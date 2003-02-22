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Yves Saint Laurent представили осеннюю коллекцию. Фото
Яркие образы с модного показа.
Креативный директор Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло превратил подиум в туннель с сотнями лампочек и зеркалами, которые заставляли одежду и обувь моделей светиться неоновыми цветами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время..
Это превратило показ осенней коллекции YSL в рамках Парижской недели моды в одно из самых крутых световых шоу. Вторая часть показа напоминала рейв: модели ходили в темноте, как в ночных клубах, а вещи узнаваемых для Вакарелло силуэтов светились неоном.
Новая коллекция была прямым наследием моды 80-х - наряды с оверсайз-верхом и массивной линией плеч и мини-юбками и мини-платьями. Ее вдохновением были Кэтрин Денев, Бьянка Джаггер и Бетти Катру.
Представленная Ваккарелло женская одежда добавляла образу мужественности, соединенной с подчеркнутой сексуальностью. Модный цвет сезона осень-зима 2019, по мнению YSL, - черный, белый и серый.
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«Все начинается с плеч, - сказал дизайнер за кулисами показа. - Я не хочу говорить оверсайз, потому что все делают оверсайз. Это прямой силуэт... Я хочу дать больше власти женщинам, и я думаю, что им нужно плечи».
Креативный директор Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло превратил подиум в туннель с сотнями лампочек и зеркалами, которые заставляли одежду и обувь моделей светиться неоновыми цветами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время..
Это превратило показ осенней коллекции YSL в рамках Парижской недели моды в одно из самых крутых световых шоу. Вторая часть показа напоминала рейв: модели ходили в темноте, как в ночных клубах, а вещи узнаваемых для Вакарелло силуэтов светились неоном.
Новая коллекция была прямым наследием моды 80-х - наряды с оверсайз-верхом и массивной линией плеч и мини-юбками и мини-платьями. Ее вдохновением были Кэтрин Денев, Бьянка Джаггер и Бетти Катру.
Представленная Ваккарелло женская одежда добавляла образу мужественности, соединенной с подчеркнутой сексуальностью. Модный цвет сезона осень-зима 2019, по мнению YSL, - черный, белый и серый.
Читайте также: Модели-мужчины, завоевавшие всемирную славу. Фото
«Все начинается с плеч, - сказал дизайнер за кулисами показа. - Я не хочу говорить оверсайз, потому что все делают оверсайз. Это прямой силуэт... Я хочу дать больше власти женщинам, и я думаю, что им нужно плечи».
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