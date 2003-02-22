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Фотограф показал реалии жизни животных в зоопарках. Фото
Фотограф побывал в зоопарках разных городов.
Когда мы идем в зоопарк с фотоаппаратом, то хотим запечатлеть красоту удивительных животных, за которыми наблюдали. Мы стараемся делать снимки, на которых не видны клетки, пытаемся из кадра в объективе убрать все неприглядные элементы: ограждения, заборы, хозяйственные постройки… А все потому, что хотим, чтобы фотографии выглядели как можно более естественными, как будто звери находятся в своей натуральной среде обитания. Настоящую жизнь зверей в зоопарках показал канадский фотограф Гастон Лакомб в своей серии снимков под названием «Пленник», передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Гастон Лакомб посетил 9 зоопарков на пяти континентах, чтобы показать правдивую жизнь зверей в неволе.
1. Лис у стеклянного ограждения. Кажется, что он вот-вот перепрыгнет его, чтобы убежать из своей «тюрьмы». (Фото: Gaston Lacombe)
2. Реальная обстановка, в которой живут животные в некоторых зоопарках, иногда просто ужасает. Этот тигр среди бетонных плит выглядит как загнанный, беспомощный зверь. (Фото: Gaston Lacombe)
3. Глядя на серию фотографий «Пленник», становится жаль зверей. Какие бы хорошие условия ни создавались в зоопарках, все равно дикая звериная натура должна жить на воле, в своей естественной среде обитания. (Фото: Gaston Lacombe)
4. Название цикла фотографий - «Пленник» - говорит само за себя. Эта обезьяна за стеклом как будто просит забрать ее оттуда. (Фото: Gaston Lacombe)
5. Эта серия фотографий Гастона Лакомба трогает за душу, особенно когда видишь мощных хищников в маленьких клетках. Не все зоопарки в мире в состоянии содержать животных в подобающих условиях. Как в этом зоопарке, где медведь заперт в малюсенькой бетонной клетке. (Фото: Gaston Lacombe)
6. Гасттон Лакомб не раскрыл, в каких именно зоопарках он делал снимки. (Фото: Gaston Lacombe)
7. По словам автора этого проекта, «даже в лучших зоопарках можно еще найти зверей, которые содержатся в отвратительных условиях». (Фото: Gaston Lacombe)
8. «Не все зоопарки одинаковы. Некоторые из них проделали большую работу для того, чтобы животные жили в достойных условиях», - говорит фотограф, который родился в Канаде, но живет и работает в США. (Фото: Gaston Lacombe)
9. Фотограф понимает, что его фотографии не изменят мир и не улучшат условия жизни всех животных в неволе, но он надеется, что эти печальные снимки помогут обратить внимание на существующую проблему. (Фото: Gaston Lacombe)
10. «Это не означает, что я ненавижу зоопарки, наоборот, я их очень люблю, просто я считаю, что некоторые из них нуждаются в улучшении», - говорит фотограф - автор серии «Пленники». (Фото: Gaston Lacombe)
11. «Captive» Гастона Лакомба. (Фото: Gaston Lacombe).
12. Жаль на него смотреть. Царь зверей в таких ужасных условиях. (Фото: Gaston Lacombe)
13. Луч света в темной клетке. (Фото: Gaston Lacombe)
14. Черепаха в небольшом аквариуме. (Фото: Gaston Lacombe)
15. Верблюд на фоне пустыни… приклеенной на стене. (Фото: Gaston Lacombe)
16. Бабуин в бетонной клетке. А вокруг только нарисованная природа. (Фото: Gaston Lacombe)
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17. Другие работы Гастона Лакомба можно посмотреть на его сайте - gastonlacombe.com. (Фото: Gaston Lacombe)
Когда мы идем в зоопарк с фотоаппаратом, то хотим запечатлеть красоту удивительных животных, за которыми наблюдали. Мы стараемся делать снимки, на которых не видны клетки, пытаемся из кадра в объективе убрать все неприглядные элементы: ограждения, заборы, хозяйственные постройки… А все потому, что хотим, чтобы фотографии выглядели как можно более естественными, как будто звери находятся в своей натуральной среде обитания. Настоящую жизнь зверей в зоопарках показал канадский фотограф Гастон Лакомб в своей серии снимков под названием «Пленник», передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Гастон Лакомб посетил 9 зоопарков на пяти континентах, чтобы показать правдивую жизнь зверей в неволе.
1. Лис у стеклянного ограждения. Кажется, что он вот-вот перепрыгнет его, чтобы убежать из своей «тюрьмы». (Фото: Gaston Lacombe)
2. Реальная обстановка, в которой живут животные в некоторых зоопарках, иногда просто ужасает. Этот тигр среди бетонных плит выглядит как загнанный, беспомощный зверь. (Фото: Gaston Lacombe)
3. Глядя на серию фотографий «Пленник», становится жаль зверей. Какие бы хорошие условия ни создавались в зоопарках, все равно дикая звериная натура должна жить на воле, в своей естественной среде обитания. (Фото: Gaston Lacombe)
4. Название цикла фотографий - «Пленник» - говорит само за себя. Эта обезьяна за стеклом как будто просит забрать ее оттуда. (Фото: Gaston Lacombe)
5. Эта серия фотографий Гастона Лакомба трогает за душу, особенно когда видишь мощных хищников в маленьких клетках. Не все зоопарки в мире в состоянии содержать животных в подобающих условиях. Как в этом зоопарке, где медведь заперт в малюсенькой бетонной клетке. (Фото: Gaston Lacombe)
6. Гасттон Лакомб не раскрыл, в каких именно зоопарках он делал снимки. (Фото: Gaston Lacombe)
7. По словам автора этого проекта, «даже в лучших зоопарках можно еще найти зверей, которые содержатся в отвратительных условиях». (Фото: Gaston Lacombe)
8. «Не все зоопарки одинаковы. Некоторые из них проделали большую работу для того, чтобы животные жили в достойных условиях», - говорит фотограф, который родился в Канаде, но живет и работает в США. (Фото: Gaston Lacombe)
9. Фотограф понимает, что его фотографии не изменят мир и не улучшат условия жизни всех животных в неволе, но он надеется, что эти печальные снимки помогут обратить внимание на существующую проблему. (Фото: Gaston Lacombe)
10. «Это не означает, что я ненавижу зоопарки, наоборот, я их очень люблю, просто я считаю, что некоторые из них нуждаются в улучшении», - говорит фотограф - автор серии «Пленники». (Фото: Gaston Lacombe)
11. «Captive» Гастона Лакомба. (Фото: Gaston Lacombe).
12. Жаль на него смотреть. Царь зверей в таких ужасных условиях. (Фото: Gaston Lacombe)
13. Луч света в темной клетке. (Фото: Gaston Lacombe)
14. Черепаха в небольшом аквариуме. (Фото: Gaston Lacombe)
15. Верблюд на фоне пустыни… приклеенной на стене. (Фото: Gaston Lacombe)
16. Бабуин в бетонной клетке. А вокруг только нарисованная природа. (Фото: Gaston Lacombe)
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17. Другие работы Гастона Лакомба можно посмотреть на его сайте - gastonlacombe.com. (Фото: Gaston Lacombe)
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