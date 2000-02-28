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Минималистичные картины художника из Малайзии. Фото
Работы лишены дополнительных деталей.
Малайзийский художник Танг Яу Хунг (Tang Yau Hoong) создает яркий минималистичный арт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Его работы, наполненные визуальными иллюзиями, лишены ненужных деталей, а их смысл можно понять, лишь хорошо присмотревшись к рисункам.
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Играя со зрительным восприятием аудитории, Танг Яу Хунг будто бы одновременно вводит нас в заблуждение и приоткрывает дверь в удивительный мир, где миражи и реальность переплетены в единый чарующий узор.
Малайзийский художник Танг Яу Хунг (Tang Yau Hoong) создает яркий минималистичный арт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Его работы, наполненные визуальными иллюзиями, лишены ненужных деталей, а их смысл можно понять, лишь хорошо присмотревшись к рисункам.
Читайте также: Лучшие примеры садоводства на крышах домов. Фото
Играя со зрительным восприятием аудитории, Танг Яу Хунг будто бы одновременно вводит нас в заблуждение и приоткрывает дверь в удивительный мир, где миражи и реальность переплетены в единый чарующий узор.
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