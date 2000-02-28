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Раздел: Фоторепортажи  
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Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото

Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото Такие решения выглядят довольно необычно.

Все более популярным становится разбивать сады на крышах зданий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Сад на крыше позволяет внести немного природы в городской пейзаж и провести несколько минут, в середине рабочего дня или вечером отдыхая в дома, на зеленой лужайке.

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В этом выпуске вы найдете прекрасные примеры высотного садоводства.

Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото


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 Теги: сады, крыши

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