменьшается в размерах, потому что вверху в горах постоянно идет процесс снегообразования, и лед нарастает снова.Нам повезло – мы попали к Перито-Морено в солнечный день, был легкий ветер. Но каждые 5 минут что-то хрустело внутри ледника, мы судорожно оборачивались – вдруг отколется глыба. Было ощущение, что он живой – постоянно движется, дышит, а не стоит на месте, как застывшая гора. Возле Перито-Морено оборудованы смотровые дорожки и площадки на разных уровнях. Мы видели ледник с разных ракурсов и высоты – его размеры и синий цвет впечатляют.Крутой опыт – треккинг в кошках. Это специальные металлические приспособления для хождения по льду, чтобы не скользить. Мы ходили по Перито-Морено около 1,5 часов. Пробовали талую воду – она мягкая и сладкая на вкус. Ощущения не передать, ведь ты пьешь воду из ледника, которому более 30 000 лет! Проходили мимо глубоких расщелин и понимали – если вдруг туда упадешь, тебя в жизни никто оттуда не достанет.Отдельное впечатление – айс-бар. Прямо на леднике стоял столик со стеклянными бокалами. Мы дегустировали виски с вечным, древним льдом. Лед очень чистый, как и вся территория Перито-Морено. Здесь за этим пристально следят. Например, к напитку нам выдали 12 конфеток, а потом мы сдали ровно 12 фантиков. Кстати, еще попробовать многовековой лед можно в Исландии.В поездке мы совершили 2 треккинга. Один из них – на территории Аргентины к горе Фицрой. Для многих он был сложный и неожиданный, потому что первый. Люди не знали, как пройдут эти 20 километров. Самый непростой отрезок – последний километр, где был резкий подъем вверх. Мы шли без веса, только с бутылками воды, которые наполняли прямо из горных источников. Маршрут отличался разнообразными пейзажами: ледниковое озеро, лагуна с видом на ледник, лес, панорама на реку, снова лагуна.Второй треккинг – в Чили, на территории национального парка Торрес-дель-Пайне. Этот маршрут сложнее, потому что постоянно идет вверх-вниз и находится ближе к Тихому океану, где очень сильный ветер. Мы попали, когда его скорость достигала 80 км/ч. Во время трека были моменты, когда шли по склону горы с сыпучей породой под ногами, а порыв ветра подталкивал к обрыву. Люди хватались друг за друга, чтобы удержаться. Но красивые виды однозначно стоили этих сложностей. Ледниковое озеро с голубым цветом воды, а вдалеке виднеются три пика горы Пайне – одной из визитных карточек Патагонии.Еще устроили прогулку к мирадору Куэрнос – тот же массив, но под другим углом. Вокруг нас с разных сторон были красивые озера, желтые цветы, лежали коряги из выжженного леса. Идешь – одна голубая лагуна, затем другая, где пасутся гуанако – дикие ламы. Все время виды, виды, виды. У нас даже появилась шутка: "Пытки красотой продолжались которые сутки".Мы побывали на острове Огненная Земля. Свое название он получил благодаря Магеллану, приехавшему исследовать эту территорию. Первое, что он увидел, был дым костров, которые жгли местные. Так появилась "земля дыма", а со временем – "земля огня".Здесь расположен "край Земли" – Ушуая. Это отправная точка для всех экспедиций в Антарктиду. В аэропорту мы увидели двоих поляков, одетых в красные костюмы Antarctica Polar Expedition, и понимали, что южнее уже просто некуда. Мы посетили национальный парк "Огненная Земля", где находится самая южная почта планеты. Возле озера стоит небольшая будка с колоритным усатым почтальоном. Мы отправили открытки родным и близким. Все были счастливы получить такое послание.Еще в парке есть памятник с табличкой о том, что здесь заканчивается Route 3. Это часть панамериканского шоссе, которое начинается на Аляске и проходит через Северную и Южную Америку. Побывав здесь, люди говорили: "Возле окончания этой дороги мы уже были, теперь надо на Аляску, к ее началу".Из города Ушуая мы отправились на небольшой остров, где обитают морские птицы. Видели много магеллановых пингвинов на расстоянии полуметра. Они маленького роста – 30-50 см. Абсолютно не боятся людей. Птицы облюбовали остров, выращивают здесь потомство, откладывают яйца в земле. Во время нашего визита пошел дождь – для пингвинов это настоящий кайф. Они привыкли к соленой воде, а тут пресная, поэтому сидели, блаженно прикрыв глаза. Казалось, что кто-то просто поставил на берегу тысячу игрушек.Еще видели двух королевских пингвинов с ярким оперением.Из животных в Патагонии видели еще кондоров и карликовых страусов. Встретили забавного жирненького броненосца и лисят, которые бесились и играли, как кошки.Очень понравился Буэнос-Айрес – город "добрых ветров". Широкие проспекты, нет ощущения давки, легко дышится – воздух вкусный, хотя там ничего не цвело. Впечатлил портовый район Ла-Бока. В давние времена он был бедным, и жители всеми способами пытались украсить свои жилища. Украли какую-то деревяшку – сколотили стенку дома, нашли баночку краски – покрасили. В итоге здесь расположены маленькие разноцветные домики, прямо музей под открытым небом.А еще в Ла-Бока танцуют танго на улице. Например, возле ресторанов. За столиками сидят туристы, а при входе выступает пара. Шоу для всех, можно просто подойти и посмотреть. Идешь по улице – везде танго.Вся Аргентина – это мясо и вино. Здесь коровы гуляют на огромных пастбищах, едят экологически чистую траву и пьют горную воду. Стейки получаются сочные и мягкие. В городе Ушуая пробовали тихоокеанского краба. Мы были в ресторане, у владельцев которого есть собственный катер. Они сами вылавливают свежие морепродукты. В заведении предлагают вкусный крабовый суп, разные ракушки, моллюски. Мы даже попробовали черную рыбу мерлузу – ее мясо белое, мягкое и жирное. Из сладостей популярна дульсе де лече. Она похожа на нашу вареную сгущенку, но более жидкой консистенции.Страна недешевая. Главное блюдо в ресторане обойдется в 20-25$. Но, например, вино и морепродукты (тот же краб) – около 40$. Можно сэкономить, питаясь спагетти, картошкой или рисом, но ведь всегда хочется попробовать что-то местное. Бутылка вина в супермаркете – от 3$.Различные брелки и магниты – от 3$. В Чили – от 5$. Среди туристов популярны шарфы и свитеры из шерсти, домотканые коврики с разноцветными орнаментами, таблички Fin del Mundo ("край света"). Пара из нашей группы купила лассо и болас. А один участник взял даже статуэтку пингвина из камня. Потом в аэропорту был перевес багажа, но как не купить, ведь это пингвин из камня!– Возьмите хорошую трекинговую одежду. В регионе суровые погодные условия и без нужной экипировки сложно. – Некоторые участники нашей группы перед поездкой покупали все с нуля четко по списку, который мы предоставили, и были очень довольны.– Солнечные очки – must have для защиты глаз от солнца, ветра и пыли.– Будьте готовы к резким изменениям погоды. Утром может быть солнце, в обед – ливень, затем – снова солнце.– Туристический сезон начинается примерно с середины октября и длится до середины марта. Самый пик – январь и февраль. В остальное время здесь очень холодно.– Посетите закрытое шоу танго в Буэнос-Айресе. Двое наших путешественников ходили и вернулись в полном восторге. Но там нельзя снимать фото или видео.– В Патагонии большинство людей говорит на испанском. В некоторых ресторанах официанты знают английский язык.





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