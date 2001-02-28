Раздел: Фоторепортажи
Дикие животные, мило воспитывающие своих детенышей. Фото
Эти животные научат быть хорошими родителями.
Родительская любовь не знает границ - эта простая истина одинаково справедлива как для людей, так и для братьев наших меньших, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Животным свойственны те же эмоции и переживания - нежность, беспокойство, желание заботиться о своих малышах и оберегать их.
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Мы собрали трогательные фотографии зверей и их детенышей, которые напоминают о том, как здорово быть ребенком рядом с любящими мамой и папой, даже если ты полярный медведь.
Родительская любовь не знает границ - эта простая истина одинаково справедлива как для людей, так и для братьев наших меньших, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Животным свойственны те же эмоции и переживания - нежность, беспокойство, желание заботиться о своих малышах и оберегать их.
Читайте также: Минималистичные картины художника из Малайзии. Фото
Мы собрали трогательные фотографии зверей и их детенышей, которые напоминают о том, как здорово быть ребенком рядом с любящими мамой и папой, даже если ты полярный медведь.
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