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Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото

Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото Яркие образы с модного показа.

Креативный директор Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло превратил подиум в туннель с сотнями лампочек и зеркалами, которые заставляли одежду и обувь моделей светиться неоновыми цветами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время..

Это превратило показ осенней коллекции YSL в рамках Парижской недели моды в одно из самых крутых световых шоу. Вторая часть показа напоминала рейв: модели ходили в темноте, как в ночных клубах, а вещи узнаваемых для Вакарелло силуэтов светились неоном.

Новая коллекция была прямым наследием моды 80-х - наряды с оверсайз-верхом и массивной линией плеч и мини-юбками и мини-платьями. Ее вдохновением были Кэтрин Денев, Бьянка Джаггер и Бетти Катру.

Представленная Ваккарелло женская одежда добавляла образу мужественности, соединенной с подчеркнутой сексуальностью. Модный цвет сезона осень-зима 2019, по мнению YSL, - черный, белый и серый.

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«Все начинается с плеч, - сказал дизайнер за кулисами показа. - Я не хочу говорить оверсайз, потому что все делают оверсайз. Это прямой силуэт... Я хочу дать больше власти женщинам, и я думаю, что им нужно плечи».

Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото


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 Теги: Yves Saint Laurent, Париж

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Сегодня, 12:20 » Автор: Анна Мартынова
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