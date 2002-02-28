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Киевский музей, посвященный трагедии в Чернобыле. Фото
Местные экспонаты напоминают о взрыве на АЭС.
Авария в апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению в разных областях СССР и Скандинавии подверглась гигантская территория, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
После катастрофы из опасных для жизни мест было переселено около 116 тысяч человек, в результате последствий облучения погибло несколько тысяч человек, а более 600 тысяч граждан СССР самых разных профессий было привлечено к ликвидации последствий аварии в первые 5 лет. Еще больше о катастрофе на Чернобыльской АЭС я узнал в национальном музее «Чернобыль» в Киеве.
Названия 76 населенных пунктов Украины, оказавшихся в следствие радиационного загрязнения в зоне отчуждения, можно найти при входе в Национальный музей «Чернобыль» в Киеве.
26 апреля 1986 года в 1 час и 23 минуты ночи в следствие неудачного испытания турбогенератора на АЭС произошел взрыв и пожар.
Первая информация о катастрофе появилась в газетах только 29 апреля.
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Безусловно, советские власти скрывали полную информацию об аварии, но из-за того, что в стране не существовало масштабной системы контроля радиационной обстановки, они сами не были способны адекватно, быстро и точно оценить ситуацию.
Авария в апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению в разных областях СССР и Скандинавии подверглась гигантская территория, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
После катастрофы из опасных для жизни мест было переселено около 116 тысяч человек, в результате последствий облучения погибло несколько тысяч человек, а более 600 тысяч граждан СССР самых разных профессий было привлечено к ликвидации последствий аварии в первые 5 лет. Еще больше о катастрофе на Чернобыльской АЭС я узнал в национальном музее «Чернобыль» в Киеве.
Названия 76 населенных пунктов Украины, оказавшихся в следствие радиационного загрязнения в зоне отчуждения, можно найти при входе в Национальный музей «Чернобыль» в Киеве.
26 апреля 1986 года в 1 час и 23 минуты ночи в следствие неудачного испытания турбогенератора на АЭС произошел взрыв и пожар.
Первая информация о катастрофе появилась в газетах только 29 апреля.
Читайте также: Дикие животные, мило воспитывающие своих детенышей. Фото
Безусловно, советские власти скрывали полную информацию об аварии, но из-за того, что в стране не существовало масштабной системы контроля радиационной обстановки, они сами не были способны адекватно, быстро и точно оценить ситуацию.
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