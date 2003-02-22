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Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото

Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото Это государство является наименьшим в мире.

Ватикан - самое маленькое официально признанное государство в мире, которое находится внутри Рима. Сегодня мы пройдем по площади Ватикана и заглянем в его главный собор - Собор Святого Петра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Ватикан - это отдельное государство, расположенное в черте Рима во главе с Папой. Он находится под управлением административного органа Папской комиссии, которая назначается Святым Престолом на 5 лет. Сувереном Святого Престола в руках которого сосредоточенна вся власть является Папа Римский.

Папа избирается кардиналами на пожизненный срок. После смерти или отречения Папы его обязанности исполняет с определенными ограничениями камерленго, до нового избрания Папы Римского. Про процедуру избрания, дым и прочее наверно вы знаете, не будем об этом.

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На главной площади Ватикана перед Собором Святого Петра всегда очень много народа. Проходят выступления и торжества. Мы были вечером, когда относительно безлюдно.

Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото
Так выглядят улицы и главный собор Ватикана. Фото


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 Теги: Ватикан, фото

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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